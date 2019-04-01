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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriKadın Sağlığı 25 Yaşından Sonra Hamile Kalmak Zorlaşıyor mu?
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Kadın Sağlığı

25 Yaşından Sonra Hamile Kalmak Zorlaşıyor mu?

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25 Yaşından Sonra Hamile Kalmak Zorlaşıyor mu?

"Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Selman Laçin, tüm organlarda olduğu gibi kadınların yumurtalıklarında da zamanla bir yaşlanma görüldüğünü belirtti. Laçin, "Araştırmalara göre, kadının en kolay gebe kaldığı yaş 24 ile 25 yaş arası. Bu yaşlardan itibaren yumurta rezervleri azalıyor. 35'ten sonra bu azalma belirginleşiyor. 45'ten sonra ise tüp bebek tedavileri yapılsa dahi kadının gebe kalması çok zor" dedi."

Anne olmak için yaş çok önemli bir faktör. Günümüzde birçok sosyal ve ekonomik sebeplerden dolayı kadınlar doğurganlıklarını erteliyor. Kadınların "Nasıl olsa tüp bebek tedavileri de var" gibi yanıltıcı güven duygusuna kapılabiliyor ve gebeliklerini 40'lı yaşlara doğru erteleyebiliyorlar. Ancak doğanın kuralları belli. Kadınlar en kolay 24-25 yaşlarda çocuk sahibi olabiliyor. 40 yaşından sonra tüp bebek yapsanız dahi gebelik oranları oldukça düşüyor. Anne olmak isteyen kadınların da bunu unutmamaları gerekiyor.

Menopoz yaşı farklılık gösteriyor

Bazen kadının menopoza girdiği yaşın çok farklılık gösterdiğini görebiliyoruz. Normalde Türkiye'deki kadınlarda menopoz yaşı 47 ila 49 yaşları civarında. Ancak üreme yeteneğinin bundan daha erken sonlandığını bilmek lazım. Adet gören ileri yaştaki her kadın anne olabilir anlamına gelmiyor. 40'lı yaşlardan sonra anne olmak oldukça zorlaşıyor. 45'ten sonra ise kadının tüp bebek tedavileri yapılsa dahi aslında gebe kalması çok zor.

Kadınları yumurta rezervlerini ölçtürmeli

Kadınlar genç dahi olsalar eğer ilerleyen yaşlarda anne olmayı düşünüyorlarsa tecrübeli merkezlere başvurarak yumurtalık rezervlerini değerlendirmeliler. Basit bir ultrason muayenesiyle yumurtalıkların içerisindeki yumurtalık rezervinin tecrübeli bir hekim tarafından kolayca değerlendirilmesi mümkün. Bu bazı kan testleriyle de anlaşılabilir.

Basit bir muayene ve kan testi ile yumurtalık rezervi ve üreme yeteneği konusunda her kadının fikir sahibi olması gerekiyor. Özellikle de çocuk sahibi olmamış bekar kadınların eğer yaşları da ilerliyorsa hekime başvurmalarında fayda var. Bir kez yumurtalık rezervine bakılmış olması bile o kadın yaşıyla uyumlu bir yumurtalık rezervine sahip olup olmadığı konusunda önemli bilgi sahibi olacaktır.

25 Yaşından Sonra Hamile Kalmak Zorlaşıyor mu

Çocuk sayısı son 50 yılda yarıya düştü

Yaşadığımız dünya hızla kirleniyor. Yediğimiz içtiğimiz besinler, soluduğumuz hava, içtiğimiz su gibi birçok çevresel faktör ve kullandığımız cep telefonları dahi yaydıkları elektromagnetik dalgalarla bizi birtakım zararlı etkilere maruz bırakıyor. Bu konularda daha bilinçli olur, sigara, alkol gibi toksik maddelerden de uzak durursak bu konuda gerekli olanı yapmış olacağız. Tüp bebek merkezlerinin sayısı son yıllarda oldukça arttı. Mutlaka bu merkezlere gereksinim de artmış olsa gerek.

Arz-talep dengesinden dolayı diye düşünüyorum. Ayrıca yapılan bazı önemli çalışmalar var. Örneğin; geçen sene ünlü tıp dergisi Lancet'te yayınlanan dünya ölçekli bir çalışma gösterdi ki, kadınların ortalama çocuk sayısı son 50-60 yılda hemen hemen yarı yarıya düşmüş durumda. Bunun bilinçli sebepleri de olabilir ama kadınların doğurganlığının da tüm bu çevresel faktörlere bağlı olarak düşmesi büyük bir olasılık. 

Yumurta dondurma işlemi kimlere uygulanıyor?

Yumurta dondurma, Türkiye'de 2014'te serbest hale geldi. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yönetmelik değişikliğiyle beraber yumurtalık rezervinin azalmış olduğu gösterilen kadınlar kendi istekleriyle yumurtalıklarını dondurabiliyorlar. Bu çok önemli gelişme. Ancak yönetmelikte yumurtalık rezervinin azalmış olması şartı var. Oysa ki dondurulmuş yumurtaların başarılı olması için aslında kadının yumurta sayısı azalmadan bu yöntemin uygulanması gerekir.

Ayrıca kanser tedavisi alacak veya başka kronik hastalıklar sebebiyle üreme potansiyelinin azaldığı kanıtlanmış olan kadınlarda da yapılabiliyor. Son dönemde isteğe bağlı olarak da bekar ve yumurtalık rezervleri azalmış kadınlara bu yol açılmış oldu. Henüz bunun gebelik sonuçlarını görmedik. Önümüzdeki yıllarda bu olacaktır. 

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