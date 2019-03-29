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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kadın Sağlığı

5 Maddede Akdeniz Diyeti

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5 Maddede Akdeniz Diyeti

"Akdeniz diyeti hakkında son zamanlarda çok sayıda şey duyuyoruz. Uzmanlar, Akdeniz diyetinin en sağlıklı beslenme biçimlerinden biri olduğunu söylüyor. Diyetisyen Fatma Özsel Özcan, 5 maddede Akdeniz diyetini anlattı."

Akdeniz diyeti sağlıklı mı?

Akdeniz diyetinin sağlığa olan faydaları son zamanlarda bir hayli konuşulur oldu. Akdeniz tarzı beslenenlerin daha mutlu hatta ömrünün daha uzun olduğu bile söylenenler arasında. 

Yıllardır uzun ömre sahip toplulukların beslenme alışkanlıklarının ve yaşam tarzları inceleniyor. Japonya’da 100 yaşı aşkın yaşlıların uzun yaşam felsefeleri ‘İkigai’ ile oluşturdukları ‘Okinowa diyeti', soğuk İskandinav kültürünü yansıtan 'Nordik diyeti', vejetaryen 7. gün adventisleri, 'Baltık Denizi diyeti', tuz kısıtlaması olan 'Dash diyeti' tüm dünyada sağlıklı kabul edilen popüler diyetler arasında.

Ancak 'Dash diyeti' ile yıllardır kıyasıya rekabet içinde olan Akdeniz diyeti, sağlık uzmanları tarafından 2019 yılının en sağlıklı ve uygulaması en kolay diyeti seçildi. 

5 maddede Akdeniz diyeti

1- Soğuk pres zeytinyağı tüket.

2- Meyve ve sebzeleri çeşitli ve mevsiminde tüket.

3- Her gün mutlaka bir avuç ceviz, fındık ve badem tüket.

4- Yemekleri doğru yöntemde ve tarifle pişir. Tuzu azalt ve yemeği baharatlandır.

5- Haftada en az 2 kez 30 dakika kalp atım hızını artıran bir egzersizle uğraş. Gün boyunca hareketli ol.

5 Maddede Akdeniz Diyeti

Verilen kiloların % 80’i geri alınıyor

Popüler diyetleri uygulayanların yüzde 80’i verdikleri kiloları fazlasıyla geri alıyor. Bir birey için en iyi diyet, yaşam biçimine ve kültürüne uyan dengeli ve sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanmaktır. Örneğin gluten duyarlılığı olan bireylerin glutensiz beslenmeleri gerekirken, kabızlık gibi sindirim sorunu yaşayan bireyler tam tahıllı besin tüketimlerini artırmalıdır.

Tek başına kilo verdiren ya da bölgesel zayıflatan bir diyet olmadığı gibi bir besin grubu da yoktur. Ancak yapılan araştırmalar, düşük ‘basit’ karbonhidrat tüketiminin kilo kaybında etkili olduğunu göstermektedir. Düşük kalorili diyetler, bedeni strese sokmaktadır ve uzun dönemde yağlanmayı artırmaktadır. Kalori kısıtlaması mutlaka bir uzman tarafından düzenlenmeli ve egzersizle desteklenmelidir.

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