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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Güzellik Reçeteleri

2020 Kış Kaş Kontür Trendleri

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2020 Kış Kaş Kontür Trendleri

"Kaşlara doğal, dolgun, dokulu ve yoğun stiller damga vuruyor, 2020 yılında kaş modasını elegan dokunuşlar domine ediyor. Her ne kadar iddialı kaş kontürü tasarımlarını sevenler için sosyal medya kaşları revaçta olsa da 2020 yılının doğallığı korunmuş kaşların yılı olacağını söylemek mümkün. Kontür Makyaj Eğitmeni Ergül Keskin, 2020 kaş kontürü trendlerini anlatıyor."

Kaşlarda trendler değişiyor

Seyrekleşmiş, dökülmüş, yanlış uygulamalar sebebiyle küsmüş kaşlar, dolgunluğunu ve dokusunu yitirerek cansız bir görünüm yaratır. Bu durum hem kişinin güzelliğini hem bakışlarını hem de ifadesini olumsuz etkiler. Çünkü kaşlar yüzün merkezinde yer alır ve bakışların karakterize edilmesinde önemli bir rol üstlenir. Gözleri çerçevelediği için bakışların anlam kazanması doğru konumlandırılmış kaşlara bağlıdır. Ancak birçok kişinin kaşları doğuştan seyrek olabileceği gibi yüz şekline de uygun olmayabilir. Üstelik kontür makyaj modasının en önemli ayağını oluşturan kaşların kendine özgü bir moda anlayışı vardır. Özellikle de son zamanlarda kaşlardaki trendler değişim göstermekte ve güzellik anlayışı üzerinde belirleyici bir rol üstlenmektedir.

Doğal görünümlü kaşlar, listenin zirvesinde

Son yıllara damgasını vuran doğal kaş görünümü, bu sene de kaş trendleri listesinin başını çekiyor. Güçlü ve etkili bir ifade yaratması ve geçmiş yılların yapay görünümünün aksine elegan bir görünüm sunması doğal kaşların önemini giderek arttırıyor. Giderek artan doğallık fırtınası kaşları da etkiliyor. Daha yoğun ve kalın kaşların moda olmasıyla birlikte kaş kontür uygulaması da hem kadınlar hem de erkekler arasında giderek yaygınlaşıyor. Önümüzdeki sene doğallığı korunmuş ve kalınlaştırılmış kaşları sıkça görmek mümkün olacak.

2020 Kış Kaş Kontür Trendleri

Yoğun kaşlar, bu senenin de vazgeçilmezi olacak

Yüzünüzdeki en önemli yıldızın kaşlar olduğu bu trendde, yoğunluğu arttırılmış kaşların ön planda olduğu görülüyor. En önemli kriter ise kaşlar arasında herhangi bir boşluğun olmamasıdır. Bu yöntemde kaşların yoğun tutulmuş olması gözleri daha iri göstererek simetrik bir illüzyon yaratır. Çoğu kadın her ne kadar kaş doldurma ürünleriyle bu görüntüyü elde etmeye çalışsa da dakikalarca süren kaş doldurma ile vakit kaybetmek istemiyor, hem de her iki kaşı eşit doldurmanın zorluğunu biliyor. Bu noktada da kadınların yardımına yetişen kaş kontür uygulaması istenilen yoğunluğu doğal pigmentlerle sağlıyor. Uzun süreli kalıcılık sunan kaş kontür uygulamasıyla makyaj rutininin önemli bir uygulaması pratik bir şekilde ortadan kalkarken eşitleme derdi de son buluyor.

Sosyal medya kaşları giderek popülerleşiyor

Sosyal medyanın modadan makyaja kadar birçok konuyu domine ediyor. Daha çok kusursuz görünümü tercih edenlerin yaptırabileceği sosyal medya kaşları genellikle şu şekilde oluyor; kaşların başlangıç kısımları daha hafif, dış kısımlara göre ise daha belirgin bir şekilde gelen kusursuz kaşlar. Bu görünümü kozmetik ürünlerle elde etmek ve her seferinde aynı kusursuzluğu yakalamak mümkün olmadığından kaş kontürü büyük avantaj sağlıyor. Kişinin göz, yüz şekline göre konumlandırılan kusursuz kaşlar her zaman bakımlı, güzel ve trend görünmeyi sağlıyor.

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