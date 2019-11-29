29 Kasım Cuma Günlük Burç Yorumları

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriAstro Gündem 29 Kasım Cuma Günlük Burç Yorumları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Haberler >Mahmure >Astroloji >Astro Gündem>29 Kasım Cuma Günlük Burç Yorumları
Astro Gündem

29 Kasım Cuma Günlük Burç Yorumları

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
29 Kasım Cuma Günlük Burç Yorumları

"29 Kasım günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? Uzman Astrolog Aygül Aydın 29 Kasım günlük burç yorumlarını açıkladı. Bugün hangi burcu neler bekliyor? 29 Kasım hangi burçlar için olumlu geçecek? 29 Kasım günlük burç yorumlarına göre hangi burç nelere dikkat etmeli? Balık burcu 29 Kasım yorumu ne söylüyor? Yengeç burcunu 29 Kasım günü neler bekliyor? İşte 29 Kasım günlük burç yorumlarınız..."

Uzman Astrolog Aygül Aydın'dan 29 Kasım günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? Bugün gökyüzü size ne söylüyor? 29 Kasım günlük burç yorumlarına göre hangi burç nasıl önlemler almalı? Balık burcu 29 Kasım yorumu ne söylüyor? Yengeç burcunu 29 Kasım günü neler bekliyor? İşte 29 Kasım günlük burç yorumlarınız... 

29 Kasım Koç burcu yorumu

Şimdiye kadar sıcak bakmadığınız farklı bakış açılarına ihtiyacınız var.

29 Kasım Boğa burcu yorumu

Küçük sorunlar uğruna ilişkileriniz zarar görüyorsa tespit edin ama büyük gerçekler ortaya çıkarsa öncelikle kabul edin.

29 Kasım İkizler burcu yorumu

Sizi o olmadığınız kişi olma yönüne çeken insanlardan uzak durun.

29 KASIM GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!

29 Kasım Yengeç burcu yorumu

Bugün sınırlandırmaları iyi yapmanız ve bunu bugün göstermeniz gerekmektedir.

29 Kasım Aslan burcu yorumu

Sosyal yaşam, arkadaşlıklar, sevgiler ve ilişkiler çok daha anlamlı hale gelebilir.

29 Kasım Başak burcu yorumu

Bazı şeyler bırakın inceldiği yerden kopsun.

29 Kasım Terazi burcu yorumu

Sanatsal ya da ruhsal arayışlara odaklanmak daha doğru olacaktır.

29 KASIM GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!

29 Kasım Akrep burcu yorumu

Geçmişte yapmak zorunda olduğunuz bir seçimi bize hatırlayabilirsiniz.

29 Kasım Yay burcu yorumu

Bir daha yapmam dediğiniz ya da asla dediğiniz bir konudan imtihan olabilirsiniz.

29 Kasım Oğlak burcu yorumu

Olayları şahsi algılamadan daha özgür yaklaşımlar içinde olursanız keyifli bir gün geçirebilirsiniz.

29 Kasım Kova burcu yorumu

Empati yapmalısınız ve herkesin zor bir hayatı olduğu fikrini kendinize hatırlatmalısınız.

29 Kasım Balık burcu yorumu

Bugün yaşanılan olayların geçici etkiler içinde gerçekleşmesi çok mümkün olabilir. 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi