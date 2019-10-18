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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriAstro Gündem 18 Ekim Cuma Günlük Burç Yorumları
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Haberler >Mahmure >Astroloji >Astro Gündem>18 Ekim Cuma Günlük Burç Yorumları
Astro Gündem

18 Ekim Cuma Günlük Burç Yorumları

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18 Ekim Cuma Günlük Burç Yorumları

"18 Ekim günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? Uzman Astrolog Aygül Aydın 18 Ekim günlük burç yorumlarını açıkladı. Bugün hangi burcu neler bekliyor? 18 Ekim hangi burçlar için olumlu geçecek? 18 Ekim günlük burç yorumlarına göre hangi burç nelere dikkat etmeli? Koç burcu 18 Ekim yorumu ne söylüyor? Yay burcunu 18 Ekim günü neler bekliyor? İşte 18 Ekim günlük burç yorumlarınız..."

Uzman Astrolog Aygül Aydın'dan 18 Ekim günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? Bugün gökyüzü size ne söylüyor? 18 Ekim günlük burç yorumlarına göre hangi burç nasıl önlemler almalı? Koç burcu 18 Ekim yorumu ne söylüyor? Yay burcunu 18 Ekim günü neler bekliyor? İşte 18 Ekim günlük burç yorumlarınız...

18 Ekim Koç burcu yorumu

Sizi yanlış yönlendirmek isteyenler olabilir.

18 Ekim Boğa burcu yorumu

Uzun vadeli yatırım planlarınızı kafanızda tasarlayabilirsiniz.

18 Ekim İkizler burcu yorumu

Merak ettiğiniz soruların cevaplarını bugün bulabilirsiniz.

18 EKİM GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!

18 Ekim Yengeç burcu yorumu

Bugün karşınıza çıkan yeni proje tekliflerine sıcak bir şekilde bakabilirsiniz.

18 Ekim Aslan burcu yorumu

İnsanların anlık değişimlerine kulak asmamalısınız.

18 Ekim Başak burcu yorumu

Kendinizi koruma altına almanız ve sınırlarınızda çizmeniz gerekmektedir.

18 Ekim Terazi burcu yorumu

Yeni bir iş projesi ile alakalı temkinli davranmanızda yarar var.

18 EKİM GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!

18 Ekim Akrep burcu yorumu

Stresten uzaklaşmanızda fayda var.

18 Ekim Yay burcu yorumu

Manevi temalarda kat ettiğiniz yol sizi başarılara götürecektir.

18 Ekim Oğlak burcu yorumu

İlişkinizde ciddi adımlara doğru itecek kararları alabilirsiniz.

18 Ekim Kova burcu yorumu

Olayların üstüne tüm cesaretinizle gidin.

18 Ekim Balık burcu yorumu

Aceleci tavırlardan ve önyargılardan uzak bir gün geçirmeniz gerekmektedir. 

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