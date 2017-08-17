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    ‘Mahkumlara cep yasağını kaldıralım’

    AA
    17 Ağustos 2017 - 19:08Son Güncelleme : 17 Ağustos 2017 - 19:08

    Fransa Cezaevleri Genel Kontrolörü Adeline Hazan, cezaevlerindeki mahkumlara sınırlı işlevle çalışacak cep telefonu edinme ve internet kullanma hakkı verilmesi gerektiğini belirtti.

    HAZAN, France Inter radyosunda katıldığı bir programda, Fransa’daki cezaevlerine ve mahkumların sorunlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bir soru üzerine Hazan, geçen yıl ülke genelindeki cezaevlerine 33 bin cep telefonunun yasa dışı yöntemlerle sokulduğunu bildirerek, “Mahkumlara cep telefonu yasağı getirmek bir işe yaramıyor. Onlara, sınırlı işleve sahip cep telefonu edinmeleri ve hatta kontrollü internet erişimi sunulmasından yanayım” dedi. 

    Eskiden mahkumların televizyon izleme hakkına sahip olmadığını da hatırlatan Hazan, bu uygulamanın kabul görmesi halinde mahkumların cezaevinden cep telefonu satın alabileceklerini ve önceden kaydettirdikleri belirli numaraları istedikleri zaman arayabileceklerini dile getirdi.

    KİŞİYE ÖZEL YAPILABİLİR
    Mevcut şartlarda mahkumların cezaevi yönetimine kaydettirdikleri az sayıda numarayı herkese açık bölümdeki sabit telefondan arayabildiklerini aktaran Hazan, “Gizlilik koşulları sağlanmayan bu aramaların kişiye özel cep telefonuyla yapılabileceğini düşünüyoruz. Mahkumlar ayrıca internete de kısıtlı ve kontrollü şekilde girebilmeli. Bu imkanlar mahkumlara tahliye olduklarında iş bulma, sosyal çevre edinme ve aileleriyle haberleşme konularında faydalı olacaktır” dedi.

    Etiketler: Fransa , mahkum , Cezaevi
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