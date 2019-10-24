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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Co Nail’s Effect Tırnak Bakım Serumları

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Co Nail’s Effect Tırnak Bakım Serumları

"Güzelliğin ilk kuralının sağlıklı ve bakımlı tırnaklara sahip olmak olduğunu bilen Co Nail’s Effect çift etkili 5 farklı tırnak bakım serumunu kullanıcılarla buluşturuyor!"

Kırılan, çatlayan ve sararan tırnaklar ile kanayan ve hasar gören tırnak etleri Co Nail’s Effect çift renkli tırnak serumları ile kabus olmaktan çıkacak.

İhtiyaçlarınız doğrultusunda seçtiğiniz Co Nail’s Effect  tırnak serumları kolay kullanımı ile vazgeçilmeziniz olacak.

Dikkat çekici renkleri ile sizi cezbedecek olan tırnak serumları, günlük bakımımınızın en etkili üyeleri arasına girecek.

Düzenli kullanımda tırnaklarda %60'a varan hızlı uzama sağlayan Co Nail’s Effecttırnak bakım serumları, manikür sonrası yaşanan acıyı da en aza indirecek.

Co Nail’s Effect tırnak bakım serumları Watsons mağazalarında satışa sunulacak.

5 FARKLI İÇERİKTEKİ CO NAİL’S EFFECT TIRNAK BAKIM SERUMLARI

1) PORTAKAL - KERATİN

Co Nail’s Effect 'portakal-keratin' çift etki tırnak bakım serumu içeriğindeki portakal ile tırnak derilerini güçlendirirken, keratin etkisi tırnakları hızlı uzama sağlar, parlak bir görünüme kavuşturur.

2) LAVANTA - ALOE VERA

Co Nail’s Effect 'lavanta-aloe vera' çift etki tırnak bakım serumu formülündeki lavanta özleri ile tırnakları hastalıklara karşı korurken, aloe vera sararma ve kırılmaların önüne geçer.

3) LİMON - ALOE VERA

Co Nail’s Effect 'limon - aloe vera' çift etki tırnak bakım serumu limonun güçlü etkisiyle tırnakların koparak kırılmasına son verir. Aloe vera ise sararmaların önüne geçer.

Co Nail’s Effect Tırnak Bakım Serumları

4) BUĞDAY  - KANTARON

Co Nail’s Effect 'buğday - kantaron' çift etki tırnak bakım serumu buğdayın zengin içeriği sayesinde zayıf tırnakları güçlendirir. Kantaronun iyileştirici özelliği tırnak etlerini hastalıklara karşı korur.

5) AVOKADO - KERATİN

Co Nail’s Effect 'avokado-keratin' çift etkili tırnak bakım serumu nemlendirici özelliği ile tırnak etlerini korur. Formülündeki keratin, tırnakların parlak bir görünüme kavuşmasına yardımcı olur.

 

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