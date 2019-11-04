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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriAstro Gündem 4-10 Kasım Haftalık Burç Yorumları
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Haberler >Mahmure >Astroloji >Astro Gündem>4-10 Kasım Haftalık Burç Yorumları
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4-10 Kasım Haftalık Burç Yorumları

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4-10 Kasım Haftalık Burç Yorumları

"4-10 Kasım haftalık burç yorumunuzu okudunuz mu? Bu hafta hangi burçlar için olumlu geçecek? Başak burcu 4 Kasım haftası yorumu ne söylüyor? Terazi burcunu 4 Kasım haftası neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın, bu hafta burçları nelerin beklediğini açıkladı."

Burç yorumlarınızı Uzman Astrolog Aygül Aydın açıkladı! 4-10 Kasım haftası burç yorumlarınızı okudunuz mu? Bu hafta hangi burçlar nasıl davranmalı? Koç burcunu 4 Kasım haftası neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın, bu hafta burçları nelerin beklediğini açıkladı. 

KOÇ BURCU

Bu hafta size yol gösteren yaşça ve deneyimce büyük kişilerden öğrenebildiklerinizin fazlasını da öğrenmeye çalışın. Bu durum size oldukça iyi gelen bir oluşumun da kapısını aralayabilir. Aşk hayatınızda bitti gözüyle başladığınız her olay sürpriz bir şekilde küllerinden doğabilir.

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BOĞA BURCU

Karşınıza gelen fırsatları iyi değerlendirmeniz ve geleceği de düşünerek hareket etmeniz bu hafta sizi ön sıralara taşıyacaktır. Geçmişten bu yana çözümsüz hale gelen ve bir türlü sonuca ulaşamamış konularda sürpriz gelişmeler yaşayabilirsiniz. Amaçlarınıza ulaşabilmeniz için finansal birikimlerinizi de doğru planlamanız gerekmektedir.

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İKİZLER BURCU

Güven sorunu yaşayan biriyseniz güven sorununu büyütebilir ve olmayacak yerlerde manevra yapabilirsiniz. Bu durum iletişim problemlerinizi de beraberinde getirebilir. Olmayacak konularda kısır döngüye girmek yerine asıl sorunu fark edip bulmalıyız.

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YENGEÇ BURCU

Bazı sağlık sorunlarınız bu hafta sizleri yoklayabilir. Bu durum siz yengeçlerin yeni başlangıçlara karşı duyduğu güvensizlik stresi de olabilir. Psikolojik anlamda da ortaya çıkabilir. Dikkatli olmalı ve kaygılarınızı eritmelisiniz. Aşk hayatınızda önemli bir konuşma ve karşılaşma gündeme gelebilir.

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ASLAN BURCU

Merkür gezegenin geri olmasından ötürü hızlı kararlar vermemeniz ve çok iyi bir araştırma yapmanız gereklidir. İnsanların sizi yanlış anladığı ve hakkınızda yanlış düşündüğü ön yargıları kırılabileceğiniz bu haftayı çok iyi değerlendirmelisiniz. Hiç kimseden bir onaylanma beklemeyen sizler bu hafta biraz bu tuzağa düşebilirsiniz.

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BAŞAK BURCU

Gündeminize alacağınız konular iletişiminizin gücü üzerinden şekilleniyor olabilir. Hafta başından itibaren maddi konularla ilgilenmeniz ve ailenizden bu anlamda destekler almanız gerekebilir. Bunun yanında kariyerinizde finansal beklentileriniz aynı şekilde karşılanabilir. Hafta ortasından itibaren önemli görüşmeler ve iletişim hız kazanıyor olacak.

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TERAZİ BURCU

Beklentilerinizi doğru ifade etmek isterken birden geleceğe yönelik şekillendirici olaylar ve fırsatlar gündeme gelebilir. Bunları iyi değerlendirmenizde fayda var. Bu teklifler birden beklentilerinizi değiştirebilir. Finansal konularda size önerilen veya fikir verilen durumlara karşı biraz daha gerçekçi ve mesafeli olmalısınız. Bu dönemde oluşan fazlaca harcama yapma isteği önemli sorunlara sebebiyet verebilir.

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AKREP BURCU

Sizin bilginizin dahilinde olmayan kırgınlıklardan dolayı aranıza mesafe giren arkadaşlıklarınızla problemlerinizin telafisini yapabilirsiniz. Asıl sorunun nereden kaynaklandığını bulabilir ve bir özür dileme eğiliminde ya da kendinizi ifade etme durumunda kalabilirsiniz. Sosyal çevrenize bazı konularda yardım etmeniz gerekebilir.

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YAY BURCU

Çalışma ortamınız biraz huzursuz olabilir ve bunu yönetmiyor olabilirsiniz. Bu haftanın ana gündem maddesi sizler için konuşarak problemleri çözümlemek ve karşı tarafı ikna etmek olabilir. İletişimdeki gücünüz ve yapacağınız şanslı görüşmeler kendinize olan güveninizi vurgulayacaktır. Aşk ve ilişkilerde hafta başında romantik ve uyumlu bir zaman dilimi hakim.

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OĞLAK BURCU

Otoriter figürler, tanınmış simalar, güçlü deneyimli kişilerle yapacağınız görüşmeler sizi ön plana taşıyacaktır. Hayallerini kurmuş olduğunuz bir kariyer planı ve hedefinin peşine düşebileceksiniz. Yaptığınız görüşmelerde deneyimleriniz ve yeteneklerinizle parıldıyor olabilirsiniz. Bu süreci sadece gizli tutmanız ve söylemlerinizle paylaşmamanız gerekli.

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KOVA BURCU

Gizli yürütmek zorunda olduğunuz işleriniz varsa onlar bu hafta açığa çıkarak sizleri zor durumda bırakabilir. Bu anlamda biraz daha dikkatli olmalı ve konuşma ya da yazışmalarınıza ayrıca dikkat etmelisiniz. Sizlere gereğinden fazla verilen vaatlere karşı temkinli ilerlemelisiniz. Hafta başında yakın çevrenizde olan hemcinslerinizle aranızda kıskançlıktan kaynaklı bazı sorunlar baş gösterebilir.

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BALIK BURCU

Yakın çevrenizle aranızda güzel paylaşımlar da söz konusu olabilir. Evinizle ilgilenmek ya da ortam değişikliği yapmak bu hafta size oldukça iyi gelecektir. Kariyer yaşantınızın size yük gibi görünmesinden daha çok keyifli bir hal almasına izin vermelisiniz. Yeni sorumluluklara odaklanmalı ve asla şikayetçi olmamalısınız.

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