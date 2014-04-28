Mahlepli paskalya çöreği

8 KİŞİLİK HAZIRLAMA SÜRESİ 3 SAAT PİŞME SÜRESİ 35-40 DAKİKA MALZEME LİSTESİ

* 3 su bardağı un + 1 kahve fincanı un

* 10 gr kuru maya

(yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz) (21gr)

* 1,5 su bardağı ılık süt

* 1,5 su bardağı pudra şekeri

* 1 çay kaşığı toz mahlep

* 1 paket vanilya

* 1 çay kaşığı tuz

* 100 gr tereyağı

* 1 adet yumurta

Üzeri için;

* 1 adet yumurtanın sarısı

* iri çekilmiş fındık içi

YAPILIŞI

Maya ve ılık sütü bir kaseye koyup karıştırarak mayayı eritin. Diğer taraftan, 3 su bardağı un, pudra şekeri, mahlep, vanilya ve tuzu tel süzgeçle eleyerek derin bir kaba koyun. Tereyağını eritip ılık hale getirin.

Unlu karışımın ortasını çukurlaştırıp içine tereyağı, yumurta ve mayalı sütü ekleyin. Yumuşak ve pürüzsüz bir hamur elde edinceye kadar yoğurun. Hamurun üzerini bir bezle örtün ve ılık bir ortamda iki misli hacme ulaşıncaya kadar, en az 2 saat dinlendirin. Dinlenen hamura 1 kahve fincanı elenmiş un ekleyip yumuşak bir hamur elde edinceye kadar yoğurun.

Hamurdan portakal büyüklüğünde parçalar koparıp 30 santim uzunluğunda ve bir parmak kalınlığında 3 adet silindir hamur hazırlayın. Silindir şeklindeki üç hamuru saç örgüsü şeklinde dolayın. Hazırladığınız paskalya hamurlarını yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine yan yana dizin. Üzerlerine yumurta sarısı sürün ve isterseniz fındık içi serpiştirin. Çörekleri önceden 175 dereceye ayarladığınız fırında üzerleri altın sarısı oluncaya kadar, 35-40 dakika pişirip çıkarın. Servise sunun.