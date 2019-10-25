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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriAstro Gündem 25 Ekim Günü Burçları Neler Bekliyor?
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Haberler >Mahmure >Astroloji >Astro Gündem>25 Ekim Günü Burçları Neler Bekliyor?
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25 Ekim Günü Burçları Neler Bekliyor?

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25 Ekim Günü Burçları Neler Bekliyor?

"25 Ekim Cuma günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? Uzman Astrolog Aygül Aydın 25 Ekim günlük burç yorumlarını açıkladı. Bugün hangi burcu neler bekliyor? 25 Ekim Cuma günü hangi burçlar için olumlu geçecek? 25 Ekim günlük burç yorumlarına göre hangi burç nelere dikkat etmeli? Balık burcu 25 Ekim yorumu ne söylüyor? Kova burcunu 25 Ekim günü neler bekliyor? İşte 25 Ekim günlük burç yorumlarınız..."

Uzman Astrolog Aygül Aydın'dan 25 Ekim günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? Bugün gökyüzü size ne söylüyor? 24 Ekim günlük burç yorumlarına göre hangi burç nasıl önlemler almalı? Yengeç burcu 25 Ekim yorumu ne söylüyor? Aslan burcunu 24 Ekim günü neler bekliyor? İşte 25 Ekim günlük burç yorumlarınız...

25 Ekim Koç burcu yorumu

Uzun zamandır üzerinde çalıştığınız projelerinizi gün yüzüne çıkarmanın vakti geldi. Bugün bunun için harekete geçin ve maddi anlamda planlarınızı da yapın. Maddi olarak beklenmedik bir destek bulabilirsiniz.

25 Ekim Boğa burcu yorumu

Sürpriz bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Belki de sizi tanıştırmak istedikleri bir kişi var ve siz buna karşı geliyorsunuz. Bunun gibide düşünebilirsiniz. Bugün kendinizi yeni olan ilişkilere ya da yeni olan arkadaşlıklara açmalısınız.

25 Ekim İkizler burcu yorumu

Aile iletişimizini de gerginlikler sürüyor olabilir. Buradaki gelişen olayları daha yumuşak bir yaklaşım içinde değerlendirmelisiniz. Başkalarına karşı olan sinirinizi özel yaşamınıza yansıtıyorsunuz.

25 EKİM GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!

25 Ekim Yengeç burcu yorumu

Kendinizi ifade etmekte zorlanmayın, işinizdeki başarınızdan da şüphe etmeyin. Çalışkanlığınız herkes tarafından takdir ediliyor. Âmâ sadece ilişkilerinizdeki mütevazi yaklaşımınız yüzünden ne istediğinizi söyleyemiyor olabilirsiniz.

25 Ekim Aslan burcu yorumu

Bugün planlarınızı harekete geçirirken bazı tereddütler içinde olabilirsiniz. Özellikle parasal kaygılar sizin şu anda yönünüzü şaşırtıyor olabilir. Bugün dışarıdan gelen müdahalelere karşı daha sakin kalmalısınız.

25 Ekim Başak burcu yorumu

Bugün kendinizi her zamankinden daha duygusal ve bazı şeylerle başa çıkma konusunda zorlanıyor gibi hissedebilirsiniz. İnsanlardan soğumak ya da mesafe koymak bugünün gündeminde olabilir.

25 Ekim Terazi burcu yorumu

Bugün ilişkinizde tutkunuz ve özleminiz artıyor olabilir. İlişkiniz yoksa neden bir ilişkiniz olmadığını sorgularken kendinizi ruhsal anlamda yorabilirsiniz.

25 EKİM GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!

25 Ekim Akrep burcu yorumu

Eşinizin parasal konuları ya da mahkemeler şu sıralar kafanızı bulandırıyor olabilir. Bugün bu konularla ilgili bir gelişme yakalayabilirsiniz. Yepyeni fırsatlara ve yeni kariyer olanaklarına bugün daha fazla odaklanmalısınız.

25 Ekim Yay burcu yorumu

Evde, ailevi konularda sorumluluklar artıyor olabilir. Sorumluluklar sizin özgürlüğünüzü kısıtlıyormuş gibi gelmesin. Aksine hepsini en mükemmel şekilde sonlandırın. Sadece üzerinize yeniden fazla sorumluluk almayın.

25 Ekim Oğlak burcu yorumu

Bugün iş hayatınız, ortaklı durumlar ve parasal konular açısından daha hızlı ve mücadeleci olmak gerekebilir. İşle ilgili konulara çok çaba sarf edebilirsiniz, Masraflarınızı arttırabilecek koşullar da söz konusu olabilir.

25 Ekim Kova burcu yorumu

Bugün keyifli işler için de zaman harcamayı seçmelisiniz. Kendinizi daha motive eden kişiler ya da olaylar içinde olmanız çok önem kazanacaktır.

25 Ekim Balık burcu yorumu

Ruhen kendinizi çok yıpranmış hissediyor olabilirsiniz. Herkes kendine göre davranıyor ve size kimse nasıl olduğunuz sormuyor gibi gelebilir. Bugün bu tür duyguları gereğinden fazla içselleştirmemeli ve kendinizi yıpratmamalısınız.

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