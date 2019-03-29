5 Maddede Akdeniz Diyeti
"Akdeniz diyeti hakkında son zamanlarda çok sayıda şey duyuyoruz. Uzmanlar, Akdeniz diyetinin en sağlıklı beslenme biçimlerinden biri olduğunu söylüyor. Diyetisyen Fatma Özsel Özcan, 5 maddede Akdeniz diyetini anlattı."
Akdeniz diyeti sağlıklı mı?
Akdeniz diyetinin sağlığa olan faydaları son zamanlarda bir hayli konuşulur oldu. Akdeniz tarzı beslenenlerin daha mutlu hatta ömrünün daha uzun olduğu bile söylenenler arasında.
Yıllardır uzun ömre sahip toplulukların beslenme alışkanlıklarının ve yaşam tarzları inceleniyor. Japonya’da 100 yaşı aşkın yaşlıların uzun yaşam felsefeleri ‘İkigai’ ile oluşturdukları ‘Okinowa diyeti', soğuk İskandinav kültürünü yansıtan 'Nordik diyeti', vejetaryen 7. gün adventisleri, 'Baltık Denizi diyeti', tuz kısıtlaması olan 'Dash diyeti' tüm dünyada sağlıklı kabul edilen popüler diyetler arasında.
Ancak 'Dash diyeti' ile yıllardır kıyasıya rekabet içinde olan Akdeniz diyeti, sağlık uzmanları tarafından 2019 yılının en sağlıklı ve uygulaması en kolay diyeti seçildi.
5 maddede Akdeniz diyeti
1- Soğuk pres zeytinyağı tüket.
2- Meyve ve sebzeleri çeşitli ve mevsiminde tüket.
3- Her gün mutlaka bir avuç ceviz, fındık ve badem tüket.
4- Yemekleri doğru yöntemde ve tarifle pişir. Tuzu azalt ve yemeği baharatlandır.
5- Haftada en az 2 kez 30 dakika kalp atım hızını artıran bir egzersizle uğraş. Gün boyunca hareketli ol.
Verilen kiloların % 80’i geri alınıyor
Popüler diyetleri uygulayanların yüzde 80’i verdikleri kiloları fazlasıyla geri alıyor. Bir birey için en iyi diyet, yaşam biçimine ve kültürüne uyan dengeli ve sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanmaktır. Örneğin gluten duyarlılığı olan bireylerin glutensiz beslenmeleri gerekirken, kabızlık gibi sindirim sorunu yaşayan bireyler tam tahıllı besin tüketimlerini artırmalıdır.
Tek başına kilo verdiren ya da bölgesel zayıflatan bir diyet olmadığı gibi bir besin grubu da yoktur. Ancak yapılan araştırmalar, düşük ‘basit’ karbonhidrat tüketiminin kilo kaybında etkili olduğunu göstermektedir. Düşük kalorili diyetler, bedeni strese sokmaktadır ve uzun dönemde yağlanmayı artırmaktadır. Kalori kısıtlaması mutlaka bir uzman tarafından düzenlenmeli ve egzersizle desteklenmelidir.