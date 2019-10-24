Co Nail’s Effect Tırnak Bakım Serumları
"Güzelliğin ilk kuralının sağlıklı ve bakımlı tırnaklara sahip olmak olduğunu bilen Co Nail’s Effect çift etkili 5 farklı tırnak bakım serumunu kullanıcılarla buluşturuyor!"
Kırılan, çatlayan ve sararan tırnaklar ile kanayan ve hasar gören tırnak etleri Co Nail’s Effect çift renkli tırnak serumları ile kabus olmaktan çıkacak.
İhtiyaçlarınız doğrultusunda seçtiğiniz Co Nail’s Effect tırnak serumları kolay kullanımı ile vazgeçilmeziniz olacak.
Dikkat çekici renkleri ile sizi cezbedecek olan tırnak serumları, günlük bakımımınızın en etkili üyeleri arasına girecek.
Düzenli kullanımda tırnaklarda %60'a varan hızlı uzama sağlayan Co Nail’s Effecttırnak bakım serumları, manikür sonrası yaşanan acıyı da en aza indirecek.
Co Nail’s Effect tırnak bakım serumları Watsons mağazalarında satışa sunulacak.
5 FARKLI İÇERİKTEKİ CO NAİL’S EFFECT TIRNAK BAKIM SERUMLARI
1) PORTAKAL - KERATİN
Co Nail’s Effect 'portakal-keratin' çift etki tırnak bakım serumu içeriğindeki portakal ile tırnak derilerini güçlendirirken, keratin etkisi tırnakları hızlı uzama sağlar, parlak bir görünüme kavuşturur.
2) LAVANTA - ALOE VERA
Co Nail’s Effect 'lavanta-aloe vera' çift etki tırnak bakım serumu formülündeki lavanta özleri ile tırnakları hastalıklara karşı korurken, aloe vera sararma ve kırılmaların önüne geçer.
3) LİMON - ALOE VERA
Co Nail’s Effect 'limon - aloe vera' çift etki tırnak bakım serumu limonun güçlü etkisiyle tırnakların koparak kırılmasına son verir. Aloe vera ise sararmaların önüne geçer.
4) BUĞDAY - KANTARON
Co Nail’s Effect 'buğday - kantaron' çift etki tırnak bakım serumu buğdayın zengin içeriği sayesinde zayıf tırnakları güçlendirir. Kantaronun iyileştirici özelliği tırnak etlerini hastalıklara karşı korur.
5) AVOKADO - KERATİN
Co Nail’s Effect 'avokado-keratin' çift etkili tırnak bakım serumu nemlendirici özelliği ile tırnak etlerini korur. Formülündeki keratin, tırnakların parlak bir görünüme kavuşmasına yardımcı olur.