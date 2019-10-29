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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriAstro Gündem 29 Ekim Salı Günlük Burç Yorumları
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Haberler >Mahmure >Astroloji >Astro Gündem>29 Ekim Salı Günlük Burç Yorumları
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29 Ekim Salı Günlük Burç Yorumları

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29 Ekim Salı Günlük Burç Yorumları

"29 Ekim günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? Uzman Astrolog Aygül Aydın 29 Ekim günlük burç yorumlarını açıkladı. Bugün hangi burcu neler bekliyor? 29 Ekim hangi burçlar için olumlu geçecek? 29 Ekim günlük burç yorumlarına göre hangi burç nelere dikkat etmeli? Yengeç burcu 29 Ekim yorumu ne söylüyor? Balık burcunu 29 Ekim günü neler bekliyor? İşte 29 Ekim günlük burç yorumlarınız..."

Uzman Astrolog Aygül Aydın'dan 29 Ekim günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? Bugün gökyüzü size ne söylüyor? 29 Ekim günlük burç yorumlarına göre hangi burç nasıl önlemler almalı? Yengeç burcu 29 Ekim yorumu ne söylüyor? Balık burcunu 29 Ekim günü neler bekliyor? İşte 29 Ekim günlük burç yorumlarınız... 

29 Ekim Koç burcu yorumu

Devlet veya hukuksal konulardaki mücadelenizden olumlu bir sonuç alabilirsiniz.

29 Ekim Boğa burcu yorumu

Bugün tek ihtiyacınız olan güven duyduğunuz bir dostunuzla yapacağınız sohbet olabilir.

29 Ekim İkizler burcu yorumu

Hedeflerinizi koymalı ve ortaklarınızla sınırlarınızı çizmelisiniz.

29 EKİM GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!

29 Ekim Yengeç burcu yorumu

Bugün bazı konularda kendinize dönüp eksikliklerinizi düşünmelisiniz.

29 Ekim Aslan burcu yorumu

Karşı taraf sizin istediğiniz gibi hareket etmiyor olabilir. Kırıcı konuşmalardan uzak durmalısınız.

29 Ekim Başak burcu yorumu

Sağlığınıza dikkat etmeli ve bağışıklık sisteminizi koruyan gıdalarla beslenmelisiniz.

29 Ekim Terazi burcu yorumu

Organizatör yönünüzü iyi kullanırsanız bugün oldukça başarılı geçebilir.

29 EKİM GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!

29 Ekim Akrep burcu yorumu

Gizli ilerletmeniz gereken bazı durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz.

29 Ekim Yay burcu yorumu

Kuracağınız doğru bir iletişimle ilişkinizi farklı bir boyuta taşıyor olacaksınız.

29 Ekim Oğlak burcu yorumu

Çevrenizden gelen yardımlarla planladığınız işleri bitirebileceğiniz bir gündesiniz.

29 Ekim Kova burcu yorumu

Sağlığınızı ve bedensel motivasyonunuzu çevrenizden alacaksınız.

29 Ekim Balık burcu yorumu

İsteklerinizi belirtmiyor oluşunuz sizleri depresif bir ruh haline sokabilir.

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