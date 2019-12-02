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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Mahmure >Astroloji >Astro Gündem>2 Aralık Pazartesi Günlük Burç Yorumları
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2 Aralık Pazartesi Günlük Burç Yorumları

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2 Aralık Pazartesi Günlük Burç Yorumları

"2 Aralık günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? Uzman Astrolog Aygül Aydın 2 Aralık günlük burç yorumlarını açıkladı. Bugün hangi burcu neler bekliyor? 2 Aralık hangi burçlar için olumlu geçecek? 2 Aralık günlük burç yorumlarına göre hangi burç nelere dikkat etmeli? Başak burcu 2 Aralık yorumu ne söylüyor? Kova burcunu 2 Aralık günü neler bekliyor? İşte 2 Aralık günlük burç yorumlarınız..."

Uzman Astrolog Aygül Aydın'dan 2 Aralık günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? Bugün gökyüzü size ne söylüyor? 2 Aralık günlük burç yorumlarına göre hangi burç nasıl önlemler almalı? Başak burcu 2 Aralık yorumu ne söylüyor? Kova burcunu 2 Aralık günü neler bekliyor? İşte 2 Aralık günlük burç yorumlarınız...

2 Aralık Koç burcu yorumu

Arkadaş çevrenizle önemli bir sosyal sorumluluk projesi başlatabilirsiniz.

2 Aralık Boğa burcu yorumu

Kendinizi daha güvenli hissedeceğiniz bugün içinde biraz gelecek odaklı olmalısınız.

2 Aralık İkizler burcu yorumu

Bazı gerçeklerle yüzleşebilir ve özellikle bu süreçte dost ve düşmanlarınızı ayırt edebilirsiniz.

2 ARALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!

2 Aralık Yengeç burcu yorumu

Yaşadığınız bazı olaylar sizi gerçekleri öğrenmeye itebilir.

2 Aralık Aslan burcu yorumu

Hiçbir durumu boşu boşuna gurur yapıp, bu güzel günü ne kendinize nede başkalarına yorucu hale getirmemelisiniz.

2 Aralık Başak burcu yorumu

Aile ilişkilerinizde olumlu bazı gelişmeler sizinde motivasyonunuzu yükseltecektir.

2 Aralık Terazi burcu yorumu

Geçmişten gelen bazı konuşmalara altta kalmamak için cevap vermek yerine daha sessiz durmalısınız.

2 ARALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!

2 Aralık Akrep burcu yorumu

Parasal anlamda alacaklarınızı alamamanız sizi baskılıyor olabilir.

2 Aralık Yay burcu yorumu

Dostlarınızla yapacağınız bir plan sizleri bugün ruhsal anlamda daha güçlü hissettirecektir.

2 Aralık Oğlak burcu yorumu

Maddi konularda biraz daha dikkatli olmalısınız.

2 Aralık Kova burcu yorumu

Geçmişinizde ertelemiş olduğunuz bazı kariyer konularıyla ilgili birtakım sorunlar yaşamış olabilirsiniz.

2 Aralık Balık burcu yorumu

Yeni bir sorumluluk içinde olmak sizi heyecanlandırabilir. 

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