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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriAstro Gündem Günlük burç yorumları: 30 Ekim Günü Burçları Neler Bekliyor?
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Haberler >Mahmure >Astroloji >Astro Gündem>Günlük burç yorumları: 30 Ekim Günü Burçları Neler Bekliyor?
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Günlük burç yorumları: 30 Ekim Günü Burçları Neler Bekliyor?

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Günlük burç yorumları: 30 Ekim Günü Burçları Neler Bekliyor?

"30 Ekim günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? Uzman Astrolog Aygül Aydın 30 Ekim günlük burç yorumlarını açıkladı. Bugün hangi burcu neler bekliyor? 30 Ekim hangi burçlar için olumlu geçecek? 30 Ekim günlük burç yorumlarına göre hangi burç nelere dikkat etmeli? Kova burcu 30 Ekim yorumu ne söylüyor? Boğa burcunu 30 Ekim günü neler bekliyor? İşte 30 Ekim günlük burç yorumlarınız..."

Uzman Astrolog Aygül Aydın'dan 30 Ekim günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? Bugün gökyüzü size ne söylüyor? 30 Ekim günlük burç yorumlarına göre hangi burç nasıl önlemler almalı? Kova burcu 30 Ekim yorumu ne söylüyor? Boğa burcunu 30 Ekim günü neler bekliyor? İşte 30 Ekim günlük burç yorumlarınız...

30 Ekim Koç burcu yorumu

Eğitim veya seminerler gibi konularda performansınızı oldukça yüksek olabilir.

30 Ekim Boğa burcu yorumu

Parasal alanda biraz daha dikkatli olmalı hızlı kararlar vermemelisiniz.

30 Ekim İkizler burcu yorumu

Kimsenin hakkında kimse için bugün yorum yapmayın.

30 EKİM GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!

30 Ekim Yengeç burcu yorumu

Özlem duyduğunuz konular ile şu an ki yaşantınız arasında bir değerlendirme yapmak sizi sadece huzursuz eder.

30 Ekim Aslan burcu yorumu

İlişkilerde yeni kararlara doğru adımlar atmak için harika bir gün.

30 Ekim Başak burcu yorumu

Geçmişte yapılan sağlık hatalarından dolayı olaylar yeniden tekrarlanabilir.

30 Ekim Terazi burcu yorumu

Partnerinize sürpriz yapmak için harika bir gün.

30 EKİM GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!

30 Ekim Akrep burcu yorumu

Aile üyelerinize karşı sınırlarınızı çizmeniz gerekmektedir.

30 Ekim Yay burcu yorumu

Yazışmalarınız ya da sosyal medya alanında karşılaştıklarınız şaşırtıcı olabilir.

30 Ekim Oğlak burcu yorumu

Bir arkadaşınızla aranızdaki borç-alacak ilişkisini gerginlik noktasına getirmemenizi tavsiye edebiliriz.

30 Ekim Kova burcu yorumu

Bugün olaylara yaklaşım tarzınızdaki acelecilik sizleri dışarı karşı agresif yansıtabilir.

30 Ekim Balık burcu yorumu

İş hayatınızdaki dengesizlikler sizi yorsa da sorumluluk bilincinizle hepsiyle başa çıkabilirsiniz.

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