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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21 Ekim Günlük Burç Yorumunuz Ne Söylüyor?

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21 Ekim Günlük Burç Yorumunuz Ne Söylüyor?

"21 Ekim günlük burç yorumunuz bugün ne söylüyor? Astrolog Aygül Aydın 21 Ekim günlük burç yorumlarınızı açıkladı. Haftanın ilk gününde hangi burcu neler bekliyor? Bugün hangi burçlar için olumlu geçecek? 21 Ekim günlük burç yorumlarına göre hangi burç nelere dikkat etmeli? Oğlak burcu 21 Ekim yorumu ne söylüyor? Akrep burcunu 21 Ekim günü neler bekliyor? İşte günlük burç yorumlarınız..."

Uzman Astrolog Aygül Aydın'dan 21 Ekim günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? Bugün gökyüzü size ne söylüyor? 21 Ekim günlük burç yorumlarına göre hangi burç nasıl önlemler almalı? Kova burcu 21 Ekim yorumu ne söylüyor? Balık burcunu 21 Ekim günü neler bekliyor? İşte 21 Ekim günlük burç yorumlarınız...

21 Ekim Koç burcu yorumu

Aşk hayatınızda, gururunuza bağlı gelişen olaylarda tuzağa düşmüş hissedebilirsiniz. Bu konu için bir şey yapamıyorsanız o zaman yeteneklerinize yönelmelisiniz.

21 Ekim Boğa burcu yorumu

Finansal konularda beklentilerinizi karşılayacak projelerin olumlu sonuçlarını alabilirsiniz. Planlarınızı tam olarak yapmalı, hedeflerinize odaklanmalısınız.

21 Ekim İkizler burcu yorumu

Beklentilerinizi karşılayacak enerjik ve aşk dolu bir gün sizleri bekliyor. Eğlenceye ve hobilerinize vakit ayırmak size iyi gelecektir. Vergi, sigorta veya buna benzeyen ödemelerinizde yeni gelişmeler söz konusu olabilir.

21 EKİM GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!

21 Ekim Yengeç burcu yorumu

Bugün en önemli gündeminiz üretmek ve istikrarlı olmaktır. Bazı mesafeleri aşıyor olacaksınız. Sadece yapmanız gereken ihtiyaçlarınızı konuşmayı başarmanızdır. İş birlikleri veya ilişkileriniz adına verimli bir gündesiniz.

21 Ekim Aslan burcu yorumu

Yeni tanışmalar sizlere önemli ticari projelerin kapılarını açabilir. İçinizdeki iyimserliği kaybetmemelisiniz. Ortaklık ilişkilerinizin önem kazanacağı bir gün geneli içindesiniz. Hiçbir olayı yüzeysel değerlendirmemeniz gerekmektedir.

21 Ekim Başak burcu yorumu

İlişkilerinizde karşı tarafın sizin için vereceği ani kararlar sizleri de dönüşü olmayan sözler sarf etmeye itekleyebilir. Daha sakin ifadeler kullanmalı, bazı şeyleri zamana yaymalısınız. Özgüven veya öz değer konularını hayatınızın içinde sorgulayabilirsiniz.

21 Ekim Terazi burcu yorumu

Eş veya partnerle aranızda olan finansal sorunları yeniden değerlendirme fikrinde olmanız size kazanç getirecektir. Hızlı taleplerde bulunmayın. Bugün “asla” dememeli ve her olayı olgunlukla karşılamalısınız.

21 EKİM GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!

21 Ekim Akrep burcu yorumu

İsteklerinizi başlatırken ve kararlarınızı alırken daha hızlı çözümler ile hayatınızı kolaylaştırabilirsiniz. Maddi anlamda yanılgılara açık bir gündesiniz. Dikkatli olun.

21 Ekim Yay burcu yorumu

Hayatınız için yeni bir başlangıç içine girebilirsiniz. Çevrenizden gelen destekler ile işleriniz daha da kolaylayacaktır. Başkalarına yol gösterebilir ya da hayatlarında bir konuda rehberlik yapabilirsiniz.

21 Ekim Oğlak burcu yorumu

Maddi konularınızla ilgili denge yaratma zamanı geldi. Borçlar ve alacaklara yeni çözümler getirmek isteyebilirsiniz. Ödenmemiş borçlar bugün hukuki sorunlara yol açabilir. Belki bugün ihtiyacınız olan bağışlama veya merhamettir.

21 Ekim Kova burcu yorumu

Gelecekle ilgili fikirlerinizi oluştururken kararsız kalabilirsiniz. Neyin ne getireceğini tam olarak kestiremeyebilirsiniz. Bu noktada karar vermeyi biraz erteleyin. Hisleriniz ya da bir şeyleri öngörüyor olmanız bugün çok işinize yarayacaktır.

21 Ekim Balık burcu yorumu

Çalışma arkadaşlarınızla aranızda geçmişte yaşamış olduğunuz sorunların tekrar gündeme gelmesi söz konusu olabilir. Alıngan davranmak yerine bir hayalinizi ya da bir projenizi zihninizde yaratmanız sizlerin içinizdeki birçok engeli aşmanıza yardımcı olacaktır.

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