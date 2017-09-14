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    Mahkemeye çıkarılmadılar

    Mesut Hasan BENLİ / ANKARA
    14.09.2017 - 20:44 | Son Güncelleme: 14.09.2017 - 20:44

    Açlık grevindeki eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça, ‘örgüt üyeliği’ davasının ilk duruşmasına ‘personel ve adliye koşullarının yetersizliği’ gerekçesiyle getirilmedi. Adliye önündeki gruba müdahalede 40 kişi gözaltına alındı.

    KHK ile ihraç edildikleri işlerine geri dönebilmek için 195 gün önce başlattıklarını açlık grevini tutuklu bulundukları Sincan Cezaevi’nde de sürdüren Nuriye Gülmen ve Semih Özakça ile tutuksuz sanık Acun Karadağ’ın yargılandığı davanın ilk duruşması dün Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. Sincan Cezaevi Jandarma Tabur Komutanlığı, önceki akşam mahkemeye yazı göndererek, Gülmen ve Özakça’nın duruşmaya getirilmesinin mümkün olmadığını bildirdi. Komutanlıktaki jandarma personelinin darbe davaları için görevlendirildiği anlatıldı.

    Mahkemeye çıkarılmadılar

    MERDİVENLER DİK

    DHKP-C terör örgütü yandaşlarının provokasyon çıkarma ihtimali olduğu da belirtilen yazıda, “Tutukluların açlık grevinde olması ve buna bağlı çok ciddi sağlık problemlerinin olması nedeniyle ambulansla sedye ve tekerlekli sandalye ile nakillerinin yapılması gerektiği, Ankara Adliyesi tutuklu ve hükümlü nezarethaneler bölgesinin fiziki koşullarının ve hijyen şartlarının bu duruma müsait olmaması, duruşmanın icra edileceği duruşma salonunu zemin üst katta olması sebebiyle nezarethaneler bölgesinde duruşma salonuna çıkılacak merdivenlerin dik ve dar olması, tutukluların tekerlekli sandalye ve sedye ile çıkarılmasına müsait olmaması nedenleriyle tutukluların duruşma salonuna çıkarılmasında çok ciddi hayati risklerin oluşabileceği değerlendirilmektedir” denildi.

    Mahkemeye çıkarılmadılar

    ‘SAVUNMALARI ALINMADI’

    Duruşma öncesinde Ankara Adliyesi’nde olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Aralarında CHP ve HDP milletvekillerinin de bulunduğu bir grup, Gülmen ve Özakça’ya destek için basın açıklaması yapmak istedi. Açıklamaya izin verilmezken gerginliğin ardından polis gruba müdahalede bulundu, 40 kişi gözaltına alındı. Duruşmada,100’ü aşkın avukat hazır bulundu. Duruşma savcısı, Gülmen ve Özakça’nın savunmalarının “henüz alınmaması” nedeniyle tutukluluk halinin devamını talep etti.

    Etiketler: gazetehaberleri , Nuriye Gülmen , Semih Özakça
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