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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriAstro Gündem 17 Ekim Günlük Burç Yorumları
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Haberler >Mahmure >Astroloji >Astro Gündem>17 Ekim Günlük Burç Yorumları
Astro Gündem

17 Ekim Günlük Burç Yorumları

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17 Ekim Günlük Burç Yorumları

"17 Ekim günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? Uzman Astrolog Aygül Aydın 17 Ekim günlük burç yorumlarını açıkladı. Bugün hangi burcu neler bekliyor? 17 Ekim hangi burçlar için olumlu geçecek? 17 Ekim günlük burç yorumlarına göre hangi burç nelere dikkat etmeli? Balık burcu 17 Ekim yorumu ne söylüyor? Kova burcunu 17 Ekim günü neler bekliyor? İşte 17 Ekim günlük burç yorumlarınız..."

Uzman Astrolog Aygül Aydın'dan 17 Ekim günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? Bugün gökyüzü size ne söylüyor? 17 Ekim günlük burç yorumlarına göre hangi burç nasıl önlemler almalı? Balık burcu 17 Ekim yorumu ne söylüyor? Kova burcunu 17 Ekim günü neler bekliyor? İşte 17 Ekim günlük burç yorumlarınız...

17 Ekim Koç burcu yorumu

Bugün yalnız kalıp duygularınızı dinlemek isteyebilirsiniz.

17 Ekim Boğa burcu yorumu

Geçmiş borçlarınızla ilgili olumlu sonuçlanmalar oluşabilir.

17 Ekim İkizler burcu yorumu

Arkadaşınızla aranıza mesafe koymanız gerekebilir.

17 EKİM GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!

17 Ekim Yengeç burcu yorumu

Kıskançlık temalı konulara dikkat etmelisiniz.

17 Ekim Aslan burcu yorumu

Sorunları çözmek adına karşı tarafı ikna edebilirsiniz.

17 Ekim Başak burcu yorumu

İkili ilişkilerde üzerinize düşen sorumlulukları yerine getirmelisiniz.

17 Ekim Terazi burcu yorumu

İlişkileriniz içerisinde net olmayan durumlar ortaya çıkabilir.

17 EKİM GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!

17 Ekim Akrep burcu yorumu

İletişiminizi kolaylaştıracak tavırlar içinde olmalısınız.

17 Ekim Yay burcu yorumu

Plan iptalleri sizi olumsuz düşünmeye sevk etmemelidir.

17 Ekim Oğlak burcu yorumu

Aşka dair yeni bir bakış açısı kazanma sırası partnerinizde olabilir

17 Ekim Kova burcu yorumu

İlk adımı atan taraf belki de siz olmalısınız.

17 Ekim Balık burcu yorumu

Geçmişten taşıdığınız yüklere dikkat edin. 

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