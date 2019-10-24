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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriBeslenme Önerileri 14 Günlük Mikrobiyom Kürü Listesi
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Beslenme Önerileri

14 Günlük Mikrobiyom Kürü Listesi

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14 Günlük Mikrobiyom Kürü Listesi

"Sağlıklı bir yaşamın bağırsaklarda başladığını vurgulayan Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, 14 günlük mikrobiyom kürü listesi verdi"

Mikrobiyom, dost bakteriler ve zararlı bakterilerden oluşur. Bu bakteriler, zengin bir çeşitliliğe sahip ve sayıca çoksa, zararlı bakteriler çoğalamaz, sağlığınız için bir tehdide dönüşemez. Aksi durumda tüm hastalıklara zemin hazırlayan, sağlığınıza çelme takan bir mikrobiyoma sahip olursunuz.

Faydalı bakterilerin çoğunlukta olduğu bir bağırsak florasına sahip olmanın, ancak probiyotikler açısından zengin yiyeceklerden oluşan bir beslenme modeliyle gerçekleşebileceğini hatırlatan Dr. Ümit Aktaş, 14 günlük mikrobiyom kürü listesi verdi 

Mikrobiyom İçeceği ile bağırsak floranızda doping etkisi yaratın!

  • Kürde yer alan değerli probiyotik kaynakları tüketin
  • Kür süresinde salatalarınızı ev sirkesi ile hazırlayın.
  • Hemen her öğünde şirden mayasıyla yapılmış peynir, ev yoğurdu, kefir ya da turşu tüketin.
  • Öğlen yemeklerinden bir saat önce suyla seyreltilmiş ev sirkesi için.
  • Mevsim sebzelerinin probiyotiklerin favori besinleri olduğunu unutmayın!
  • Kürde yer alan fermente yiyeceklerle vücudunuza aldığınız probiyotiklerin gelişmesini ve çoğalmasını sağlayın.
  • Bağırsak floranızda dost bakterilerin dolaşmasını istiyorsanız “Süper Starlar” olarak tanımladığımız; rezene, sarımsak, soğan, pırasa, enginar, kuşkonmaz, mercimek, nohut, kuru fasulye, havuç, turp, lahana, brokoli, domates, patates, elma, muz, keten tohumu ve ceviz tüketin!
  • Kendi zeytininizi evde kendiniz yapın. Buna imkanınız yoksa güvenilir bir üreticiden salamura zeytin satın alın. Salamura zeytinin şifalı özelliklerinin, fermentasyon sayesinde kat be kat arttığını aklınızda bulundurun!

Malzemeler:

*Yarım su bardağı ev yoğurdu ya da kefir
*1 adet avokado
*1 adet orta boy kırmızı pancar
*1 yemek kaşığı keten tohumu
*1 başparmağı büyüklüğünde taze zencefil
*1 çay kaşığı zerdeçal 
*2 yemek kaşığı zeytinyağı
*1 yemek kaşığı ev sirkesi
*1 diş sarımsak (tercihe bağlı)
*1 tutam kaya tuzu

Yapılışı:

*Kırmızı pancarı haşlayıp kabuğunu soyun. Tüm malzemeleri blender içine koyun ve kıvamlı bir sıvı haline gelinceye kadar çalıştırın. İçeceğiniz hazır!
*Tarifi mevsime, damak tadınıza göre uyarlayabilirsiniz. Kırmızı pancar yerine, brokoli, ıspanak ya da salatalık kullanabilirsiniz. Brokoli ve ıspanağı pişirmeden çiğ olarak kullanmanızı tavsiye ederim.

*Bir öneri: Kırmızı pancarları haşlayıp, kabuklarını soyduktan sonra buzlukta saklayabilirsiniz. İçeceği hazırlarken buzluktan çıkarıp kullanabilirsiniz.

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