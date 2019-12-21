21 Aralık Cumartesi Günlük Burç Yorumları

Uzman Astrolog Aygül Aydın'dan 21 Aralık günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? Bugün gökyüzü size ne söylüyor? 21 Aralık günlük burç yorumlarına göre hangi burç nasıl önlemler almalı? Yengeç burcu 21 Aralık yorumu ne söylüyor? Kova burcunu 21 Aralık günü neler bekliyor? İşte 21 Aralık günlük burç yorumlarınız...

21 Aralık Koç burcu yorumu

Eski ilişkileriniz ya da eski iş projeleriniz tekrar gündeme gelebilir. Var olan sürecinizi geçmiş kafa karışıklıkları yüzünden ters-yüz etmemelisiniz.

21 Aralık Boğa burcu yorumu

İnsanlar bazı konularda üstünüze gelebilir ve sizi yersiz gerilime maruz bırakabilir. Tepkilerinizi yeri geldiğinde sakince belirtmelisiniz.

21 Aralık İkizler burcu yorumu

Aşk hayatınızla ilgili bazı belirsizlikler söz konusu olabilir. Hayatınızdaki insana olan saygınız yerini şüphelere bırakabilir ve buna rağmen sınırlarınızı korumak ve şans vermek isteyebilirsiniz.

21 ARALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!

21 Aralık Yengeç burcu yorumu

Ruhunuzu olumsuz düşüncelerden arındırmanız gereken önemli bir gün. Sabırlı olmanız sizin yararınıza olacaktır.

21 Aralık Aslan burcu yorumu

İlişkilerinizle ilgili beklemediğiniz sorunlarla karşılaşabilir ve bunu hak etmediğinizi düşünebilirsiniz. Çevrenizde yaşanan haksızlıklara karşı ani bir çıkış yaparken haksız duruma düşmemeye dikkat etmelisiniz.

21 Aralık Başak burcu yorumu

Bugün sosyal iletişim ağlarında kendinizi gösterebilir ve gücünüzü ispatlayabilirsiniz. Yeni kararlar almaya açık olduğunuz bugün eski hatalarınızdan ilham alarak ilerlemelisiniz.

21 Aralık Terazi burcu yorumu

Bugün romantik duygularınız ya da kendinizi yapayalnız hissetmeniz sizlere hiç olmadık konuşmalar yapmaya sürükleyebilir.

21 ARALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!

21 Aralık Akrep burcu yorumu

Bugün olaylara bakış açınızı değiştirerek geçmişten gelen dostluklara ve aşklara ikinci bir şans tanımak isteyebilirsiniz.

21 Aralık Yay burcu yorumu

İş hayatınızı ilgilendiren konulardaki bazı belirsizlikler sizi biraz yorabilir. Çalışma arkadaşlarınızla yaşadığınız ufak problemler bazı yanlış anlaşılmaları da beraberinde getirebilir.

21 Aralık Oğlak burcu yorumu

Finansal konularda planlarınız istediğiniz gibi gerçekleşmiyor gelebilir. Olayları daha iyi yönetebilmek adına alternatif planlar oluşturmalısınız. Ani kısa seyahatler yapmanız söz konusu olabilir.

21 Aralık Kova burcu yorumu

Eski defterler açılabilir ve geçmiş ilişkilerinize dair bazı olaylar gündeme gelebilir. Kararlarınızı tekrar gözden geçirmeli ve ana odaklanmalısınız.

21 Aralık Balık burcu yorumu

Duygusallığınızın ve hassasiyetinizin yüksek olduğu bugün bazı konularda yanılgılara düşebilirsiniz. Böyle durumlarda sağlıklı karar almak zor olduğu için bu durum sizi biraz zorlayabilir.