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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriAstro Gündem Bugün hangi burcu neler bekliyor? 4 Aralık Günlük Burç Yorumları
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Haberler >Mahmure >Astroloji >Astro Gündem>Bugün hangi burcu neler bekliyor? 4 Aralık Günlük Burç Yorumları
Astro Gündem

Bugün hangi burcu neler bekliyor? 4 Aralık Günlük Burç Yorumları

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Bugün hangi burcu neler bekliyor? 4 Aralık Günlük Burç Yorumları

"4 Aralık günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? Uzman Astrolog Aygül Aydın 4 Aralık günlük burç yorumlarını açıkladı. Bugün hangi burcu neler bekliyor? 4 Aralık hangi burçlar için olumlu geçecek? 4 Aralık günlük burç yorumlarına göre hangi burç nelere dikkat etmeli? Aslan burcu 4 Aralık yorumu ne söylüyor? Akrep burcunu 4 Aralık günü neler bekliyor? İşte 4 Aralık günlük burç yorumlarınız..."

Uzman Astrolog Aygül Aydın'dan 4 Aralık günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? Bugün gökyüzü size ne söylüyor? 4 Aralık günlük burç yorumlarına göre hangi burç nasıl önlemler almalı? Aslan burcu 4 Aralık yorumu ne söylüyor? Akrep burcunu 4 Aralık günü neler bekliyor? İşte 4 Aralık günlük burç yorumlarınız...

4 Aralık Koç burcu yorumu

Kendinize güven duymaktan vazgeçmeyin.

4 Aralık Boğa burcu yorumu

İnsanların sizden hoşlanmaları ve sizi sevmeleri adına güzel bir gündesiniz.

4 Aralık İkizler burcu yorumu

Aksine gelişen durumlarda aslında ilginin sizin üzerinizde olduğunu görebileceksiniz.

4 ARALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!

4 Aralık Yengeç burcu yorumu

Artık geçmişi geri de bırakmalı ve bunun üzerine çok düşünmemelisiniz.

4 Aralık Aslan burcu yorumu

Sakin bir şekilde olayları açıklamalı ve zıtlaşmalardan kaçınmalısınız.

4 Aralık Başak burcu yorumu

Bugün yapacağınız araştırmalar ya da öğreneceğiniz bilgiler çok önemli olabilir.

4 Aralık Terazi burcu yorumu

Yaşadığınız problemler karşısında hedeflerinizi değiştirmemelisiniz.

4 ARALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!

4 Aralık Akrep burcu yorumu

Sevdiğiniz insanla kuracağınız sıcak ilişki sizleri biraz daha huzurlu hissettirebilir.

4 Aralık Yay burcu yorumu

Hedeflerinizi çevrenizdeki insanlara kabul ettirmeye ya da sevdirmeye çalışmayın.

4 Aralık Oğlak burcu yorumu

Daha iyi ne yapabilirsiniz bunu düşünün.

4 Aralık Kova burcu yorumu

Alım-satım gibi konular gündeminizde olabilir.

4 Aralık Balık burcu yorumu

Bugün yaşayacağınız bazı olaylar doğrultusunda birtakım kararlar alabilirsiniz.

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