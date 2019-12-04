30 Yaşınızdan Önce Atmanız Gereken 12 Şey

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriKişisel Gelişim 30 Yaşınızdan Önce Atmanız Gereken 12 Şey
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Kişisel Gelişim>30 Yaşınızdan Önce Atmanız Gereken 12 Şey
Kişisel Gelişim
MAHMURE ÖZEL

30 Yaşınızdan Önce Atmanız Gereken 12 Şey

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
30 Yaşınızdan Önce Atmanız Gereken 12 Şey

"30 yaş, kadınların kendini çok daha iyi, çok daha güzel, çok daha özgüvenli hissetmeye başladığı yaşlardır. Bunu biz değil, 30'lu yaşlarında olan kadınlar söylüyor. Bizler ise 30 yaşınıza gelmeden önce hayatınızdan atmanız gereken bazı şeyler olduğunu düşünüyoruz."

30'lu yaşlarınıza bir sürü yük ile girmek istemiyorsanız sizi aşağıya doğru alalım. İşte 30'unuzdan önce atmanız gereken 12 şey...

Kötü arkadaşlar: Hepimizin hayatında birkaç çok da iyi anlaşamadığımız ancak hayatımızdan da çıkarmadığımız arkadaşımız vardır. Buna bir son verme zamanı geldi. Arkadaşlık, dostluk oldukça önemli bir kavramdır. Sizi aşağıya çeken, mutsuz eden kişileri hayatınızdan çıkarın, 30 yaşınıza daha hafif girin. 

30 Yaşınızdan Önce Atmanız Gereken 12 Şey

Abur cuburlar: 20'li yaşların sonlarına doğru metabolizma yavaşlamaya başlayabilir, bu da eskiden yediğiniz şeylerin size kilo olarak geri dönebileceği anlamına gelir.  "Damaklarda bir an, kalçalarda bir ömür" klişesini yaşamak istemiyorsanız, 30'unuza gelmeden önce abur cuburlardan vazgeçmelisiniz.

Yeme alışkanlıklarınız: Aslında, genel olarak yeme alışkanlıklarınıza bir göz atmalısınız. 28 ya da 29 yaşındaysanız ve hala üniversitede yediğiniz gibi yemek yiyorsanız, durdurun. Bu zaman alır, ancak yapabilirsiniz. Sağlıklı beslenme kavramını hayatınızın rutini haline getirmek için çalışmalara başlamanın tam zamanı!

30 Yaşınızdan Önce Atmanız Gereken 12 Şey

Vücut şekillendirme alışkanlıklarınız: Güzelsiniz, nokta. Boyunuzun ne olduğu, kaç kilo olduğunuz, göğüslerinizin küçük ya da büyük olması, bacaklarınızın kalın ya da ince olması önemli değil. Sağlıklı mısınız? Mutlu musunuz? Kendinize ait bir dünyanız var mı? En en önemlisi ise kendinizi seviyor musunuz? 

Eğer mutlu hissetmek istiyorsanız, işe kendinizi sevmeyi öğrenmekle başlamalısınız. 30'lu yaşlarınızda, ayna karşısına geçtiğinizde kendinizi eleştirmek yerine güzelliklerinize odaklanacağınıza, kendinizle barışık olacağınıza söz verin. 

Doktor fobiniz: 20'li yaşlarda birçok kadın, doktora gitmeyi çok da gerekli bulmaz. Bundan vazgeçin. Gerektiğinde göz muayenesine, göz doktoruna, jinekoloğa gitmelisiniz. 30 yaşınıza gelmeden önce düzenli olarak doktor kontrolünden geçmeyi alışkanlık haline getirin. Yıllar geçtikten sonra, bunu yaptığınız için minnettar olacaksınız. 

Uykusuz geceler: Sadece 2 saatlik uyku ile koca bir günü geçirmek 20'li yaşlarda çok da sorun gibi görünmüyor, değil mi? Ancak zaman ilerledikçe bu hayat tarzı sizi yormaya başlar. Hala iyi vakit geçirebilirsiniz ama vücudunuza ve zihninize dinlenmesi için zaman verin!

30 Yaşınızdan Önce Atmanız Gereken 12 Şey

Olumsuzluk: Kendin ve başkaları hakkında çok olumsuz olmayı bırak. Hayatınızdaki şeyler, aşk hayatınız veya iş beklentiniz olsun, karamsar olmamaya çalışın. Olumlu düşünmeyi benimseyin. Olumlu şeylerin gerçekleştiğini göreceksiniz.

Dedikodu: Yanılıyor olabiliriz ama hemen her insanın dedikodu yaptığını düşünüyoruz. Dedikodu her zaman kötü amaçlı yapılmaz ama sonuçta dedikodu, dedikodudur. Bunu tamamen bırakın diyemeyiz ama en azından azaltabilirsiniz. Başkaları hakkında konuşmamak emin olun ki size çok daha iyi hissettirecek.

Asilik: Kesinlikle, hala bir asi olabilirsiniz! Ancak, önemsiz şeylere karşı isyan etmeyi bırakın. İnandığınız şey için ayağa kalkın ama sadece isyan uğruna isyan etmeyin. Ne demek istediğimizi anlatabiliyor muyuz? Sizin için anlam ifade eden bir şey için durun.

30 Yaşınızdan Önce Atmanız Gereken 12 Şey

Ne olduğu belirsiz erkek arkadaşlar: Platonik veya romantik ilişkilerinize bir göz atın. Eski sevgilileriniz ya da hayatınızda insana bir bakın. Size bir şeyler katmayan, geriye çeken ilişkilere veda edin.

Erteleme: İş projelerini ve kişisel sorumluluklarını son dakikaya kadar erteleyemezsiniz. Erteleme sorunlarını çöz ve zaman yönetimi üzerine çalış!

Harcama eğilimleri: Fazla harcama eğiliminizi azaltmaya çalışın. Tasarruf etmeye başlamanın zamanı geldi. 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi