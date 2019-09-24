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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriEtkinlik Rehberi 12. İstanbul Moda Konferansı’nda Sanal Gerçeklik Anlatılıyor
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Etkinlik Rehberi

12. İstanbul Moda Konferansı’nda Sanal Gerçeklik Anlatılıyor

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12. İstanbul Moda Konferansı’nda Sanal Gerçeklik Anlatılıyor

"12. İstanbul Moda Konferansı’nda 2 Ekim 3D Teknoloji oturumunda yer alacak olan Ergin Aydın, Prosoft VR olarak geliştirdikleri Smarttex 360 yazılımı ile tekstilde dijitalleşmeyi üç boyuta ve sanal gerçekliğe nasıl taşıdıklarını anlatıyor."

Sanal Gerçeklik (Virtual Reality) teknolojileri alanındaki yerli girişim Prosoft VR, tekstil sektörüne özel VR yazılımları Smarttex 360 ile uzun süren numune süreçlerini kısaltırken yüksek numune maliyetlerini de yarı yarıya düşürüyor. Kumaş, dikim ve kalıpları sanal gerçekliğe taşıyan Prosoft VR, yerli tekstil ihracatçıları ve uluslararası markalar için büyük avantaj sağlıyor.

Smarttex 360 kullanılarak ayrıca numune üretim sürecindeki su sarfiyatı, enerji harcaması ve karbon salınımı da %80 oranında düşürülüyor. Prosoft VR, böylece tekstil sektörüne daha çevreci ve sürdürülebilir bir üretim modeli sunuyor.

Dijital kumaş, dijital kalıp modelleme ve dijital dikimin yanısıra ürettikleri dijital avatarlara ürün giydirme ve sanal showroom’larda ürün sunumu ile Endüstri 4.0’ın ötesine geçen Prosoft VR ayrıca tekstil sektörü için tamamen dijital ürünler üzerinden sipariş alma imkanı da getiriyor.

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