1 Haftada 5 Kilo Verdiriyor: Hurma-Yoğurt Diyeti Nasıl Yapılır?

Hurma-yoğurt diyetinin nasıl uygulandığına geçmeden önce ne olduğuna, hakkında neler söylendiğine bakalım



Hurma yoğurt diyeti nedir?

Hurma yoğurt diyeti, 1 hafta boyunca sadece hurma ve yoğurt ikilisinin tüketilmesi ile uygulanan bir zayıflama yöntemidir. Bu diyette yoğurt, hurma ve su dışında başka bir besin yer almıyor.

Hurma-yoğurt diyetinin bir haftada yaklaşık 5 kilo verdirdiği söyleniyor.

Hurma ve yoğurt, en sağlıklı besinler arasında yer alıyor. Sağlığa pek çok faydası olan bu iki besin bir araya gelince kilo vermeye yardımcı oluyor.

Hurma yağ, kalsiyum, demir, vitaminler ve protein açısından zengin olmasıyla biliniyor.

Yoğurt da kalorisi neredeyse yok denecek kadar az olan bir protein kaynağı. Proteinler ise uzun süre tok tutuyor, kasların inşa edilmesine ve onarılmasına yardımcı oluyor.

Hurma-yoğurt diyeti nasıl yapılır?

Hurma-yoğurt diyetinde günde 3 kase yoğurt ve 21 tane hurma yeniyor. Bir kase yoğurt ortalama 110, bir adet hurma ise ortalama 42 kalori. Yani bu diyette günde ortalama 1200-1300 kalori alınıyor.

Bu diyeti yaparken günde 2-3 litre su içmeye ve her gün en az 30 dakika yürüyüş yapmaya dikkat edin.

Hurma-yoğurt diyetini en fazla 7 gün uygulamalısınız.

Diyeti yaparken, ertesi gün tüketeceğiniz hurmaları bir gece önceden suya koyabilirsiniz. Yumuşayan hurmaların bağırsakları harekete geçirmesi kolaylaşacak, tok tutma süresi de artacaktır.

2 günlük örnek diyet listesi

1. gün

Kahvaltı-öğle-akşam: 1 bardak süt ya da 1 kase yoğurt ile 7 hurma

2. gün

Kahvaltı: 1 fincan süt ya da yoğurt ile 5 hurma

Ara öğün: 2/3 fincan süt ya da yoğurt ile 3 hurma

Öğle: 1 fincan süt ya da yoğurt ile 5 hurma

Ara öğün: 2/3 fincan süt ya da yoğurt ile 3 hurma

Akşam: 1 fincan süt ya da yoğurt ile 5 hurma

Hurma-yoğurt diyeti vücuda zarar verir mi?

Yukarıda hurma-yoğurt diyetinin ne olduğunu ve nasıl yapıldığını detaylıca anlattık. Ancak eklemek istediğimiz bir şeyler daha var. Hurma-yoğurt diyeti ve bunun gibi tek tip beslenme listesi içeren diyetleri uygularken vücut bazı vitamin ve minerallerden uzak kalıyor. Bu da bir süre sonra vücuda zarar veriyor.

Herhangi bir diyete başlamadan önce bir uzman ile görüşmenizi, size uygun bir diyet listesi ile kilo vermenizi tavsiye ediyoruz.