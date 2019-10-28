28 Ekim-3 Kasım Haftalık Burç Yorumları

Burç yorumlarınızı Uzman Astrolog Aygül Aydın açıkladı!28 Ekim-3 Kasım haftası burç yorumlarınızı okudunuz mu? Bu hafta hangi burçlar nasıl davranmalı? Akrep burcunu 28 Ekim haftası neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın, bu hafta burçları nelerin beklediğini açıkladı.

KOÇ BURCU

Hafta ortasından itibaren yakın çevre iletişimleriniz de yanlış anlaşılmalar gündeme gelebilir. Yakın çevre ilişkilerinizde sorumluluklarınızın artışı sizi etkileyebilir ve bu durumda karşınızdaki kişi ile ilgili gelişen olaylara karar veremeyebilirsiniz. Bu hafta arka planınızda dönen bazı ihanetleri ya da sahte yüzleri görebilirsiniz.

BOĞA BURCU

Yapacağınız harcamalar ileride yapılan bazı planları iptal ettirebilir. Hangi harcamaların gerekli olup olmadığını sıkıca bir tahlil sürecinden geçirmeniz gerekecek. Bazı borçlarınızı da ertelemek isteyebilir ve bununla ilgili girişimlerde bulunabilirsiniz. Bu hafta ayrıca sosyal yaşamınız ve organizasyonlarla renklenebilir.

İKİZLER BURCU

Hafta ortasından itibaren ikili ilişkilerinizde önemli konuların gündeme geleceğini ve ortaklık ilişkilerinizde meydana gelen sorunları çözmek adına büyük bir gayret harcamanız gerekebilir. Hayatınızda olan kişi ile ciddi bir konuşma yapmanız ya da geleceğe yönelik alacağınız bazı kararlarda ilişkinizi gözden geçirmeniz söz konusu olabilir.

YENGEÇ BURCU

Eğlenceli davetler ve organizasyonlarda önemli tanışma söz konusu olabilir. Bu size güzel iş birlikleri getirebilir. Bu hafta genelinde kariyerinizde büyük bir başarı sizleri beklerken, hukuksal konularda zorluklar yaşayabilirsiniz. Ailenizden gelebilecek önemli yardımlarla kendinizi daha güven de ve huzurlu hissediyor olacaksınız. Manevi anlamda biriktirmiş olduğunuz bazı yüklerden de arınmanız sizi oldukça rahatlatabilecek.

ASLAN BURCU

Aileniz ile ilişkilerinizdeki duygusal beklentilerinizin fazla olacağı ve bunu dile getireceğiniz bir hafta. İlişkiler ile ilgili şanslı bazı başlangıçlar ya da görüşmeler gerçekleştirebilirsiniz. Şayet bazı bitişler yaşıyorsanız bu uzun süredir üzerini örttüğünüz sorunların bedeli olabilir. Beklediğiniz haberler veya uzun süredir kurmak istediğiniz iletişimleri bu hafta içerisinde kurulabilirsiniz. Var olan konumunuz daha sağlamlaşacak ve yerini bulabileceksiniz.

BAŞAK BURCU

Önceki haftalarda yaşanan çevrenize yapmış olduğunuz cömert davranışlar bu hafta pişmanlık duygusuna dönüşmemelidir. Kariyeriniz ile ilgili girişimsel tavırlar içinde bulunmanın zamanı geldiyse önceki kaçırmış olduğunuz proje fırsatlarını yeniden gündeminize almanın zamanı gelmiştir. Yazışmalarınıza, maillerinize veya sosyal medya ilişkilerinizde bu hafta özellikle dikkat etmelisiniz. İlişkilerde güven duygusunu hala oluşturamamış olabilirsiniz.

TERAZİ BURCU

Kendi hayat şartlarınızı sağlamca oluşturduktan sonra ailenizin güvenini kazanabileceğinizi fark etmeniz sizi farklı bir noktada gelişime itebilir. Eski yollar ve eski yöntemleri artık unutmalısınız. Yeni yollara yönelmelisiniz. Mars ve Satürn arasındaki zorlayıcı açı en çok sizi ilgilendirmektedir. Kendini bilmeyen insanlarla savaş içine girmemelisiniz. Hayatınızda her şey net bir boyut kazanıyor. İlişkileriniz de kendi isteklerinizi de önemsemeniz gerekmektedir. İhtiyaçlarınızı savunmalı ve yeni hedefler belirlemelisiniz.

AKREP BURCU

Bazı dedikodular ya da haberler sizde gerginlik yaratabilir. İletişimlerinizi oluştururken dikkatli olmanızda fayda var. Sosyal çevrenizde maddi konular yüzünden bazı gerginlikler yaşayabilirsiniz. Borç almak ya da finansal sorunlarınıza çözüm bulmak adına doğru bir hafta içerisindesiniz. Bazı saldırgan tutumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Ufak sakarlıklara ve acele hareketlere karşı dikkatli olmalısınız. Özellikle evliliğinizde ya da ilişkilerinizde menfaate dayalı bazı yaklaşımlar sizin gemileri yakmanıza neden olabilir.

YAY BURCU

Aylardır süregelen bazı talihsizlikler, yaşamış olduğunuz olumsuz sonuçlar sizi farklı bir noktaya taşıdı. Hiç anlaşamadığınız bir yöneticiniz ile orta yolu bu hafta bulabilirsiniz. Ya da ipleri tamamen koparma kararı alabilirsiniz. Hayatınızın kararını veriyor olacaksınız. Neşeli ve mutlu ruhsal durumunuz aniden bir kararsızlık ve alınganlıkla yeniden düşebilir. Bu durumda duygusal ve ani tepkiler vermekten uzak durun. İlişkilerinizde bu git gelli ruh hallerinizden dolayı güvensizlikler yeniden gündeme gelebilir.

OĞLAK BURCU

Aşk hayatınız ve flörtlerinizin hız kazanacağı bu haftayı iyi değerlendirin. Sosyal çevre ilişkilerinizin hız kazanacağı ve çevresel destek göreceğiniz çok güzel bir haftadasınız. Eğlenceli programlar ve davetlerde kendinizi ortaya koyabileceksiniz. Önemli projelere kendi çıkarlarınız doğrultusunda başlangıç yapabilirsiniz. Bir hayalinizi ve idealinizi gerçekleştirmek adına hafta ortasından itibaren engelleri aşıyor olacaksınız.

KOVA BURCU

Eğitim ya da yurt dışı gibi işleriniz bu haftaya damgasını vuruyor. Kendinizi sosyal anlamda yazarken veya eğitim verirken bulabilirsiniz. Bu hafta özellikle içsel huzurunuzu ve ruhunuzu korumanızı öneririm. Kariyerde özel ve önemli başlangıçlar gerçekleşiyor. Yeni bir proje teklifi ile karşılaşabilirsiniz. Terfi ve zam istemek içinde ideal zamanlardasınız. Ama sanki şartlar sizi kariyer anlamında başarıya zorlamak adına önünüze bazı yol ayırımları getirebilir.

BALIK BURCU

Gerçekten gereğinden fazla yükleri üzerinize almanıza rağmen hak ettiğiniz değeri ve takdiri gördünüz mü? Görmediyseniz artık orada kalmanız sizi eksiltecektir. Bu yüzden sevgi muhasebenizi iyi yapmalısınız.100 verdiğiniz bir yerden 1 puan verim alıyorsanız kendinizi kurban ediyorsunuzdur. Lütfen gerekeni bu hafta yapın. Aynı zamanda hafta ortasında eğlenmeyi ve eğlendirmeyi isteyeceğiniz içsel huzurunuzu bulmaya adayacağınız önemli bir dönem başlıyor.