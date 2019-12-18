18 Aralık Çarşamba Günlük Burç Yorumları

Uzman Astrolog Aygül Aydın'dan 18 Aralık günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? Bugün gökyüzü size ne söylüyor? 18 Aralık günlük burç yorumlarına göre hangi burç nasıl önlemler almalı? Başak burcu 18 Aralık yorumu ne söylüyor? Balık burcunu 18 Aralık günü neler bekliyor? İşte 18 Aralık günlük burç yorumlarınız...

18 Aralık Koç burcu yorumu

Yaşam içindeki sorumluluklarınızı biraz azaltın.

18 Aralık Boğa burcu yorumu

Kararsızlıklar veya karmaşalar yüzünden canınız sıkılabilir.

18 Aralık İkizler burcu yorumu

Sizi yanıltmaya çalışan insanlara karşı tepkinizi vermeli ve onlarla aranıza bir sınır çizmelisiniz.

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18 Aralık Yengeç burcu yorumu

Bugün bencil düşüncelerden uzak durarak, olaylara bütünlük duygusu içinde bakabilmelisiniz.

18 Aralık Aslan burcu yorumu

Önemli otoriter figürlerden bugün destek alabilir ve yeni başlangıçlara yelken açabilirsiniz.

18 Aralık Başak burcu yorumu

Karşı tarafın size karşı oluşan ön yargılarını görebilirsiniz.

18 Aralık Terazi burcu yorumu

Canınızı sıkan bir durumla karşılaşırsanız bunu dile getirmekten çekinmemelisiniz.

18 ARALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!

18 Aralık Akrep burcu yorumu

Eş ya da ortağınızın aldığı kararları sorgulamak yerine daha fazla empati yapmalısınız.

18 Aralık Yay burcu yorumu

Bazı durumlar olay içinde kendini daha belirginleştirebilir. Zaman tanımalısınız.

18 Aralık Oğlak burcu yorumu

Kararlı bir duruş içinde olmak bugün sizlere iyi gelecektir.

18 Aralık Kova burcu yorumu

Özgürlüğünüzün kısıtlandığını düşünerek partnerinizle gergin konuşmalar içinde olabilirsiniz.

18 Aralık Balık burcu yorumu

İş hayatınızda yaşanabilecek herhangi bir sıkıntı da hemen yüzünüzü düşürmemeli, çözüm odaklı olmalısınız.