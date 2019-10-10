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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Mahmure >Astroloji >Astro Gündem>10 Ekim Günlük Burç Yorumları
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10 Ekim Günlük Burç Yorumları

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10 Ekim Günlük Burç Yorumları

"Günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? Uzman Astrolog Aygül Aydın 10 Ekim günlük burç yorumlarını açıkladı! 10 Ekim gününde burçları neler bekliyor? 10 Ekim hangi burçlar için olumlu geçecek? 10 Ekim günlük burç yorumlarına göre hangi burç nasıl kararlar almalı? Balık burcu 10 Ekim yorumu ne söylüyor? Yengeç burcunu 10 Ekim günü neler bekliyor? İşte 10 Ekim günlük burç yorumları..."

10 Ekim günü burç yorumlarınızı okudunuz mu? Günlük burç yorumunuz size ne söylüyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın 10 Ekim günlük burç yorumlarını açıkladı! 10 Ekim hangi burçlar için olumlu geçecek? 10 Ekim günlük burç yorumlarına göre hangi burç nasıl önlemler almalı? Yay burcu 10 Ekim yorumu ne söylüyor? Akrep burcunu 10 Ekim günü neler bekliyor? İşte 10 Ekim günlük burç yorumlarınız...

10 Ekim Koç burcu yorumu

Yakın çevrenizle zaman geçirip duygu ve düşüncelerinizi ifade etmek ve farklı görüşleri dinlemek bakış açınızı zenginleştirecektir. Eş ya da partneriniz ile ilgili bir konuda yeni bir durumu öğrenebilirsiniz.

10 Ekim Boğa burcu yorumu

İş performansınızın arttığı bir gündesiniz. Kariyerinizde bugüne kadar sağladığınız başarı ve yaptığınız işlerle gündeme gelmek isteyebilirsiniz. Yepyeni bir proje ya da yeni bir iş girişimi sizi heyecanlandırabilir.

10 Ekim İkizler burcu yorumu

Duygusal olarak iyimser olmaya yatkın ve hoşgörülü yapınız sayesinde yaşayacağınız olası sorunları çözerken sıkıntı yaşamayacaksınız. Hak ve hukuk konularıyla ilgili bazı gelişmelere şahit olabilirsiniz.

10 EKİM GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!

10 Ekim Yengeç burcu yorumu

Artan sezgi gücünüz sizi bazı konularda harekete geçirebilir. Olaylara daha gerçekçi yaklaşmak adına kesin kararlara ulaşmadan önce tarafsız bir şekilde değerlendirmelisiniz.

10 Ekim Aslan burcu yorumu

Hayatınızdaki insanı kaybetmemek için daha ciddi adımlar atmak gerekebilir. Buna tamamen hazır olduğunuza emin olmalısınız. Başarılı bir girişim bugün size başarılı sonuçlar verebilir.

10 Ekim Başak burcu yorumu

Beslenme ve uyku düzeninizde bir denge oluşturmalısınız. Zihniniz çok dolu ve çok şey düşünüyor olabilirisiniz. Bu durum ruhen sizi yıpratabilir. Takıntılarınızın önüne geçmek için başarılı bir gün.

10 Ekim Terazi burcu yorumu

İkili ilişkilerinizde oluşabilecek bazı gerginlikleri önlemek amacıyla bugün kendinizle zaman geçirebilirsiniz. Hobilerinize yoğunlaşmanız ruhunuza iyi gelecektir. Kendinizi dinleyin ve kendi içinize yönelik.

10 EKİM GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!

10 Ekim Akrep burcu yorumu

Ailenizle ilgili bazı gelişmelere tanıklık edebilir veya beklemediğiniz yeni bir haber alabilirsiniz. Alıştığınız düzenden kopabilmek ve yeniliklere açık olmak sizin için oldukça önemlidir.

10 Ekim Yay burcu yorumu

Sevdiklerinizle aranızda yaşayabileceğiniz bazı anlaşmazlıklar aklınız ve kalbiniz arasında kalmanıza sebep olabilir.

10 Ekim Oğlak burcu yorumu

Aşırılığa meyilli olabileceğiniz bir gün olabilir. Bu sebeple daha sonradan pişman olmamak adına alışverişlerinizi kontrol altına almanızda fayda var. Yeni bir proje veya yeni bir alım-satım fikri içinde olabilirsiniz.

10 Ekim Kova burcu yorumu

Tek başına kalmayı tercih edebilir, bazı konularda düşüncelerinizi netleştirmek için zamana ihtiyaç duyabilirsiniz. Her şeyi kontrol etme çabanız bir yerden sonra sizi bunaltabilir.

10 Ekim Balık burcu yorumu

Sevilme ve ilgi ihtiyacınız sebebiyle etrafınızdakilerin dikkatini çekmeye yönelik bazı tutumlar sergileyebilirsiniz. Bu noktada isteğiniz sonucu alabilmek için davranışlarınızı dengede tutmalısınız.

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