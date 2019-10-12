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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Mahmure >Astroloji >Astro Gündem>12 Ekim Günlük Burç Yorumları
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12 Ekim Günlük Burç Yorumları

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12 Ekim Günlük Burç Yorumları

"Günlük burç yorumunu okudunuz mu? Uzman Astrolog Aygül Aydın'dan 12 Ekim günlük burç yorumlarını açıkladı. 12 Ekim gününde hangi burcu neler bekliyor? 12 Ekim hangi burçlar için pozitif geçecek? 12 Ekim günlük burç yorumlarına göre hangi burç nasıl kararlar almalı? Yay burcu 12 Ekim yorumu ne söylüyor? Kova burcunu 12 Ekim günü neler bekliyor? İşte 12 Ekim günlük burç yorumları..."

12 Ekim günü burç yorumlarınızı okudunuz mu? Bugün günlük burç yorumunuz size ne söylüyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın 12 Ekim günlük burç yorumlarını açıkladı! 12 Ekim hangi burçlar için olumlu geçecek? 12 Ekim günlük burç yorumlarına göre hangi burç nasıl önlemler almalı? Başak burcu 12 Ekim yorumu ne söylüyor? Koç burcunu 12 Ekim günü neler bekliyor? İşte 12 Ekim günlük burç yorumlarınız...

12 Ekim Koç burcu yorumu

Duygusal ilişkilerinizde geçmişte ne istemiştiniz şu anda neye sahipsiniz, bunların sorgulamalarını yapıyor olabilirsiniz.

12 Ekim Boğa burcu yorumu

Finansal konularınızla ilgili istikrar yakalamak istiyorsunuz ama bununla ilgili zemin hala sağlam değil.

12 Ekim İkizler burcu yorumu

Kendinizi oldukça iyi ifade edebileceğiniz neşeli pozitif iyimser bir gün. Sosyal çevrenizle vakit geçirmek sizi oldukça iyi hissettirecektir.

12 EKİM GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!

12 Ekim Yengeç burcu yorumu

Geçmişe dair sorunları artık daha fazla üzerinizde taşımayın ve bunu ruhsal bir sorun haline getirmeyin. Karşınıza çözüm yolları çıkacaktır.

12 Ekim Aslan burcu yorumu

Finansal sorunlarınızla ilgili önemli anlaşmalara gidebilirsiniz. Gerçekleştirmek istediğiniz ticari projeniz, varsa süreçlerinizi sonuçlandırmak adına güzel bir bağlantı yakalayabilirsiniz.

12 Ekim Başak burcu yorumu

Geçmişte fikir ayrılıkları yüzünden ayrıldığınız eski partneriniz bugün size yeniden ciddi bir adım atabilir ve bazı yaşanmışlıkların arka planındaki pişmanlıklarını size açıkça anlatıyor olabilir.

12 Ekim Terazi burcu yorumu

Almak zorunda olmadığınız sorumluluklar ya da üzerinize gelindiğini düşündüğünüz baskılı durumlar bugün gündem de olabilir.

12 EKİM GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!

12 Ekim Akrep burcu yorumu

Geçmişte gururunuzdan kaynaklı yapmış olduğunuz bazı hatalar varsa artık bunu daha fazla büyütmeden konuşmalı ve olayların gerçek nedeniyle yüzleşmelisiniz.

12 Ekim Yay burcu yorumu

Aşk hayatınızla ilgili güzel gelişmeler her an kapınızı çalabilir. Karar verirken olmayacak şeyleri kafanızda fazla büyütmeyin.

12 Ekim Oğlak burcu yorumu

Ruhsal anlamda kendinizi depresif hissedebilirsiniz. Bunu yapan aslında birazda siz olabilirsiniz.

12 Ekim Kova burcu yorumu

Süregelen belirsizlik taşıyan oluşumlarda artık yeni kararlar alma zamanı geldi. Üzerinizdeki baskıdan kurtuluyor olacaksınız.

12 Ekim Balık burcu yorumu

Sosyal çevre iletişimleriniz sürpriz bir şekilde aktivasyon kazanabilir. Bugün dostlarınız yardımıyla bir sorunun üstesinden gelebilirsiniz.

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