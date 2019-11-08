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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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1.330 Ebeveyne Sağlıklı Teknoloji Eğitimi Verilecek

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1.330 Ebeveyne Sağlıklı Teknoloji Eğitimi Verilecek

"KoçSistem #haydikapatalım hareketi ile başlattığı“Aile Saati” projesini, eğitim ortağı AÇEV’in gerçekleştirdiği aile eğitimleriyle sürdürüyor. "

İstanbul ve İzmir’de açılan 94 kurs ile bir yılda 1.330 ebeveyne ulaşacak “Aile Saati” projesi ile teknolojinin hem çocuklar hem de ebeveynler tarafından sağlıklı kullanımına dikkat çekiliyor.

KoçSistem Gönüllüleri de eğitimci olarak ebeveynlere “Güvenli İnternet Kullanımı” ve “Teknolojide Yeni Trendler” konularında destek oluyor.

Geleceği Keşfet söylemi ile iş dünyasına ileri teknoloji çözümleri sunan KoçSistem, sağlıklı teknoloji kullanımına dikkat çeken sosyal sorumluluk projesi “Aile Saati” kapsamında ebeveyn eğitimlerine başladı. Eğitim ortağı Anne Çocuk Eğitim Vakfı’nın (AÇEV) düzenlediği Anne ve Baba Destek Programları çerçevesinde verilen eğitimlerle, 1.330 ebeveyn ve onların 3-13 yaşları arasındaki çocuklarına ulaşılacak.

“Aile Saati” projesi kapsamında, İstanbul ve İzmir’in çeşitli semtlerinde açılan 94 kurs ile bir yıl boyunca ebeveynlere, bilinçli teknoloji kullanımı ve “ekransız” çocuklarıyla nasıl zaman geçirebilecekleri konusunda eğitim verilecek. Çocuk gelişimi alanında uzman danışmanların görev aldığı Anne ve Baba Destek Programlarında KoçSistem Gönüllüleri de “Güvenli İnternet Kullanımı” ve “Teknolojide Yeni Trendler” konularında ebeveynlere destek olacak.

KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca; “Ailenin aktif katılımını ve aile içi iletişimi kuvvetlendirmeyi hedefliyoruz”

“Aile Saati” eğitimleri kapsamında İstanbul’un Ümraniye ilçesinde gerçekleştirilen AÇEV Baba Eğitim Destek Programı’na katılan KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca, eğitim öncesinde yaptığı konuşmada projeyi hayata geçirmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek şunları söyledi: “Dijitalleşen bir dünyada, toplumlar için anlamlı bir geleceğin ancak ve ancak yetkin ve nitelikli nesiller tarafından inşa edileceğini biliyoruz. Bu nedenle çocuklarımızın bireysel gelişimini son derece önemsiyoruz. Bu gelişimin ise teknolojiyi sağlıklı kullanan ailelerde başladığını biliyoruz. #haydikapatalım hareketi ile başladığımız projemiz ile ebeveynlere her gün 19:00 – 20:00 saatleri arasında bir saatlik Aile Saati molası vermeye davet ettik.Şimdi ise projemizi ebeveyn eğitimleriyle yaygınlaştırıyoruz. Eğitim ortağımız AÇEV’in Anne ve Baba Destek Programlarında verilen eğitimlerle çocuklarda ve ebeveynlerde teknoloji kullanımı ve teknoloji bağımlılığı konularında farkındalığı yükselteceğiz. Bugün bu eğitimi alan ve projemizin omurgasını oluşturan ebeveynlerle beraberiz. Projemiz kapsamında ulaşacağımız 1.330 ebeveyni de bu eğitimlerde edindikleri bilgileri çocuklarıyla aktif olarak uygulamaları için teşvik edeceğiz.”

AÇEV’in Genel Müdür Vekili Burcu Gündüz Maşalacı: “Ebeveynler çocuklarının teknoloji kullanımı konusunda engelleyici değil yol gösterici olmalıdır”

Aile Saati projesi eğitim ortağı AÇEV Genel Müdürü Burcu Gündüz Maşalacı, ebeveynlerin çocuk bakımı ve gelişimi konusunda çevreleri tarafından desteklenmeye ihtiyaç duyduklarının altını çizerek şunları söyledi; “Eğitim ortağı olduğumuz KoçSistem “Aile Saati” projesi ile hali hazırda uyguladığımız Anne ve Baba Destek Programları kapsamında ailelere hem çocuk gelişimi hem de teknolojinin olumlu kullanımı üzerine yeni içeriklerle eğitimler vereceğiz. Eğitimlerimizde öne çıkaracağımız temel mesaj ebeveynlerin çocuklarının bütüncül gelişimini desteklemeleri, bunu yaparken de teknoloji kullanımı konusunda engelleyici değil yol gösterici olmaları... Bu da onların teknolojinin öğrenmek, üretmek ve iletişim aracı olarak nasıl kullanılacağı konusunda desteklenmesi anlamına geliyor.”

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