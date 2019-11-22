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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriAstro Gündem 22 Kasım Cuma Günlük Burç Yorumları
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Haberler >Mahmure >Astroloji >Astro Gündem>22 Kasım Cuma Günlük Burç Yorumları
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22 Kasım Cuma Günlük Burç Yorumları

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22 Kasım Cuma Günlük Burç Yorumları

"22 Kasım günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? Uzman Astrolog Aygül Aydın 22 Kasım günlük burç yorumlarını açıkladı. Bugün hangi burcu neler bekliyor? 22 Kasım hangi burçlar için olumlu geçecek? 22 Kasım günlük burç yorumlarına göre hangi burç nelere dikkat etmeli? Balık burcu 22 Kasım yorumu ne söylüyor? Yay burcunu 22 Kasım günü neler bekliyor? İşte 22 Kasım günlük burç yorumlarınız..."

Uzman Astrolog Aygül Aydın'dan 22 Kasım günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? Bugün gökyüzü size ne söylüyor? 22 Kasım günlük burç yorumlarına göre hangi burç nasıl önlemler almalı? Balık burcu 22 Kasım yorumu ne söylüyor? Yay burcunu 22 Kasım günü neler bekliyor? İşte 22 Kasım günlük burç yorumlarınız...

22 Kasım Koç burcu yorumu

İlişkilerinizde oldukça aranılan biri olacaksınız.

22 Kasım Boğa burcu yorumu

Eğer devlet ya da mahkemelerle ile ilgili beklediğiniz işleriniz varsa bugün çözüme kavuşturabilirsiniz.

22 Kasım İkizler burcu yorumu

Yakın çevrenizden gelecek güzel haberler sayesinde güvenle yeni girişimlerde bulunabilirsiniz.

22 Kasım GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!

22 Kasım Yengeç burcu yorumu

Ortaklı olan işlerde bugün yaşanan sorunları ele alabilir ve partnerinizle bu konuyu konuşarak çözebilirsiniz.

22 Kasım Aslan burcu yorumu

Herkes sevilmek ister ama bunu tek amaç haline getirmek hiçbir zaman doğru olmaz.

22 Kasım Başak burcu yorumu

Arkanızdan dönen bazı gizli olayları öğrenebilirsiniz.

22 Kasım Terazi burcu yorumu

İlişkilerle ilgili yaklaşımlarınızda iletişim şeklinizi değiştirmeniz gerekebilir.

22 Kasım GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!

22 Kasım Akrep burcu yorumu

Çevrenizdekilerin bazı söylemlerine kulak asmamalı ve sizi yanlış yönlendirmelerine karşı uyanık olmalısınız.

22 Kasım Yay burcu yorumu

Son zamanlarda ailenizi ihmal ettiyseniz bugün iletişim kurmak ve köprülerinizi sağlamlaştırmak için değerlendirmelisiniz.

22 Kasım Oğlak burcu yorumu

Devam etmekte zorlandığınız bir ilişki söz konusu ise ani bir kararla bitirmek isteyebilirsiniz.

22 Kasım Kova burcu yorumu

Geçtiğimiz haftanın sorunlarına odaklanarak bugünü boşa geçirmemelisiniz.

22 Kasım Balık burcu yorumu

Düşünceli bir zihin içinde ne yapacağınızı bilmez yönde hareket etmemelisiniz.  

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