21-27 Ekim Haftalık Burç Yorumları

Burç yorumlarınızı Uzman Astrolog Aygül Aydın açıkladı! 21-27 Ekim haftası burç yorumlarınızı okudunuz mu? Bu hafta hangi burçlar nasıl davranmalı? Koç burcunu 21 Ekim haftası neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın, bu hafta burçları nelerin beklediğini açıkladı.

KOÇ BURCU

Sevgili Koçlar, bu hafta çevreniz ile sempatik ilişkiler ve arkadaşlıklar içerisinde olabilirsiniz. Bu konuda bazı hedefleriniz varsa bu noktada girişimlerde bulunun. Arkadaşlıklar, beklentiler ve isteklerinizin karşılandığını gördüğünüz bir hafta içinde olduğunuzu söyleyebiliriz. Tutku ve ihtiraslarınızdan kurtulmanız gereken bir haftadasınız.



BOĞA BURCU

Sevgili Boğalar, bazı şeylerin artık gitmesine izin vermeniz gerekmektedir. Her şeyi kontrol edemeyeceğinizi anladığınız şu günlerde biraz daha kendinizi dinlemelisiniz. Haftanın ilk iki günü parasal ve finansal konularda yaşayacağınız bazı iyileşmeler sizi motive etme noktasında olacaktır. Sizinle olmak istemeyen ya da sizi tercih etmeyen insanlardan uzak durmalısınız. Bu bir seçimdir. Sizin yanınızda olmak isteyenler zaten yanınızdadır.



İKİZLER BURCU

Sevgili İkizler, haftaya hızlı başlıyorsunuz. Uzun zamandır heveslendiğiniz konularda bazı sonuçlar alabilirsiniz. Bu sanki hem kariyer hayatınız hem de evlilik ya da ilişkiler hakkında olabilir. Belli sınırlar ve mesafeler çizmek isteyeceksiniz. Bunları çizerken çok dikkat etmeniz gerekmektedir. Bir daha o sınırları genişletemeyeceğinizi bilmeniz gerekmektedir.



YENGEÇ BURCU

Sevgili Yengeçler, haftaya oldukça tutkulu ve hırslı başlıyor olacaksınız. Hızlı ve düşünülmeden alınan kararlar yerine ben aslında kimim ve ne istiyorum gibi noktaları sorgulayabilirsiniz. Bağımlılık ve duygusal takıntılarınız üzerine aydınlatıcı bir oluşum meydana gelebilir. Geçmişten süregelen aşk hikayeleri ile ilgili hızlı sonuç alma odaklı bir hafta geçirebilirsiniz. Bu duruma sizi iten bu zamana kadar yapamadığınız davranışlar ve pişmanlıklarınız olabilir.



ASLAN BURCU

Sevgili Aslanlar, kariyerinizle ilgili uzun zamandır hazırlandığınız oluşumlarla ilgili yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Duygusal kalbinizin sesinin yönlendirdiği yere doğru gitmelisiniz. Bunu sizde görüyor olacaksınız ki bu hafta oldukça olumlu bir noktaya taşıyacak sizleri. Kariyer alanlarınızı hızlı bir şekilde geliştirmek için adımlar atmalısınız. Maddi anlamda sorun yaşadığınız konularda bu hafta güzel sonuçlanmalar yaşayabilirsiniz.



BAŞAK BURCU

Sevgili Başaklar, haftaya oldukça dinamik başlıyor olacaksınız. Hızlı gelişen sürpriz oluşumlara ayak uydurmanız gerekebilir. Kariyer yaşamınızda hızlı gelişen çalkantılı süreçler sizin de radikal kararlar alma arifesinde bırakabilir. Haftanın ilk günleri bu anlamda yeni planlamalara doğru sürükleyebilir. Karşınıza çıkan yeni iş projelerini iyi değerlendirin. Bu anlamda kalbinizin sesi size doğru yolu gösterecektir.



TERAZİ BURCU

Sevgili Teraziler, bu hafta ummadığınız fırsatlar karşınıza gelebilir. Hayatınızda yeni bir dönemin başlangıcı ve kapıları açılıyor olacak. Kararlarınızı şekillendirmek ve olayların gelişimine yön vermek isteyeceksiniz. Geçmiş dönemden gelen kadersel kırılma noktalarını ve tercihlerinizi inceleyeceksiniz. Ve doğru kararlar aldığınızı görüyor olacaksınız. Sevgi ilişkilerinde yüksek iletişim gücünüz haftaya damgasını vuruyor olacak.



AKREP BURCU

Sevgili Akrepler, bu hafta sizler için oldukça romantik ve tutkulu etkiler barındırıyor. Öncelikle aşk ve ilişkiler alanına göz atacak olursak size beklediğiniz haberleri önünüze getirebilir. Ya da öykünüzde, bitmek üzere olan bir ilişki içindeyseniz bu hafta bunun kararları içinde olabilirsiniz. Aşka dair sürpriz yol ayrımları gündemde olabilir. Özellikle bu hafta parasal konularınızda oldukça önemli.



YAY BURCU

Sevgili Yaylar, bu hafta gündeminizde ilişkileriniz ve kariyeriniz bulunmaktadır. İnsanlar enerjinize ve sevecenliğinize çekiliyor olacak. Eş ve partnerle olan ilişki dengeleri hayatınızda bu hafta olduğundan fazla gündem teşkil ediyor olacak. Uzun zamandır atmadığınız adımlar varsa bu hafta ani bir kararla sorunların üstesinden gelebilirsiniz. Ya da artık adım atmayı beklettiğiniz bir ilişki varsa alttan almayı denemelisiniz. İleride pişman olacağınız davranışlar sergilemekten kaçınmanız gerekir.



OĞLAK BURCU

Sevgili Oğlaklar, çalışma hayatınız ve iş projelerinizle ilgili yeni başlangıç fırsatları karşınıza gelebilir. Yeni bir iş projesine dahil olabilirsiniz. Sağlığınız ve kişisel bakımınızla ilgili rutin başlangıçlara adımlar atılabilir. Haftanın olumsuz olan tek yönü ise kaygılara ve korkulara hemen kapılmanız. Bu tarz zarar veren duygu oluşumlarını hayatınızdan ve benliğinizden atıyor olmanız gerekecek.



KOVA BURCU

Sevgili Kovalar, bu hafta kendinizi biraz yorgun ve plansız hissedebilirsiniz. Hafta ortasından sonra işlerinizi yoluna sokuyorsunuz. Sadece sağlıkla ilgili yaşadığınız aksaklıkları iyi kontrol etmelisiniz. Doktor ya da tedavi yöntemlerinde yanılgılarda olmamanız için iyi araştırmalısınız. Bazı küçük operasyonlar ya da takviyeler bu hafta tüm sorunlarınızı şifalandıracaktır.



BALIK BURCU

Sevgili Balıklar, bu hafta yeni görevler ve yeni işlere başlıyor olabilirsiniz. Toplantılar, mülakatlalar sizler için önemli olabilir. Aşk hayatınızda bazı konular karmaşıklık içerebilir. Ne istediğinize ve neye ihtiyacınız olduğuna karar vermelisiniz. İnsanlığa olan güveniniz test edilse de bu noktada asla ümitsiz olmamalısınız.