2020'nin En Çok Tercih Edilecek Gelinlik Modelleri
"Nova Sposa 2020’de en çok tercih edilecek olan gelinlik modellerini açıkladı. "
Bohem gelinlik modelleri
Özgür ruhu ve anı yaşayan gelin adaylarının tercihi olan bohem gelinlik modelleri 2020’de de ön planda. Birçok tarzın karışımı olan bohem bir başka deyişle boho chic, 1960 yılında moda akımı haline geldi. Özgür ve rahat stili ile dikkat çeken bohem gelinlik modellerinde asimetrik kesimler, fırfırlar, volanlar, püsküller, romantik süslemeler ön planda yer alıyor.
Kol detay gelinlik modelleri
2019-2020 gelinlik modellerinde kol detayları oldukça dikkat çekici. 1980’lerin feminen görünümünü oluşturan balon kol detaylar, romantik ve şık bir görünüm oluşturan statement kol detaylar, naif bir görüntü oluşturan trompet kol detaylar, rahat modellerde tercih edilen dantelli uzun kol detaylar 2020’de de dikkat çekiyor.
Dantel gelinlik modelleri
Zarifliğin simgesi olan dantel kumaşlar, 2020 gelinlik modellerinde de değerini hiç kaybetmeyen bir detay olarak kullanılmaya devam ediyor. Dantel kumaş bir çok şekilde kullanılabilme imkanına sahip olduğu için kullanım alanı da çok geniş. Vücudunuzu kusursuz göstermek isteyen gelin adayları için dantel ile hareket kazandırabilirsiniz.
Parlak ve ışıltılı gelinlik modelleri
Düğün günü göz alıcı bir görünüme sahip olmak isteyen gelin adaylarının tercihi olan simli veya taş detaylı, ışıltılı gelinlik modelleri tam size göre. 2020 gelinlik modelleri arasında yerini alan metalik işlemeler ile de ışıltı görünümünüze renk katabilirsiniz.
3 boyutlu çiçek gelinlik modelleri
Daha çarpıcı model elde etmek isteyen gelin adaylarının tercihi olan 3 boyutlu çiçek işlemeleri 2020 gelinlik modellerinde ön planda yer alıyor. 3 boyutlu işlemeler ile gelinliğinize hem geleneksel hem de modern bir hava katabilirsiniz. Özellikle retro ve vintage tarzlarda yoğun olarak tercih edilen 3 boyut detaylar ile şık bir havaya bürünebilirsiniz.