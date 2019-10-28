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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriAstro Gündem 28 Ekim-3 Kasım Haftalık Burç Yorumları
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Haberler >Mahmure >Astroloji >Astro Gündem>28 Ekim-3 Kasım Haftalık Burç Yorumları
Astro Gündem

28 Ekim-3 Kasım Haftalık Burç Yorumları

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28 Ekim-3 Kasım Haftalık Burç Yorumları

"28 Ekim-3 Kasım haftalık burç yorumunuzu okudunuz mu? Bu hafta hangi burçlar için olumlu geçecek? Akrep burcu 28 Ekim haftası yorumu ne söylüyor? Yay burcunu 28 Ekim haftası neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın, bu hafta burçları nelerin beklediğini açıkladı."

Burç yorumlarınızı Uzman Astrolog Aygül Aydın açıkladı!28 Ekim-3 Kasım haftası burç yorumlarınızı okudunuz mu? Bu hafta hangi burçlar nasıl davranmalı? Akrep burcunu 28 Ekim haftası neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın, bu hafta burçları nelerin beklediğini açıkladı.

KOÇ BURCU

Hafta ortasından itibaren yakın çevre iletişimleriniz de yanlış anlaşılmalar gündeme gelebilir. Yakın çevre ilişkilerinizde sorumluluklarınızın artışı sizi etkileyebilir ve bu durumda karşınızdaki kişi ile ilgili gelişen olaylara karar veremeyebilirsiniz. Bu hafta arka planınızda dönen bazı ihanetleri ya da sahte yüzleri görebilirsiniz.

KOÇ BURCU
KOÇ BURCU

BOĞA BURCU

Yapacağınız harcamalar ileride yapılan bazı planları iptal ettirebilir. Hangi harcamaların gerekli olup olmadığını sıkıca bir tahlil sürecinden geçirmeniz gerekecek. Bazı borçlarınızı da ertelemek isteyebilir ve bununla ilgili girişimlerde bulunabilirsiniz. Bu hafta ayrıca sosyal yaşamınız ve organizasyonlarla renklenebilir.

BOĞA BURCU
BOĞA BURCU

İKİZLER BURCU

Hafta ortasından itibaren ikili ilişkilerinizde önemli konuların gündeme geleceğini ve ortaklık ilişkilerinizde meydana gelen sorunları çözmek adına büyük bir gayret harcamanız gerekebilir. Hayatınızda olan kişi ile ciddi bir konuşma yapmanız ya da geleceğe yönelik alacağınız bazı kararlarda ilişkinizi gözden geçirmeniz söz konusu olabilir.

İKİZLER BURCU
İKİZLER BURCU

YENGEÇ BURCU

Eğlenceli davetler ve organizasyonlarda önemli tanışma söz konusu olabilir. Bu size güzel iş birlikleri getirebilir. Bu hafta genelinde kariyerinizde büyük bir başarı sizleri beklerken, hukuksal konularda zorluklar yaşayabilirsiniz. Ailenizden gelebilecek önemli yardımlarla kendinizi daha güven de ve huzurlu hissediyor olacaksınız. Manevi anlamda biriktirmiş olduğunuz bazı yüklerden de arınmanız sizi oldukça rahatlatabilecek.

YENGEÇ BURCU
YENGEÇ BURCU

ASLAN BURCU

Aileniz ile ilişkilerinizdeki duygusal beklentilerinizin fazla olacağı ve bunu dile getireceğiniz bir hafta. İlişkiler ile ilgili şanslı bazı başlangıçlar ya da görüşmeler gerçekleştirebilirsiniz. Şayet bazı bitişler yaşıyorsanız bu uzun süredir üzerini örttüğünüz sorunların bedeli olabilir. Beklediğiniz haberler veya uzun süredir kurmak istediğiniz iletişimleri bu hafta içerisinde kurulabilirsiniz. Var olan konumunuz daha sağlamlaşacak ve yerini bulabileceksiniz.

ASLAN BURCU
ASLAN BURCU

BAŞAK BURCU

Önceki haftalarda yaşanan çevrenize yapmış olduğunuz cömert davranışlar bu hafta pişmanlık duygusuna dönüşmemelidir. Kariyeriniz ile ilgili girişimsel tavırlar içinde bulunmanın zamanı geldiyse önceki kaçırmış olduğunuz proje fırsatlarını yeniden gündeminize almanın zamanı gelmiştir. Yazışmalarınıza, maillerinize veya sosyal medya ilişkilerinizde bu hafta özellikle dikkat etmelisiniz. İlişkilerde güven duygusunu hala oluşturamamış olabilirsiniz.

BAŞAK BURCU
BAŞAK BURCU

TERAZİ BURCU

Kendi hayat şartlarınızı sağlamca oluşturduktan sonra ailenizin güvenini kazanabileceğinizi fark etmeniz sizi farklı bir noktada gelişime itebilir. Eski yollar ve eski yöntemleri artık unutmalısınız. Yeni yollara yönelmelisiniz. Mars ve Satürn arasındaki zorlayıcı açı en çok sizi ilgilendirmektedir. Kendini bilmeyen insanlarla savaş içine girmemelisiniz. Hayatınızda her şey net bir boyut kazanıyor. İlişkileriniz de kendi isteklerinizi de önemsemeniz gerekmektedir. İhtiyaçlarınızı savunmalı ve yeni hedefler belirlemelisiniz.

TERAZİ BURCU
TERAZİ BURCU

 AKREP BURCU

Bazı dedikodular ya da haberler sizde gerginlik yaratabilir. İletişimlerinizi oluştururken dikkatli olmanızda fayda var. Sosyal çevrenizde maddi konular yüzünden bazı gerginlikler yaşayabilirsiniz. Borç almak ya da finansal sorunlarınıza çözüm bulmak adına doğru bir hafta içerisindesiniz. Bazı saldırgan tutumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Ufak sakarlıklara ve acele hareketlere karşı dikkatli olmalısınız. Özellikle evliliğinizde ya da ilişkilerinizde menfaate dayalı bazı yaklaşımlar sizin gemileri yakmanıza neden olabilir.

AKREP BURCU
AKREP BURCU

YAY BURCU

Aylardır süregelen bazı talihsizlikler, yaşamış olduğunuz olumsuz sonuçlar sizi farklı bir noktaya taşıdı. Hiç anlaşamadığınız bir yöneticiniz ile orta yolu bu hafta bulabilirsiniz. Ya da ipleri tamamen koparma kararı alabilirsiniz. Hayatınızın kararını veriyor olacaksınız. Neşeli ve mutlu ruhsal durumunuz aniden bir kararsızlık ve alınganlıkla yeniden düşebilir. Bu durumda duygusal ve ani tepkiler vermekten uzak durun. İlişkilerinizde bu git gelli ruh hallerinizden dolayı güvensizlikler yeniden gündeme gelebilir.

YAY BURCU
YAY BURCU

OĞLAK BURCU

Aşk hayatınız ve flörtlerinizin hız kazanacağı bu haftayı iyi değerlendirin. Sosyal çevre ilişkilerinizin hız kazanacağı ve çevresel destek göreceğiniz çok güzel bir haftadasınız. Eğlenceli programlar ve davetlerde kendinizi ortaya koyabileceksiniz. Önemli projelere kendi çıkarlarınız doğrultusunda başlangıç yapabilirsiniz. Bir hayalinizi ve idealinizi gerçekleştirmek adına hafta ortasından itibaren engelleri aşıyor olacaksınız.

OĞLAK BURCU
OĞLAK BURCU

KOVA BURCU

Eğitim ya da yurt dışı gibi işleriniz bu haftaya damgasını vuruyor. Kendinizi sosyal anlamda yazarken veya eğitim verirken bulabilirsiniz. Bu hafta özellikle içsel huzurunuzu ve ruhunuzu korumanızı öneririm. Kariyerde özel ve önemli başlangıçlar gerçekleşiyor. Yeni bir proje teklifi ile karşılaşabilirsiniz. Terfi ve zam istemek içinde ideal zamanlardasınız. Ama sanki şartlar sizi kariyer anlamında başarıya zorlamak adına önünüze bazı yol ayırımları getirebilir.

KOVA BURCU
KOVA BURCU

BALIK BURCU

Gerçekten gereğinden fazla yükleri üzerinize almanıza rağmen hak ettiğiniz değeri ve takdiri gördünüz mü? Görmediyseniz artık orada kalmanız sizi eksiltecektir. Bu yüzden sevgi muhasebenizi iyi yapmalısınız.100 verdiğiniz bir yerden 1 puan verim alıyorsanız kendinizi kurban ediyorsunuzdur. Lütfen gerekeni bu hafta yapın. Aynı zamanda hafta ortasında eğlenmeyi ve eğlendirmeyi isteyeceğiniz içsel huzurunuzu bulmaya adayacağınız önemli bir dönem başlıyor.

BALIK BURCU
BALIK BURCU
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