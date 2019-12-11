24 Ayar Altın Parçacıkları İle Botoks Etkisini Hisset!

Canlı ve sıkı bir cilt görünümü her kadının arzusu arasında yer alıyor. Çevresel faktörler, yanlış beslenme, sigara, düzensiz uyku ve en önemlisi doğru cilt bakım ürünü kullanmamak zamanla cildin dış yüzeyinde nem ve elastikiyet kaybına yol açıyor. Dermier 24K Gold Anti – Aging Serum içeriğindeki aktif kolajen, hyalüronik asit ve 24 ayar altın parçacıkları ile zamanı tersine çeviriyor.

Altın cevherinden gelen mucize

Bakımlı görünümünün ilk aşaması sağlıklı beslenme ve doğru bakımı cilde uygulamak olsa da, Dermier 24K Gold Anti-Aging Serum ile zamana meydan okumak mümkün.

24 ayar altın parçacıkları ile zenginleştirilen serum içeriğindeki kolajen ve hyalüronik asidin, cevher ile cilt dokusuna emilimini artırıyor. Hızlı ve doğal botoks etkisi yaratan serum düzenli kullanımda arzu edilen görünümün sağlanmasına destek oluyor.

Kullanım Önerisi: Yeterli miktarda serumu damlalığa çekiniz. Göz çevresi hariç temiz cilde günde iki defa dairesel hareketlerle masaj yaparak uygulayınız. Cilt tarafından emilim gerçekleşene kadar bekleyiniz. Günlük kullanıma uygundur. Makyaj öncesi kullanılabilir.