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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Mahmure >Astroloji >Astro Gündem>1 Ekim günlük burç yorumları
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1 Ekim günlük burç yorumları

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1 Ekim günlük burç yorumları

"Astromatik Aygül Aydın’dan 1 Ekim günlük burç yorumları. 1 Ekim hangi burç için olumlu geçecek? 1 Ekim günlük burç yorumlarına göre hangi burç dikkatli olmalı? Koç burcu 1 Ekim yorumu ne söylüyor? Terazi burcu 1 Ekim günlük burç yorumu ne diyor? İşte 1 Ekim günlük burç yorumları..."

Astromatik Aygül Aydın’dan 1 Ekim günlük burç yorumları. 1 Ekim hangi burç için olumlu geçecek? 1 Ekim günlük burç yorumlarına göre hangi burç dikkatli olmalı? Koç burcu 1 Ekim yorumu ne söylüyor? Terazi burcu 1 Ekim günlük burç yorumu ne diyor? İşte 1 Ekim günlük burç yorumları

 1 Ekim Koç burcu yorumu

 Koç burçları için bugün sabırsız bir gün olabilir.

 

1 EKİM GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!

 

1 Ekim Boğa burcu yorumu

 Gün içerisinde enerjik ve aktif olmak isteyebilirsiniz.

 

1 Ekim İkizler burcu yorumu

 Dostlarınızla birlikte olmak ve bazı fikirler üzerinde konuşmak için harika bir gün.

 

1 EKİM GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!

 

 1 Ekim Yengeç burcu yorumu

 Kariyer alanındaki konular bugün sizin için ön planda olabilir. 

 

 1 Ekim Aslan burcu yorumu

 Bugün hukuksal konularda önemli bir ilerleme yakalayabilirsiniz. Özellikle…

 

1 EKİM GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!

 

1 Ekim Başak burcu yorumu

 İlişkilerinizde karşı tarafın düşüncelerini bilmek isterken yanlış anlaşılmalar içinde olabilirsiniz. 

 

1 Ekim Terazi burcu yorumu

 Çalışma koşullarınızı düzenleyebilirsiniz.

 

 1 Ekim Akrep burcu yorumu

 Partnerinizle birlikte keyifli vakitler geçirebilirsiniz. Ya da önemli bir ilişki…

 

1 EKİM GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!

 

1 Ekim Yay burcu yorumu

 Finansal konularda her türlü işinizi halletmek için ideal bir gündesiniz. 

 

1 Ekim Oğlak burcu yorumu

 Bugün mümkün oldukça planlı, programlı ve iş bitirici tarzda hareket ederseniz…

 

1 Ekim Kova burcu yorumu

Sizin için mali konuların ön planda olacağı bir gün denilebilir. Hayatınızda önemli bir…

 

1 Ekim Balık burcu yorumu

Gün içerisinde enerjik ve aktif olmak isteyebilirsiniz. Ancak…

1 EKİM GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!

 

 

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