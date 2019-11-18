18 Kasım Pazartesi Günlük Burç Yorumları
"18 Kasım günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? Uzman Astrolog Aygül Aydın 18 Kasım günlük burç yorumlarını açıkladı. Bugün hangi burcu neler bekliyor? 18 Kasım hangi burçlar için olumlu geçecek? 18 Kasım günlük burç yorumlarına göre hangi burç nelere dikkat etmeli? Balık burcu 18 Kasım yorumu ne söylüyor? Yay burcunu 18 Kasım günü neler bekliyor? İşte 18 Kasım günlük burç yorumlarınız..."
Uzman Astrolog Aygül Aydın'dan 18 Kasım günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? Bugün gökyüzü size ne söylüyor? 18 Kasım günlük burç yorumlarına göre hangi burç nasıl önlemler almalı? Balık burcu 18 Kasım yorumu ne söylüyor? Yay burcunu 18 Kasım günü neler bekliyor? İşte 18 Kasım günlük burç yorumlarınız...
18 Kasım Koç burcu yorumu
Karşı cinsten ilgi görmek veya takdir bulmak sizi oldukça motive edecektir.
18 Kasım Boğa burcu yorumu
Kendinize yakın hissettiğiniz kişilerin bugün size karşı bazı davranışlarını mesafeli bulabilirsiniz.
18 Kasım İkizler burcu yorumu
Ayrıca yakın çevrenizle aranızda duygusal diyaloglar içerisine girmemelisiniz.
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18 Kasım Yengeç burcu yorumu
Parasal anlamda restleşmelere gitmemelisiniz.
18 Kasım Aslan burcu yorumu
Konuşmanız gereken konuları bugün konuşmalısınız.
18 Kasım Başak burcu yorumu
Fikir alışverişi yapmak isteyebilir ve kariyerinizle ilgili konularda daha hırslı ve mücadeleci olabilirsiniz.
18 Kasım Terazi burcu yorumu
Kendinizi adeta hedefe kitlenmiş bir pilot gibi hissedebilirsiniz.
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18 Kasım Akrep burcu yorumu
Pozitif ruh haliniz sayesinde çevrenize karşı daha anlayışlı ve duyarlı davranabilirsiniz.
18 Kasım Yay burcu yorumu
Tedirginliğinizi ve kuşkunuzu kontrol altında tutmanız gerekebilir.
18 Kasım Oğlak burcu yorumu
Artan özgüveniniz sayesinde kendinizi iyi hissedebilir ve bunu çevreniz de açık bir şekilde görebilirsiniz.
18 Kasım Kova burcu yorumu
Kendinizi şüphelendiğiniz konularda aydınlatmaya çalışmalı ve özellikle duygusal sağlığınızı koruma altına almalısınız.
18 Kasım Balık burcu yorumu
Hayatınızda özel biri varsa bu kişiye karşı duygularınızın giderek arttığını hissedebilirsiniz.