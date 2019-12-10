2020 Yılının En Popüler Estetik Trendleri

2020 yılı, estetikte doğal görünüm sunan estetik dokunuşlarla ameliyatsız değişim yılı! Endolif Lazer Ağı Uygulaması, “kök”ten yenilenme sağlayan Kök Hücre Tedavisi ile kişinin kendi yağlarıyla kalça ve meme büyütme işlemleri en çok tercih edilen uygulamalar arasında ilk sıralarda yer alacak. Liposuction, tüm bu uygulamalardan farklı bir cerrahi uygulama olarak, her sene olduğu gibi yine sıralamadaki öncelikli yerini koruyacak.

“Kök”ten yenilenme hareketi artacak

2020’nin estetik trendleri arasında ilk sırada yer alan Kök Hücre Tedavisi; yüz, boyun, el, diz kapağı gençleştirilmesi, yara ve yanık izlerinin tedavisi, meme büyütme, kalça dikleştirme, dolgunlaştırma işlemlerinin tümünde kalıcılığı en üst noktaya çıkarıyor.

Günümüzün estetik trendleri arasında uzun süre istirahat gerektirmeyen, ağrı ve şişlik oluşturmayan operasyonlar öne çıkıyor. Kök Hücre Tedavisi ise bu operasyonlar arasında çok ayrı bir konuma sahip. Çünkü tıp dünyasında mucizeler yaratan kök hücre, estetikte tam anlamıyla “kök”ten bir yenilenme hareketi yaratıyor. Üstelik tek seansta, yaklaşık 1-1.5 saat süren bir işlemle, alerji, reddedilme ve yabancı madde reaksiyonu taşımadan kalıcı bir etki sağlayabiliyoruz. Çünkü aldığımız kök hücreler enjekte edilen bölgedeki hücrelere dönüşüp, hemen aktif hale gelerek, hızlı bir değişimin başrol oyuncusu oluyor.

Hızla yarışan uygulamalar öne çıkacak

Endolift Lazer Ağı ile özellikle yüz, çene, boyun bölgelerindeki sarkmalar ile gözaltında oluşan torbalanmalardan cerrahi operasyona gerek kalmadan kurtulabilmek mümkün! Uygulama ile sadece 45 dakika süren bir seansla; yüz şekillendirme, boyun çizgilerini sıkılaştırma, çene hattı belirginleştirme, gıdı eritme ve sigara çizgilerini ortadan kaldırma işlemlerinde anında sonuç alabiliyoruz. Kişiler yara izi, morarma ve şişme gibi sorunlarla karşılaşmadan hayatlarına kaldıkları yerden devam edebiliyorlar.

Yağ enjeksiyonları, protezlerin tahtını elinden alacak

Son yıllarda meme ve popo büyütme işlemlerinde kullanılan, sağlık açısından ciddi riskler barındıran protezlerin yerini 2020 yılında daha çok yağ enjeksiyonları alacak. Kişinin vücudundan aldığımız yağ dokularını enjekte ederek gerçekleştirdiğimiz meme ve popo büyütme operasyonları, yabancı bir madde içermediği için alerjik reaksiyon riski de taşımıyor. Uygulamaları kök hücreden zenginleştirilmiş yağ enjeksiyonlarıyla destekleyerek yüzde 70 oranında daha hızlı ve kalıcı bir etki sağlayabiliyoruz. Uygulamanın ardından birkaç gün dinlenme süreci sonunda kişiler hayatlarına kaldıkları yerden devam edebiliyorlar.

Liposuction her zaman en favoriler arasında

Bölgesel yağlanma sorunlarına tek başına cevap veren bir uygulama olan Liposuction, her zaman favoriler arasında. 2020 yılında da aynı popülaritesini koruyacak. Ancak bu yöntemin bir kilo verme yöntemi olmadığını, spor ve diyetle yok edilemeyen fazla yağlardan kurtulma işlemi olduğunu hatırlatmakta fayda var! Bu yöntemle özellikle karın, bel, bacak içi, kalça, diz kenarı, kol ve sırt bölgelerinde oluşan inatçı yağları ortadan kaldırabiliyoruz. Bunun için öncelikle kişinin fazla yağlardan kurtulması ve ulaştığı kilosunu uzun süre muhafaza etmesini beklememiz gerekiyor. Buna rağmen rahatsızlık veren bölgesel yağlardan kurtulmak mümkün olmuyorsa, Liposuction bu soruna kesin çözüm sunuyor. Bu uygulamanın en büyük avantajı, ilerleyen dönemlerde az miktar olmak şartıyla kilo alınırsa, uygulamanın yapıldığı bölgede yağlanma oluşmamasıdır.