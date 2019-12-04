30 Yaşınızdan Önce Atmanız Gereken 12 Şey

30'lu yaşlarınıza bir sürü yük ile girmek istemiyorsanız sizi aşağıya doğru alalım. İşte 30'unuzdan önce atmanız gereken 12 şey...

Kötü arkadaşlar: Hepimizin hayatında birkaç çok da iyi anlaşamadığımız ancak hayatımızdan da çıkarmadığımız arkadaşımız vardır. Buna bir son verme zamanı geldi. Arkadaşlık, dostluk oldukça önemli bir kavramdır. Sizi aşağıya çeken, mutsuz eden kişileri hayatınızdan çıkarın, 30 yaşınıza daha hafif girin.

Abur cuburlar: 20'li yaşların sonlarına doğru metabolizma yavaşlamaya başlayabilir, bu da eskiden yediğiniz şeylerin size kilo olarak geri dönebileceği anlamına gelir. "Damaklarda bir an, kalçalarda bir ömür" klişesini yaşamak istemiyorsanız, 30'unuza gelmeden önce abur cuburlardan vazgeçmelisiniz.

Yeme alışkanlıklarınız: Aslında, genel olarak yeme alışkanlıklarınıza bir göz atmalısınız. 28 ya da 29 yaşındaysanız ve hala üniversitede yediğiniz gibi yemek yiyorsanız, durdurun. Bu zaman alır, ancak yapabilirsiniz. Sağlıklı beslenme kavramını hayatınızın rutini haline getirmek için çalışmalara başlamanın tam zamanı!

Vücut şekillendirme alışkanlıklarınız: Güzelsiniz, nokta. Boyunuzun ne olduğu, kaç kilo olduğunuz, göğüslerinizin küçük ya da büyük olması, bacaklarınızın kalın ya da ince olması önemli değil. Sağlıklı mısınız? Mutlu musunuz? Kendinize ait bir dünyanız var mı? En en önemlisi ise kendinizi seviyor musunuz?

Eğer mutlu hissetmek istiyorsanız, işe kendinizi sevmeyi öğrenmekle başlamalısınız. 30'lu yaşlarınızda, ayna karşısına geçtiğinizde kendinizi eleştirmek yerine güzelliklerinize odaklanacağınıza, kendinizle barışık olacağınıza söz verin.

Doktor fobiniz: 20'li yaşlarda birçok kadın, doktora gitmeyi çok da gerekli bulmaz. Bundan vazgeçin. Gerektiğinde göz muayenesine, göz doktoruna, jinekoloğa gitmelisiniz. 30 yaşınıza gelmeden önce düzenli olarak doktor kontrolünden geçmeyi alışkanlık haline getirin. Yıllar geçtikten sonra, bunu yaptığınız için minnettar olacaksınız.

Uykusuz geceler: Sadece 2 saatlik uyku ile koca bir günü geçirmek 20'li yaşlarda çok da sorun gibi görünmüyor, değil mi? Ancak zaman ilerledikçe bu hayat tarzı sizi yormaya başlar. Hala iyi vakit geçirebilirsiniz ama vücudunuza ve zihninize dinlenmesi için zaman verin!

Olumsuzluk: Kendin ve başkaları hakkında çok olumsuz olmayı bırak. Hayatınızdaki şeyler, aşk hayatınız veya iş beklentiniz olsun, karamsar olmamaya çalışın. Olumlu düşünmeyi benimseyin. Olumlu şeylerin gerçekleştiğini göreceksiniz.

Dedikodu: Yanılıyor olabiliriz ama hemen her insanın dedikodu yaptığını düşünüyoruz. Dedikodu her zaman kötü amaçlı yapılmaz ama sonuçta dedikodu, dedikodudur. Bunu tamamen bırakın diyemeyiz ama en azından azaltabilirsiniz. Başkaları hakkında konuşmamak emin olun ki size çok daha iyi hissettirecek.

Asilik: Kesinlikle, hala bir asi olabilirsiniz! Ancak, önemsiz şeylere karşı isyan etmeyi bırakın. İnandığınız şey için ayağa kalkın ama sadece isyan uğruna isyan etmeyin. Ne demek istediğimizi anlatabiliyor muyuz? Sizin için anlam ifade eden bir şey için durun.

Ne olduğu belirsiz erkek arkadaşlar: Platonik veya romantik ilişkilerinize bir göz atın. Eski sevgilileriniz ya da hayatınızda insana bir bakın. Size bir şeyler katmayan, geriye çeken ilişkilere veda edin.

Erteleme: İş projelerini ve kişisel sorumluluklarını son dakikaya kadar erteleyemezsiniz. Erteleme sorunlarını çöz ve zaman yönetimi üzerine çalış!

Harcama eğilimleri: Fazla harcama eğiliminizi azaltmaya çalışın. Tasarruf etmeye başlamanın zamanı geldi.