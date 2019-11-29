29 Kasım Cuma Günlük Burç Yorumları
"29 Kasım günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? Uzman Astrolog Aygül Aydın 29 Kasım günlük burç yorumlarını açıkladı. Bugün hangi burcu neler bekliyor? 29 Kasım hangi burçlar için olumlu geçecek? 29 Kasım günlük burç yorumlarına göre hangi burç nelere dikkat etmeli? Balık burcu 29 Kasım yorumu ne söylüyor? Yengeç burcunu 29 Kasım günü neler bekliyor? İşte 29 Kasım günlük burç yorumlarınız..."
Uzman Astrolog Aygül Aydın'dan 29 Kasım günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? Bugün gökyüzü size ne söylüyor? 29 Kasım günlük burç yorumlarına göre hangi burç nasıl önlemler almalı? Balık burcu 29 Kasım yorumu ne söylüyor? Yengeç burcunu 29 Kasım günü neler bekliyor? İşte 29 Kasım günlük burç yorumlarınız...
29 Kasım Koç burcu yorumu
Şimdiye kadar sıcak bakmadığınız farklı bakış açılarına ihtiyacınız var.
29 Kasım Boğa burcu yorumu
Küçük sorunlar uğruna ilişkileriniz zarar görüyorsa tespit edin ama büyük gerçekler ortaya çıkarsa öncelikle kabul edin.
29 Kasım İkizler burcu yorumu
Sizi o olmadığınız kişi olma yönüne çeken insanlardan uzak durun.
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29 Kasım Yengeç burcu yorumu
Bugün sınırlandırmaları iyi yapmanız ve bunu bugün göstermeniz gerekmektedir.
29 Kasım Aslan burcu yorumu
Sosyal yaşam, arkadaşlıklar, sevgiler ve ilişkiler çok daha anlamlı hale gelebilir.
29 Kasım Başak burcu yorumu
Bazı şeyler bırakın inceldiği yerden kopsun.
29 Kasım Terazi burcu yorumu
Sanatsal ya da ruhsal arayışlara odaklanmak daha doğru olacaktır.
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29 Kasım Akrep burcu yorumu
Geçmişte yapmak zorunda olduğunuz bir seçimi bize hatırlayabilirsiniz.
29 Kasım Yay burcu yorumu
Bir daha yapmam dediğiniz ya da asla dediğiniz bir konudan imtihan olabilirsiniz.
29 Kasım Oğlak burcu yorumu
Olayları şahsi algılamadan daha özgür yaklaşımlar içinde olursanız keyifli bir gün geçirebilirsiniz.
29 Kasım Kova burcu yorumu
Empati yapmalısınız ve herkesin zor bir hayatı olduğu fikrini kendinize hatırlatmalısınız.
29 Kasım Balık burcu yorumu
Bugün yaşanılan olayların geçici etkiler içinde gerçekleşmesi çok mümkün olabilir.