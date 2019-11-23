23 Kasım Günlük Burç Yorumları
"23 Kasım günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? Uzman Astrolog Aygül Aydın 23 Kasım günlük burç yorumlarını açıkladı. Bugün hangi burcu neler bekliyor? 23 Kasım hangi burçlar için olumlu geçecek? 23 Kasım günlük burç yorumlarına göre hangi burç nelere dikkat etmeli? Başak burcu 23 Kasım yorumu ne söylüyor? Terazi burcunu 23 Kasım günü neler bekliyor? İşte 23 Kasım günlük burç yorumlarınız..."
Uzman Astrolog Aygül Aydın'dan 23 Kasım günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? Bugün gökyüzü size ne söylüyor? 23 Kasım günlük burç yorumlarına göre hangi burç nasıl önlemler almalı? Başak burcu 23 Kasım yorumu ne söylüyor? Terazi burcunu 23 Kasım günü neler bekliyor? İşte 23 Kasım günlük burç yorumlarınız...
23 Kasım Koç burcu yorumu
Eski bir ilişkiniz sizde bir özlem duygusu yaratıyorsa burayla ilgili artık kararlarınızı vermelisiniz.
23 Kasım Boğa burcu yorumu
Geçmişten kalan bitirilmemiş işleri bitirebilir yeni işlere başarıyla başlayabilirsiniz.
23 Kasım İkizler burcu yorumu
Bugün kendi isteklerinizi bir kenara bırakarak toplum yararına bir iş yapabilirsiniz.
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23 Kasım Yengeç burcu yorumu
Duygularının farkında olamayabilirsin ama bugün ne hissettiğinizi daha iyi anlayacaksın.
23 Kasım Aslan burcu yorumu
Kendinizi hem ruhsal hem de fiziksel yormamanız gereken bir gün genelindesiniz.
23 Kasım Başak burcu yorumu
Kendinizi doğru ifade ederek yeni hedeflerinize hızla ilerleyebilirsiniz.
23 Kasım Terazi burcu yorumu
Yalnız kalmak, inzivaya çekilmek kendinizi daha iyi tanımanıza yardımcı olacaktır.
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23 Kasım Akrep burcu yorumu
Akşam saatlerinde eski bir dostunuzla yapacağınız görüşme sizi kendinize daha güvenli hissettirecektir.
23 Kasım Yay burcu yorumu
Kendinizi duygusal anlamda tahammülsüz hissedebilir ve bu yüzden insanlara karşı biraz mesafeli olabilirsiniz.
23 Kasım Oğlak burcu yorumu
İş ortamınızda birinin sizi manipüle etmesi söz konusu olabilir.
23 Kasım Kova burcu yorumu
Bir arkadaşınızdan alacağınız ödeme sözü ya da paranız bugün sizleri mutlu edebilir.
23 Kasım Balık burcu yorumu
Dargınlıkları sona erdirmek için bir adım atmanız yeterli olacaktır.