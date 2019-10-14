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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Mahmure >Astroloji >Astro Gündem>14 Ekim Günlük Burç Yorumları
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14 Ekim Günlük Burç Yorumları

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14 Ekim Günlük Burç Yorumları

"Günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? Haftanın ilk gününde hangi burçları neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın 14 Ekim günlük burç yorumlarını açıkladı. 14 Ekim hangi burçlar için olumlu geçecek? 14 Ekim günlük burç yorumlarına göre hangi burç nelere dikkat etmeli? Akrep burcu 14 Ekim yorumu ne söylüyor? İkizler burcunu 14 Ekim günü neler bekliyor? İşte 14 Ekim günlük burç yorumlarınız..."

14 Ekim günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? Bugün gökyüzü size ne söylüyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın 14 Ekim günlük burç yorumlarını açıkladı! 14 Ekim günlük burç yorumlarına göre hangi burç nasıl önlemler almalı? Yay burcu 14 Ekim yorumu ne söylüyor? Boğa burcunu 14 Ekim günü neler bekliyor? İşte 14 Ekim günlük burç yorumlarınız...

14 Ekim Koç burcu yorumu

Gelecek hedeflerinizi ve planlarınızı gerçekleştirmek için yeni atılımlar yapabilirsiniz.

14 Ekim Boğa burcu yorumu

Aslında sorumluluğu size ait olmayan bazı konular sizin görevinizmiş gibi yansıtılabilir.

14 Ekim İkizler burcu yorumu

Kariyer hayatınızla ilgili önünüze sunulan fırsatlar sizi kararsız bırakabilir.

14 EKİM GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!

14 Ekim Yengeç burcu yorumu

Duygusal anlamda sizi besleyecek güzel ilişkiler içerisinde olabilirsiniz. Bugün önemli bir tanışma veya görüşme gerçekleştirebilirsiniz.

14 Ekim Aslan burcu yorumu

Uzun zamandır mücadelesini verdiğiniz finansal savaşlarınızda bugün bir zafer elde edebilirsiniz.

14 Ekim Başak burcu yorumu

İkili ilişkilerde insanların yapmış olduğu davranışları fazlaca eleştirmemeniz uygun olabilir. İyi niyetinizin suistimal edildiğini fark ederek ani tepkiler vermemeye çalışmalısınız.

14 Ekim Terazi burcu yorumu

İlişkilerde yaşanan duygusal gerilimler sizi kabuğunuza çekilmeye doğru itebilir.

14 EKİM GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!

14 Ekim Akrep burcu yorumu

Ortaklaşa yürütülen finansal projelerinizle ilgili aniden bir kopuş ya da ani bir iptal söz konusu olabilir.

14 Ekim Yay burcu yorumu

Yakın çevre bağlantılarınız sayesinde kuracağınız iletişimlerle sevindirici başlangıçlar yapabilirsiniz.

14 Ekim Oğlak burcu yorumu

Finansal sorunlarınıza artık önemli çözümler gelebilir.

14 Ekim Kova burcu yorumu

Kendinizi bugün oldukça duygulu ve hassas hissedebilirsiniz. İnsanlarla olan iletişiminizde olduğundan daha fedakârca yaklaşımlarda bulunabilirsiniz.

14 Ekim Balık burcu yorumu

Kendinizi yalnız hissedebilirsiniz. Olayları içe dönüp tahlil etmek isteyebilirsiniz.

 

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