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    Mahkeme ulaşamadı! Gazetelere ilan verilecek

    Özge EĞRİKAR/İSTANBUL
    12.01.2018 - 16:22 | Son Güncelleme:

    İmar Bankası soruşturması kapsamında yurtdışına kaçan Murat Hakan Uzan’a 8 milyon lira tazminat ile müşterek çocuk ve kendisi için aylık 50 bin lira nafaka isteyen Özlem Hanife Uzan, davalı eşinin baskısı nedeniyle yıllarca başka ülkelerde çocuğu ile tek başına yaşamak zorunda kaldığını ve sonunda Türk Konsolosluğu’na sığınarak geçici pasaport ile Türkiye’ye döndüğünü iddia etti. Hakan Uzan’ın Fransa’daki adresine tebligat gitmesi için geçen yıl temmuz ayında Paris Büyükelçiliği’ne yazılan yazıya bugüne kadar bir cevap verilmediğini belirten mahkeme, çok sayıda yakalama kararı bulunan Uzan’a Özlem Uzan’ın dava dilekçesinin ilan yoluyla tebliğine karar verdi.


    Özlem Hanife Uzan Türkiye’ye döndükten sonra savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Özlem Uzan Türkiye dönüş yaptıktan 6 ay sonra halen kırmızı bültenle aranan firari Murat Hakan Uzan’a açtığı boşanma davasının detaylarına ulaşıldı. İstanbul Aile Mahkemesi’ne açılan dava dilekçesinde müvekkilinin evlendikten sonra eşinin son derece agresif, her şeye bağıran ve hakaret eden bir kişi olduğunu anladığını söyleyen Özlem Uzan’ın avukatı, “Tarafların evliliklerinin birinci yılında eşi ile birlikte Uzan ailesinin tüm mal varlığına el konuldu. Mahkeme ulaşamadı Gazetelere ilan verilecek
    Evlendiğinde 25 yaşında olan müvekkil Özlem Uzan çocuğu ile birlikte yalnız kaldı. 2003 yılı sonu eşinin isteği ile yurt ışına çıkan müvekkilim, eşiyle bir süre sonra bir araya geldi. Türkiye’ye dönmesi halinde tutuklanma hali bulunması nedeniyle davalı eşi yıllarca Türkiye’ye dönmedi. Özlem Uzan da yıllarca başka ülkelerde çocuğuyla yalnız başına yaşamak zorunda kaldı. Müvekkilim hiçbir zaman eşinin nerede olduğunu öğrenemedi. Yurtdışında kaçak yaşayan Murat Hakan Uzan, müvekkilimin uzun süre Türkiye’ye dönmesine engel oldu” dedi.

    KONSOLOSLUĞA SIĞINARAK TÜRKİYE’YE DÖNDÜ

    Müvekkilinin eşinden korkunç bir baskı gördüğünü öne süren Özlem Uzan’ın avukatı, “Müvekkilim, eşinin şiddet ve hakaretleri nedeniyle sonunda Türk Konsolosluğu’na sığındı ve geçici pasaport ile Türkiye’ye döndü. Eşi gibi hakkında kırmızı bülten bulunan müvekkil Özlem Uzan, İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nce yargılandı ve beraat etti. Taraflar arasındaki aile birliği davalı eşinin kusuru nedeniyle temelinden sarsılmıştır. Tarafların boşanmalarına karar verilsin. Müşterek çocuğun velayeti anneye verilsin” diye konuştu.

    Özlem Uzan 8 milyon lira tazminat ile çocuk için aylık 30 bin lira, kendisi için ise 20 bin lira olmak üzere 50 bin lira iştirak ve tedbir nafakasına hükmedilmesini istedi.

    ULAŞILAMAYINCA İLAN VERİLECEK

    Özlem Uzan’ın açtığı boşanma davasının üzerinden 7 ay geçti. Mahkeme bugüne kadar davacı Özlem Uzan’ın açtığı davaya cevap vermeyen Murat Hakan Uzan’a ulaşmak için ilan verdi. Davalı eşin yurtiçi adreslerine tebligat yapılamadığı gibi Özlem Uzan tarafından bildirilen Fransa’daki adresine tebligat yapılması için Paris Büyükelçiliği’ne yazılan yazıya da cevap verilmediğini panoya asılan ilanda açıklayan mahkeme, davalı eş Murat Hakan Uzan hakkında çok sayıda yakalama kararı bulunduğunu ve Türkiye sınırları içerisinde bulunmadığı için davalıya ulaşmak için dava dilekçesinin ilan yoluyla tebliğine karar verdi. Basın İlan Kurumu aracılığıyla ulusal gazetelere ilan verecek olan mahkeme duruşmaya gelmemesi halinde boşanma davasının davalı Murat Hakan Uzan’ın yokluğunda yapılacağını ve mahkemenin yapacağı işlemlere itiraz edemeyeceğini de açıkladı.

     

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    Etiketler: imar bankası
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