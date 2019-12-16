16 Aralık Pazartesi Günlük Burç Yorumları
"16 Aralık günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? Uzman Astrolog Aygül Aydın 16 Aralık günlük burç yorumlarını açıkladı. Bugün hangi burcu neler bekliyor? 16 Aralık hangi burçlar için olumlu geçecek? 16 Aralık günlük burç yorumlarına göre hangi burç nelere dikkat etmeli? Yengeç burcu 16 Aralık yorumu ne söylüyor? Oğlak burcunu 16 Aralık günü neler bekliyor? İşte 16 Aralık günlük burç yorumlarınız..."
Uzman Astrolog Aygül Aydın'dan 16 Aralık günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? Bugün gökyüzü size ne söylüyor? 16 Aralık günlük burç yorumlarına göre hangi burç nasıl önlemler almalı? Yengeç burcu 16 Aralık yorumu ne söylüyor? Oğlak burcunu 16 Aralık günü neler bekliyor? İşte 16 Aralık günlük burç yorumlarınız...
16 Aralık Koç burcu yorumu
Bugün beklediğiniz bazı haberleri alabilirsiniz. Yakın çevre ilişkilerinizde kuracağınız diyaloglara dikkat etmelisiniz.
16 Aralık Boğa burcu yorumu
Eskiden ortaklaşa yapmış olduğunuz işlerle ilgili bazı maddi sorunlar yine karşınıza çıkabilir.
16 Aralık İkizler burcu yorumu
Kendinizi duygusal anlamda huzursuz ve gergin hissedebilirsiniz. Uzun zamandır ilişkilerde sorun yaşayan biriyseniz bitiş kararları alabilirsiniz.
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16 Aralık Yengeç burcu yorumu
Eş veya partnerinizle bazı konularda fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz. Birbirinize saygı göstermeyi öğrenmelisiniz.
16 Aralık Aslan burcu yorumu
Bugün önemli bir sorununuzu çözebilirsiniz. Yaşanılan olaylar beklemediğiniz şekilde lehinize sonuçlanabilir.
16 Aralık Başak burcu yorumu
Kariyerinizle ilgili yürüttüğünüz süreçlerde otorite figürleri ile bazı problemli durumlar yaşayabilirsiniz. Bu durumlar size çok şey öğretecektir.
16 Aralık Terazi burcu yorumu
Yapacağınız işlerde güç dengesi oluşturabilir ve yeni başarılara adım atabilirsiniz.
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16 Aralık Akrep burcu yorumu
Maddi konularla ilgili beklediğiniz gelişmeleri yakalayabilir ve önemli bir iş projesini hayata geçirebilirsiniz.
16 Aralık Yay burcu yorumu
İkili ilişkilerde egonuza yenik düşmemelisiniz. Ne kadar haklı olursanız olun yeri geldiğinde susmayı öğrenmelisiniz.
16 Aralık Oğlak burcu yorumu
İlişkilerinizde egonuzu yenmeyi öğreniyor olacaksınız. Kendinize yeni bir siz yaratmak için tam sırası.
16 Aralık Kova burcu yorumu
Negatif olan insanların yaklaşım tarzlarını ciddiye almamalısınız. Kendinizi olaylardan soyutlamayı öğrenmelisiniz.
16 Aralık Balık burcu yorumu
İş projelerinizde birlikte çalıştığınız insanlarla sakin ortamlarda olmaya özen gösterin.