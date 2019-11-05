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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Mahmure >Astroloji >Astro Gündem>5 Kasım Günlük Burç Yorumları
Astro Gündem

5 Kasım Günlük Burç Yorumları

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5 Kasım Günlük Burç Yorumları

"5 Kasım günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? Uzman Astrolog Aygül Aydın 5 Kasım günlük burç yorumlarını açıkladı. Bugün hangi burcu neler bekliyor? 5 Kasım hangi burçlar için olumlu geçecek? 5 Kasım günlük burç yorumlarına göre hangi burç nelere dikkat etmeli? Yengeç burcu 5 Kasım yorumu ne söylüyor? Balık burcunu 5 Kasım günü neler bekliyor? İşte 5 Kasım günlük burç yorumlarınız..."

Uzman Astrolog Aygül Aydın'dan 5 Kasım günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? Bugün gökyüzü size ne söylüyor? 5 Kasım günlük burç yorumlarına göre hangi burç nasıl önlemler almalı? Yengeç burcu 5 Kasım yorumu ne söylüyor? Balık burcunu 5 Kasım günü neler bekliyor? İşte 5 Kasım günlük burç yorumlarınız... 

5 Kasım Koç burcu yorumu

Acele vereceğiniz kararlar sonrası pişmanlık içinde olmamalısınız.

5 Kasım Boğa burcu yorumu

Yoğun iş temponuz sizi biraz yoruyor olabilir.

5 Kasım İkizler burcu yorumu

Sevgiye dair beklentilerinizin olumlu gelişebileceği bir gün.

5 Kasım GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!

5 Kasım Yengeç burcu yorumu

Sosyal çevrenizle aranızda yardımlaşma söz konusu olabilir.

5 Kasım Aslan burcu yorumu

Dünyevi işlere gereğinden fazla kafa yoruyor olabilirsiniz.

5 Kasım Başak burcu yorumu

Ailenizin maddi oluşumları ile ilgili güzel haberler alabilirsiniz.

5 Kasım Terazi burcu yorumu

Arkadaşlarınızla duygusal temasın sizin için çok önemli olduğu bir gündesiniz.

5 Kasım GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!

5 Kasım Akrep burcu yorumu

Bugün devletle alakalı çözmeniz gereken işlerin peşini bırakmamalısınız.

5 Kasım Yay burcu yorumu

Hayatınızı yaşarken yolda bazı yanılsamaların olduğunu keşfedebilirsiniz. 

5 Kasım Oğlak burcu yorumu

Ancak biraz geri çekilmek ve içsel hislerinizle baş başa kalmanız daha doğru olacaktır.

5 Kasım Kova burcu yorumu

Tasarruflu bir süreç içinde olduğunuzu tekrar hatırlatmak isterim.

5 Kasım Balık burcu yorumu

Yeni yapacağınız iş projesi ile ilgili gelişimleri iyi araştırmalısınız. 

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