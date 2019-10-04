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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Mahmure >Astroloji >Astro Gündem>4 Ekim Günlük Burç Yorumları
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4 Ekim Günlük Burç Yorumları

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4 Ekim Günlük Burç Yorumları

"Günlük burç yorumunuzu Uzman Astrolog Aygül Aydın açıkladı! 4 Ekim gününde burçları neler bekliyor? Koş burcunu sürpriz gelişmeler, Başak burcunu da yeni sorumluluklar bekliyor... Peki 4 Ekim hangi burçlar için olumlu geçecek? 4 Ekim günlük burç yorumlarına göre hangi burç nasıl kararlar almalı? İkizler burcu 4 Ekim yorumu ne söylüyor? Balık burcunu 4 Ekim günü neler bekliyor? İşte 4 Ekim günlük burç yorumları..."

Uzman Astrolog Aygül Aydın'dan günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? Astromatik Aygül Aydın 4 Ekim günlük burç yorumlarını açıkladı. 4 Ekim hangi burçlar için olumlu geçecek? 4 Ekim günlük burç yorumlarına göre hangi burç nasıl kararlar almalı? Başak burcu 4 Ekim yorumu ne söylüyor? Kova burcunu 4 Ekim günü neler bekliyor? İşte 4 Ekim günlük burç yorumları...

4 Ekim Koç burcu yorumu

Bugün kararlı ama sakin olursanız birçok sorunu çözüme kavuşturabilirsiniz. Sürpriz bir haber veya görüşme yapabilirsiniz. İçinizden geldiği gibi davranın. 

4 Ekim Boğa burcu yorumu

İlişkilerinizde önemli kararlar almak isterken bazı durumlardan emin olamamanız önünüze kesiyor olabilir. Ancak gün içinde gelişen ani haberler ilerlemek istediğiniz yön konusunda fikirlerinizi değiştirmenize neden olabilir.

4 Ekim İkizler burcu yorumu

Bugün dalgınlıklara ya da eşyalarınızı kaybetme gibi konulara dikkat etmelisiniz.  Önemli işlerinizi gün içinde planlayarak hareket etmeniz sizin için olumlu sonuçlar doğurabilir. 

4 Ekim Yengeç burcu yorumu

İçinizde çözemediğiniz bazı duyguları bir dostunuzla paylaşıp yardım almak isteyebilirsiniz. Yine de çok özel durumları kendinize saklayıp daha genel durumlardan bahsetmeniz iyi olacaktır. 

4 EKİM GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!

4 Ekim Aslan burcu yorumu

Bir şeyler değişsin istiyorsunuz ama bunun için size yeterli fırsat verilmediğini düşünüyor olabilirsiniz. Bu yüzden kendinizi çok baskılamamalısınız. Olması gereken vaktinde olur. 

4 Ekim Başak burcu yorumu

Sorumluluklarınızı gözden geçireceğiniz ve kendinize yeni yöntemler geliştireceğiniz bir gün genelindesiniz. 

4 Ekim Terazi burcu yorumu

Her gelişen davranışı üzerinize alarak alınganlık yapmamalısınız. İze karşı yapılan saygısız bir hareketten dolayı sınırlarınızı belirlemek isteyebilirsiniz. 

4 Ekim Akrep burcu yorumu

İş yaşamınızda çalışma arkadaşlarınızla yaşadığınız iş bölümleri pek sizi istediğiniz verimliliği vermeyebilir. Bu konuda daha sabırlı davranmayı deneyebilirsiniz. 

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4 Ekim Yay burcu yorumu

Bugün kendinize sormanız gereken soru “bunu yapmaya mahkûm muyum” olabilir. Kendinizi mecbur hissettiğiniz işlerde başarılı olmadığınızı sizlerle biliyorsunuz. 

4 Ekim Oğlak burcu yorumu

Gizli bir bilgi almaya çalışmak ya da arka planda gelişen bir süreci yönetmek isteğiniz iyice artıyor olabilir. 

4 Ekim Kova burcu yorumu

Bugün iletişimlerinizde beklenmedik sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Aileniz ya da komşularınız ile ilgili beklenmedik eleştiriler sevimsiz gelebilir ama sizler bunu nasıl karşılayacağınız çok iyi bilen kişilersiniz. 

4 Ekim Balık burcu yorumu

Tasarruflu bir süreç içinde olmanız gerektiğini sizlerde biliyorsunuz ama şu son dönemlerde bunu duymak hiç istemiyorsunuz. Mümkün oldukça partner ya da ortaklarınızdan bu konuda alacağınız eleştirileri olumsuz değerlendirmek yerine size bir ölçü vermesi adına kullanmalısınız.

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