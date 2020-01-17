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GeriDiyet Rehberi 2020'nin En İyi Diyeti Seçildi: Akdeniz Diyeti Nasıl Yapılır?
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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Diyet Rehberi>2020'nin En İyi Diyeti Seçildi: Akdeniz Diyeti Nasıl Yapılır?
Diyet Rehberi
MAHMURE ÖZEL

2020'nin En İyi Diyeti Seçildi: Akdeniz Diyeti Nasıl Yapılır?

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2020'nin En İyi Diyeti Seçildi: Akdeniz Diyeti Nasıl Yapılır?

"Akdeniz diyeti, uzmanların sıklıkla önerdiği bir beslenme şekli. Öyle ki Akdeniz diyeti, American News & World Report tarafından uygulanmasının kolay olması, bitkisel ağırlıklı olması, diyabet hastaları için ideal olması gibi nedenler göz önünde bulundurularak 2020'nin en iyi diyeti seçildi. Peki Akdeniz diyeti nasıl yapılır?"

Akdeniz diyeti, 2020'nin en iyi diyeti seçilmesinin yanı sıra sağlık uzmanları tarafından 2019 yılının en sağlıklı ve uygulaması en kolay diyeti de seçilmişti. Gelin bu beslenme şeklini daha yakından tanıyalım...

Akdeniz diyeti nedir?

Akdeniz diyeti, ağırlıklı olarak sebze, meyve, yeşillik, zeytinyağı ve balık ağırlıklı bir beslenme şeklidir. Uzmanlar, Akdeniz diyetini sadece kilo vermek isteyenlerin değil herkesin uygulayabileceğini söylüyor, hatta bu beslenme şeklinin hayat tarzı olarak benimsenmesi gerektiğinin altını çiziyorlar. 

Akdeniz diyetinin faydaları

Akdeniz diyeti beyin sağlığını koruyor.

Alzheimer hastalığına engel oluyor.

Sağlıklı bir şekilde kilo vermeyi sağlıyor.

Depresyona yakalanma riskini azaltıyor.

2020nin En İyi Diyeti Seçildi: Akdeniz Diyeti Nasıl Yapılır

Bağışıklık sistemini güçlendiriyor, kansere karşı koruyor.

Yüksek tansiyon ve kolesterolün düşmesini sağlıyor, kalp ve damar sağlığına iyi geliyor.

Sindirim sistemini düzene sokuyor, hazımsızlık ve kabızlık gibi sorunları ortadan kaldırıyor.

Akdeniz diyeti nasıl yapılır?

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi Akdeniz diyeti ağırlıklı olarak sebze, meyve, yeşillik, zeytinyağı ve balık ağırlıklı bir beslenme şeklidir. Herhangi bir süresi olmayan, ömür boyu uygulanabilecek bir beslenme tarzı olan Akdeniz diyetini 5 maddede özetliyoruz! 

1- Soğuk pres zeytinyağı tüketin.

2- Meyve ve sebzeleri çeşitli ve mevsiminde tüketin.

3- Her gün mutlaka bir avuç ceviz, fındık ve badem yiyin.

4- Yemekleri doğru yöntemde ve tarifle pişirin. Tuzu azaltın ve yemeklerinizi baharatlandırın.

5- Haftada en az 2 kez 30 dakika kalp atım hızını artıran bir egzersizle uğraşın. Gün boyunca hareketli olun.

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