11-17 Kasım Haftalık Burç Yorumları

Burç yorumlarınızı Uzman Astrolog Aygül Aydın açıkladı! 11-17 Kasım haftası burç yorumlarınızı okudunuz mu? Bu hafta hangi burçlar nasıl davranmalı? Koç burcunu 11 Kasım haftası neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın, bu hafta burçları nelerin beklediğini açıkladı.

KOÇ BURCU

Sevgili koçlar, bu haftaya para evinizin güçlenmesi ile başlıyorsunuz. Aynı zamanda burada olacak olan dolunay sizleri ekonomik anlamda biraz rahatlatıyor olabilir. Eğer zor bir transit etkisinde değilseniz bu hafta anlaşmalar, sözleşmeler ve iş birlikleri oldukça kazançlı olacaktır. Bu hafta parasal gelirleriniz iyi dengelemeli ve borçlarınızı kapatmalısınız.

BOĞA BURCU

Sevgili Boğalar, bu hafta bazı tereddütleriniz olabilir. Kime güvenmeniz gerekli ya da kime güvenmemeniz gerekli sizde şaşırmış durumda olabilirsiniz. Aşk ve ilişkilerdeki bazı belirsizlikler sizi oldukça yıpratmış olabilir.12 Kasım’da sizin burcunuzda gerçekleşecek olan dolunay tüm kararlarınızı vermenize yardımcı olacaktır. Gerçeği örtmek isterken artık her şeyi yüksek sesle söylemek zorunda kalabilirsiniz.

İKİZLER BURCU

Sevgili ikizler, bu hafta boğa burcundaki dolunay sizler için oldukça önemli olacaktır. Kariyer ve iş sorumluluklarınızı destekleyen bir haftadasınız. Yeni bir iş girişi ya da bir mülakat bu hafta size sürpriz olabilir. Terfi etmek belki de proje ve sorumlulukları gündeminize düşebilir. Biliyorsunuz ki bu konulardan hikayenizde ne varsa o senaryoya doğru ilerlemelisiniz. Aynı zamanda sağlığınıza daha özen göstermeli ve tahlillerinizi bu hafta yaptırma kararı almalısınız.

YENGEÇ BURCU

Sevgili Yengeçler, Yorgunluğunuzu ve zorluklarınızı anlayabiliyoruz. Bu hafta her şeyin yoluna girmesini belki de birçok mucizeyi bekliyor olabilirsiniz. Bu hafta biraz daha nefes aldığınız ve olaylara olan bakış açınızın ferahladığı haberini sizlere verebilirim. Tabi sizlerde gökyüzüyle aynı tavrı yeryüzünde gerçekleştirme kararı verirseniz. Bu hafta hayatınızda sizi eksik bırakan inanları tamamlamaktan vazgeçmelisiniz.

ASLAN BURCU

Sevgili Aslanlar; Bu hafta boğa burcunda yaşamaya başlayacağınız dolunay etkileri sizleri her alanda değişime sürüklüyor. Kariyeriniz ya da iş hayatınızda ani gelişen değişimler sizleri oldukça şaşırtıyor olabilir. Bu noktada belki sorumluluklarınız arttı ve çok fazla ne yapacağınıza karar veremiyor olabilirsiniz. İhtiyacınız olan bu dönüşüm ve değişim zamanına ayak uyduruyor olmanızdır.

BAŞAK BURCU

Sevgili başaklar, bu hafta boğa burcunda gerçekleşecek olan dolunay ile evde ya da işteki sorunları çözme konusunda oldukça başarılı olacaksınız. İyi bir çözüm bulmanız mümkün olacaktır. Âmâ bu hafta sizlerin en çok ihtiyacınız olan konu olayları iyileştirme ve çözüm bulma yolunda olacaktır. Hafta boyunca ev içi eksiklikleriniz, tadilatlar veya onarım işlemleri gündeminizi işgal edebilir. Bunlara hayıflanmak yerine tüm eksik olanları siz tespit edip sonuçlandırın.

TERAZİ BURCU

Sevgili Teraziler, Bu hafta önemli ilişkilerinizi kaybetmenize veya bozulmanıza neden olabilecek olumsuz niyetlerden uzak durmalısınız. Arkadaşlarınız ya da akrabalarınızla ilgili gelişecek bazı destekler sizleri mutlu edecektir. Bu hafta, özellikle de olayların doğal seyrini izlerseniz, sizin için hedeflerinize daha kolay ulaşmakta önemli bir kazanım olabilir. Bu sayede, kişisel ya da profesyonel farkındalığınız için önemli olabilecek şanslar için kapıyı açık bırakmalısınız.

AKREP BURCU

Sevgili Akrepler, bu hafta aile, eş veya meslektaşlarının zihniyetlerine veya karakterlerine biraz daha uyumlama yapmanız gerekmektedir. Biliyorum bu cümle şu an için hoşunuza gitmemiş olabilir ama 28 ekimde burcunuzda gerçekleşen yeniay sizleri oldukça zorladı. Şimdi hem Merkür’ün sizin burcunuzda gerilemesi hem de Uranüs’lü bir dolunay yaşamanızdan ötürü biraz daha sakin ve uyumlu olmayı başarmanız gerecektir.

YAY BURCU

Sevgili Yaylar; bu hafta mali konularınızı planlamanız gerekmektedir. Bu ayın sonunda sahip olacağınız harcamalar ışığında mali durumunuzu pratikte doğru ayarlamalısınız. Bu hafta, fazladan iş yapmaya ya da yeni ek gelir kaynakları aramaya başlayabilirsiniz. Aynı zamanda sorumluluklarınız artabilir ya da bir işe girebilirsiniz.

OĞLAK BURCU

Sevgili oğlaklar; bu hafta boyunca önceden planlanmış toplantılar, konuşmalar veya önemli hukuksal görüşmeler içinde olabilirsiniz. Ailenizdeki insanlarla geleceğiniz için önemli olan konular hakkında konuşmanız gerekecektir. Bu hafta belirli sonuçlar açısından sizin için çok parlak olacaktır. Geçtiğimiz haftanın durgunluğu bu haftada biraz sürebilir. Ama şunu unutmayın, yaşamınızda ilerisi için gerçekleşmesi gereken belirli süreçlerin başlangıcının gelişiminin bir parçası bu hafta olacaktır.

KOVA BURCU

Sevgili kovalar; Öncesinde zorlu bir hafta geçirmiştiniz. Boğa burcunda bu hafta gerçekleşecek olan dolunay ile daha fazla profesyonel olmalısınız ve mümkün oldukça net ifadeler içinde olmalısınız. Bu hafta yeni bir işe başlamak ya da yeni bir iş aramak fikri içinde olabilirsiniz. Eğer eğitim alanı ile ilgili işler içindeyseniz bu hafta tanışacağınız kişi oldukça önemli bir başarı sizlere katabilir. Akrabalarınızdan, komşularınızdan veya yakın arkadaşlarınızdan birisiyle ilgili yeni bir şeyler öğrenebilirsiniz.

BALIK BURCU

Sevgili balıklar; bu hafta içinde sabırlı olmanız ve insanların davranışlarınızı anlamanız gereken bir hafta olduğunu söyleyebiliriz. Şu an içinizden “ben zaten her hafta böyleyim” dediğinizi duyar gibiyim ama bu hafta daha farkındalıklı olmalısınız. Çünkü kazanma fırsatları önünüze gelecek ve yeni girişimlerde bulunacaksınız. Bu haftaki kayıplar, artık devam etmeniz gerekmeyen şeyleri veya insanları etkileyecektir. Bu hafta hayatınızdan giden insanlar ya da iş projeleri mümkünse daha fazla size zaman kaybettirmemelidir.