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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Mahmure >Astroloji >Astro Gündem>15 Ekim Günlük Burç Yorumları
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15 Ekim Günlük Burç Yorumları

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15 Ekim Günlük Burç Yorumları

"15 Ekim günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? Uzman Astrolog Aygül Aydın 15 Ekim günlük burç yorumlarını açıkladı. Bugün hangi burcu neler bekliyor? 15 Ekim hangi burçlar için olumlu geçecek? 15 Ekim günlük burç yorumlarına göre hangi burç nelere dikkat etmeli? Akrep burcu 15 Ekim yorumu ne söylüyor? Aslan burcunu 15 Ekim günü neler bekliyor? İşte 15 Ekim günlük burç yorumlarınız..."

Uzman Astrolog Aygül Aydın'dan 15 Ekim günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? Bugün gökyüzü size ne söylüyor? 15 Ekim günlük burç yorumlarına göre hangi burç nasıl önlemler almalı? Akrep burcu 15 Ekim yorumu ne söylüyor? Boğa burcunu 15 Ekim günü neler bekliyor? İşte 15 Ekim günlük burç yorumlarınız...

15 Ekim Koç burcu yorumu

Sürpriz oluşumlar hayatınızda güzel yollara açılmanıza sebebiyet verecektir.

15 Ekim Boğa burcu yorumu

İlişkilerde üzerinize düşmeyen sorumlulukları üzerinize yıkmaya çalışabilirler.

15 Ekim İkizler burcu yorumu

Çevrenizdeki insanların sizi yanlış yönlendirmeleriyle finansal anlamda bazı sorunlar yaşayabilirsiniz. İnsanlarla ilişkilerinize mesafelerinizi iyi ayarlamalısınız.

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15 Ekim Yengeç burcu yorumu

Uzun zamandır gizli kalan ve yanıtlarına ulaşamadığınız sorunlar artık çözülüyor. Aşkta sorularınızın cevabını bulabileceğiniz önemli bir gün.

15 Ekim Aslan burcu yorumu

İkili ilişkilerinizde uzun zamandan beri devam eden eski problemlerin artık ortadan kaybolduğunu hissedebilirsiniz.

15 Ekim Başak burcu yorumu

Yakın çevre ve arkadaşlık ilişkilerinizde yanlış anlaşılmalar söz konusu olabilir. Alacağınız haberler bu anlamda hoşunuza gitmeyebilir.

15 Ekim Terazi burcu yorumu

Olaylar hiç ummadığınız bir şekilde rayına giriyor olacak yakın. Çevrenizden beklemediğiniz şaşırtıcı teklifler alabilirsiniz.

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15 Ekim Akrep burcu yorumu

Aile içerisinde bazı sorunlar ve bazı fikir ayrılıkları gündeme gelebilir.

15 Ekim Yay burcu yorumu

Dedikodulardan uzak durmanız gerekmektedir. Sosyal ilişkilerinizde bir taraf olayları fazlaca abartabilir. Sizler de bu durumu hemen anlıyor olmalısınız.

15 Ekim Oğlak burcu yorumu

Otorite figürleri ile önemli iş birlikleri yapabilirsiniz. Karşılıklı güven ve istikrar üzerine kurulan bu düzen sizi oldukça mutlu ve huzurlu kılacaktır.

15 Ekim Kova burcu yorumu

Olaylara duygusal yaklaştığınız veya fazlasıyla alıngan olabileceğiniz bir gün olabilir. Aldığınız kararları yeniden gözden geçirmek isteyebilirsiniz.

15 Ekim Balık burcu yorumu

Kariyer ilişkilerinizi yürüttüğünüz kişilerle yanlış iletişimler kurmaktan kaçınmalısınız. Olaylara biraz daha objektif yaklaşmalısınız.

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