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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriAstro Gündem 20 Kasım Çarşamba Günlük Burç Yorumları
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Haberler >Mahmure >Astroloji >Astro Gündem>20 Kasım Çarşamba Günlük Burç Yorumları
Astro Gündem

20 Kasım Çarşamba Günlük Burç Yorumları

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20 Kasım Çarşamba Günlük Burç Yorumları

"20 Kasım günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? Uzman Astrolog Aygül Aydın 20 Kasım günlük burç yorumlarını açıkladı. Bugün hangi burcu neler bekliyor? 20 Kasım hangi burçlar için olumlu geçecek? 20 Kasım günlük burç yorumlarına göre hangi burç nelere dikkat etmeli? Boğa burcu 20 Kasım yorumu ne söylüyor? Koç burcunu 20 Kasım günü neler bekliyor? İşte 20 Kasım günlük burç yorumlarınız..."

Uzman Astrolog Aygül Aydın'dan 20 Kasım günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? Bugün gökyüzü size ne söylüyor? 20 Kasım günlük burç yorumlarına göre hangi burç nasıl önlemler almalı? Boğa burcu 20 Kasım yorumu ne söylüyor? Koç burcunu 20 Kasım günü neler bekliyor? İşte 20 Kasım günlük burç yorumlarınız... 

20 Kasım Koç burcu yorumu

İş ve sorumluluklarınızı yeniden düzenlemek doğru bir karar olabilir.

20 Kasım Boğa burcu yorumu

Bugün gerçekçi yaklaşımlar içinde olmayı tercih edin.

20 Kasım İkizler burcu yorumu

Sınırlarınızın zorlandığını hissedebilirsiniz ama yine de fevri olmayın.

20 Kasım GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!

20 Kasım Yengeç burcu yorumu

Yapmanız gereken sorumlulukları ertelemek yerine önceliklerinizi belirlemeniz gerekmektedir.

20 Kasım Aslan burcu yorumu

Kendinizi duygusal anlamda her şeyden arındırmak için doğru bir zaman.

20 Kasım Başak burcu yorumu

Biraz daha empati yapmalı, iyiliğinizi için olduğunu unutmamalısınız.

20 Kasım Terazi burcu yorumu

Duygusal yaşamanızda ihtiyacınız olan asıl soruna eğilmeniz daha doğru olacaktır.

20 Kasım GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!

20 Kasım Akrep burcu yorumu

Kendinizi cesaretlendirmeli ve hedefe odaklı ilerlemelisiniz.

20 Kasım Yay burcu yorumu

Hayatınızda bazı gelişmeler size yeni yönler bulmanız için yardımcı olacaktır.

20 Kasım Oğlak burcu yorumu

İş ilişkilerinizde bazı zorlukları aşabilecek gücü bugün kendinizde bulacaksınız.

20 Kasım Kova burcu yorumu

Bugün iletişimde daha az savunma halinde olmalı ve kendinizi tüketmemelisiniz.

20 Kasım Balık burcu yorumu

Araştırma yapmak veya yeni bir film izlemek için günü değerlendirin.

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