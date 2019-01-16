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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kadın Sağlığı
MAHMURE ÖZEL

21 Gün Şekersiz Diyet Nasıl Yapılır?

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21 Gün Şekersiz Diyet Nasıl Yapılır?

"21 gün şekersiz diyet, bir süredir oldukça popüler. Diğer diyetlerden farklı olan bu diyet hakkında merak edilen pek çok soru var. Neden 21 gün? Diğer diyetlerden farkı ne? 21 gün şekersiz diyet nasıl yapılır?"

21 gün şekersiz diyet nedir?

21 gün şekersiz diyetin nasıl yapıldığına geçmeden önce bu diyetin ne olduğuna, vücuda ne gibi fayda sağladığına bir göz atalım. 21 gün şekersiz diyet, şekerden tamamen uzak durularak uygulanan bir zayıflama yöntemidir. Hayatınızdan şekeri çıkarmanıza yardımcı olan bu diyet aynı zamanda vücut sağlığınızı korumayı da hedefliyor.

Neden 21 gün?

Bilimsel araştırmalara göre, bir davranışı kabul etmemiz, o alışkanlığın bilinçaltımıza yerleşmesi ve alışkanlık haline gelmesi için gerekli olan minimum süre 21 gündür. Diyetin süresi de bu sebeple en az 21 gün olarak belirlenmiştir.

21 gün şekersiz diyeti nasıl yapılır?

  • 21 gün şekersiz diyette tüketilebilecekler ve tüketilmesi kesinlikle yasak olan besinler bulunuyor. Diyet süresi boyunca yasaklı besinlerden uzak durmak gerekiyor.
  • 21 gün şekersiz diyette aç kalmamak çok önemli. Bu yüzden beslenme listesinde 6 öğün yer alıyor.
  • Diyet boyunca şekerden ve içinde şeker bulunan her şeyden uzak kalmalısınız. Öğünlerinizde tükettiklerinizin içeriğini iyi bilmelisiniz. Tüm bunlar kilo vermenizi, şekerden vazgeçmenizi sağlarken aynı zamanda uzun vadede düzenli ve doğru beslenme alışkanlığı kazanmanıza yardımcı olacak.

21 Gün Şekersiz Diyet Nasıl Yapılır

21 gün şekersiz diyette neler yenebilir?

  • Hayvansal proteinler: Az yağlı et, balık, tavuk, yumurta, süt, yoğurt, kefir, ayran, peynir
  • Baklagiller: Nohut, kuru fasulye, siyah fasulye, maş fasulyesi, mercimek
  • Tahıllar: Çavdar ekmeği, siyez unlu ekmek, tam buğday ekmeği, yulaf, buğday, kinoa, karabuğday
  • Mevsim sebzeleri, mevsim meyveleri, kuru meyveler ve kuruyemişler
  • Sağlıklı yağlar içeren besinler: Zeytin, avokado, Hindistan cevizi
  • Baharatlar ve az miktarda tuz
  • Bal veya pekmez (günde 1 tatlı kaşığı)
  • Bitter çikolata (günde 2 kare)
  • İçecekler: Su, çay, kahve, bitki çayları ve maden suyu

21 Gün Şekersiz Diyet Nasıl Yapılır

21 gün şekersiz diyette uzak durulması gerekenler

  • Şekerlerin tümü (beyaz ve esmer)
  • Şeker içeren kek, kurabiye, pasta, dondurma, meyveli yoğurt, puding, hazır meyve suları
  • Beyaz ekmek, börek, simit, poğaça, makarna gibi beyaz un, nişasta ve şeker içeren hamur işleri
  • Cips, kola, bisküvi gibi abur cuburlar
  • Alkol
  • Bu diyette sigaradan da uzak durulması gerekiyor. Sigarayı bırakmanızı öneriyoruz. Bırakamıyorsanız yarı yarıya azaltmalısınız.
  • Günde en fazla 2 fincan kahve içmelisiniz.
  • Öğünlerinizin yanında, diyete uygun olan içecekleri tüketebilirsiniz.
  • Günde 2,5-3 litre su içmelisiniz.
  • Düzenli uyku da beslenme kadar önemli. Günde 7-9 saat uyumalısınız.
  • Her gün en az 30 dakika egzersiz yapmalısınız. Hiçbir şey yapamıyorsanız tempolu bir şekilde yürüyebilirsiniz.

21 Gün Şekersiz Diyet Nasıl Yapılır

1 günlük örnek 21 gün şekersiz diyet listesi

Kahvaltı: Yeşillikli ve peynirli omlet, 1 dilim tam buğday ekmeği

Ara öğün: 1 dilim ananas

Öğle: Çorba (unsuz ve kremasız), ızgara balık, yeşil salata

Ara öğün: 8 adet çiğ badem

Akşam: Zeytinyağlı enginar, yoğurt

Ara öğün: 1 adet kivi

1 günlük bu menü, size fikir vermesi için hazırlandı. Diyete başlamadan önce bir uzmandan onay almayı ve doktorunuzun yazdığı listeyi uygulamayı unutmayın.

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