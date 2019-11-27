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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriAstro Gündem 27 Kasım Çarşamba Günlük Burç Yorumları
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Haberler >Mahmure >Astroloji >Astro Gündem>27 Kasım Çarşamba Günlük Burç Yorumları
Astro Gündem

27 Kasım Çarşamba Günlük Burç Yorumları

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27 Kasım Çarşamba Günlük Burç Yorumları

"27 Kasım günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? Uzman Astrolog Aygül Aydın 27 Kasım günlük burç yorumlarını açıkladı. Bugün hangi burcu neler bekliyor? 27 Kasım hangi burçlar için olumlu geçecek? 27 Kasım günlük burç yorumlarına göre hangi burç nelere dikkat etmeli? Balık burcu 27 Kasım yorumu ne söylüyor? Yengeç burcunu 27 Kasım günü neler bekliyor? İşte 27 Kasım günlük burç yorumlarınız..."

Uzman Astrolog Aygül Aydın'dan 27 Kasım günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? Bugün gökyüzü size ne söylüyor? 27 Kasım günlük burç yorumlarına göre hangi burç nasıl önlemler almalı? Balık burcu 27 Kasım yorumu ne söylüyor? Yengeç burcunu 27 Kasım günü neler bekliyor? İşte 27 Kasım günlük burç yorumlarınız...

27 Kasım Koç burcu yorumu

Eğitim, yurt dışı veya ticaret ile ilgili işlerle uğraşmak ve yön vermek adına harika bir gün.

27 Kasım Boğa burcu yorumu

Hızlı bir şekilde planlarınızı yapmak bugün ana temanız olacaktır.

27 Kasım İkizler burcu yorumu

Gün içinde ne yaparsanız yapın sadece kararlı olmayı seçin.

27 KASIM GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!

27 Kasım Yengeç burcu yorumu

Dış etkenlerin sizi manipüle etmesine izin vermemelisiniz.

27 Kasım Aslan burcu yorumu

Çok ısrarcı dayatmalar içinde olmamalısınız. Biraz daha esnek davranmayı seçin.

27 Kasım Başak burcu yorumu

Fazla eleştiri içinde olmadan ilerlemeniz gereken bir gündesiniz.

27 Kasım Terazi burcu yorumu

Ekonomik anlamda bugün bir denge bulmanız gerekmektedir.

27 KASIM GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!

27 Kasım Akrep burcu yorumu

Sorumluluklarınızı aksatmamaya ve rutinlerinizi bozmamaya özen gösterin.

27 Kasım Yay burcu yorumu

İlişkilerinizde bazı restleşmeler içerisinde olmamayı tercih edin.

27 Kasım Oğlak burcu yorumu

Yakın bir dostunuzla aranızdaki ilişki biraz gerilebilir.

27 Kasım Kova burcu yorumu

Arkadaşlarınızla aranızda gelişen güzel bir proje sizleri heyecanlandırabilir.

27 Kasım Balık burcu yorumu

Pratik fikirleri dikkate alın ve her şeyin bir zamanı olduğunu kabul edin. 

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