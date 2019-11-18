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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriAstro Gündem 18 Kasım Pazartesi Günlük Burç Yorumları
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Haberler >Mahmure >Astroloji >Astro Gündem>18 Kasım Pazartesi Günlük Burç Yorumları
Astro Gündem

18 Kasım Pazartesi Günlük Burç Yorumları

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18 Kasım Pazartesi Günlük Burç Yorumları

"18 Kasım günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? Uzman Astrolog Aygül Aydın 18 Kasım günlük burç yorumlarını açıkladı. Bugün hangi burcu neler bekliyor? 18 Kasım hangi burçlar için olumlu geçecek? 18 Kasım günlük burç yorumlarına göre hangi burç nelere dikkat etmeli? Balık burcu 18 Kasım yorumu ne söylüyor? Yay burcunu 18 Kasım günü neler bekliyor? İşte 18 Kasım günlük burç yorumlarınız..."

Uzman Astrolog Aygül Aydın'dan 18 Kasım günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? Bugün gökyüzü size ne söylüyor? 18 Kasım günlük burç yorumlarına göre hangi burç nasıl önlemler almalı? Balık burcu 18 Kasım yorumu ne söylüyor? Yay burcunu 18 Kasım günü neler bekliyor? İşte 18 Kasım günlük burç yorumlarınız... 

18 Kasım Koç burcu yorumu

Karşı cinsten ilgi görmek veya takdir bulmak sizi oldukça motive edecektir.

18 Kasım Boğa burcu yorumu

Kendinize yakın hissettiğiniz kişilerin bugün size karşı bazı davranışlarını mesafeli bulabilirsiniz.

18 Kasım İkizler burcu yorumu

Ayrıca yakın çevrenizle aranızda duygusal diyaloglar içerisine girmemelisiniz.

18 Kasım GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!

18 Kasım Yengeç burcu yorumu

Parasal anlamda restleşmelere gitmemelisiniz.

18 Kasım Aslan burcu yorumu

Konuşmanız gereken konuları bugün konuşmalısınız.

18 Kasım Başak burcu yorumu

Fikir alışverişi yapmak isteyebilir ve kariyerinizle ilgili konularda daha hırslı ve mücadeleci olabilirsiniz.

18 Kasım Terazi burcu yorumu

Kendinizi adeta hedefe kitlenmiş bir pilot gibi hissedebilirsiniz.

18 Kasım GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!

18 Kasım Akrep burcu yorumu

Pozitif ruh haliniz sayesinde çevrenize karşı daha anlayışlı ve duyarlı davranabilirsiniz.

18 Kasım Yay burcu yorumu

Tedirginliğinizi ve kuşkunuzu kontrol altında tutmanız gerekebilir.

18 Kasım Oğlak burcu yorumu

Artan özgüveniniz sayesinde kendinizi iyi hissedebilir ve bunu çevreniz de açık bir şekilde görebilirsiniz.

18 Kasım Kova burcu yorumu

Kendinizi şüphelendiğiniz konularda aydınlatmaya çalışmalı ve özellikle duygusal sağlığınızı koruma altına almalısınız.

18 Kasım Balık burcu yorumu

Hayatınızda özel biri varsa bu kişiye karşı duygularınızın giderek arttığını hissedebilirsiniz.

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