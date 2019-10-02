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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Mahmure >Astroloji >Astro Gündem>2 Ekim Günlük Burç Yorumları
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2 Ekim Günlük Burç Yorumları

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2 Ekim Günlük Burç Yorumları

"Günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? Astromatik Aygül Aydın 2 Ekim günlük burç yorumlarını açıkladı. 2 Ekim hangi burçlar için olumlu geçecek? 2 Ekim günlük burç yorumlarına göre hangi burç nasıl kararlar almalı? Yay burcu 2 Ekim yorumu ne söylüyor? Terazi burcunu 2 Ekim günü neler bekliyor? İşte 2 Ekim günlük burç yorumları..."

Uzman Astrolog Aygül Aydın'dan günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? Astromatik Aygül Aydın 2 Ekim günlük burç yorumlarını açıkladı. 2 Ekim hangi burçlar için olumlu geçecek? 2 Ekim günlük burç yorumlarına göre hangi burç nasıl kararlar almalı? Yay burcu 2 Ekim yorumu ne söylüyor? Terazi burcunu 2 Ekim günü neler bekliyor? İşte 2 Ekim günlük burç yorumları...

2 Ekim Koç burcu yorumu

Bugün fazla enerjik olabilir ve heyecan verici çalışmalar yapmak isteyebilirsiniz. 

2 Ekim Boğa burcu yorumu

Duygusal olarak oldukça yüksek bir motivasyona sahip olduğunuz bugünü doğru değerlendirdiğiniz takdirde umduğunuz işlerde başarıya ulaşma şansınız yüksek olacaktır.

2 Ekim İkizler burcu yorumu

Arkadaşlarınızla birlikte yeni yerler keşfedip, keyifli aktivitelerde bulunmak isteyebilirsiniz. 

2 Ekim Yengeç burcu yorumu

Kariyer alanındaki olayların ve gelişmelerin ön planda olacağı bir gün. 

2 EKİM GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!

2 Ekim Aslan burcu yorumu

Duygusal olarak gayet hoşgörülü ve iyimser olduğunuz bugün de hem kendinize hem de dostlarınıza karşı her işin bir çözümü olduğu duygusunu aşılayabilirsiniz.

2 Ekim Başak burcu yorumu

Tutkularınız ve hırslarınız artabilir. Bunun yanında gizli ilişki ve bağlantılar aklınızı çelebilir. 

2 Ekim Terazi burcu yorumu

Sağlığınızla ilgili konular ön planda olabileceği bugün, gün boyu baş ağrısı çekebilirsiniz. 

2 Ekim Akrep burcu yorumu

Partnerinize karşı güvensizlik hissedebilir ve tam olarak aklından ne geçtiğini öğrenmek isteyebilirsiniz. 

2 EKİM GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!

2 Ekim Yay burcu yorumu

Yaşadığınız  ortam ile ilgili bazı gelişmeler gündeme gelebilir, ufak-tefek dekorasyon değişiklikleriyle ilgilenmek isteyebilirsiniz. 

2 Ekim Oğlak burcu yorumu

Hayatınızdaki kadın figürleriyle olan iletişimlerinize dikkat etmeniz gerekiyor. Bir sözünüz ile onlardan büyük bir destek sağlayabilir veya bunun tam tersini de yaşayabilirsiniz. 

2 Ekim Kova burcu yorumu

Maddi durumlarla ilgili önemli gelişmeler yaşanabilir ve geçmişteki bir alışkanlığınızı bırakmak zorunda kalabilirsiniz. 

2 Ekim Balık burcu yorumu

Ani stres ,öfke ve fevri davranışların sizi tüm gün boyunca etkisi altına alabileceği bir gün yaşanabilir.

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