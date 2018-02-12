Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Mahkemeden Hulusi Akar’a davetiye

    Mahkemeden Hulusi Akar’a davetiye

    Mesut Hasan BENLİ / ANKARA
    12.02.2018 - 21:07 | Son Güncelleme:

    Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı’nın işgal edilmesine ilişkin aralarında sözde Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin bulunduğu 221 sanıklı davada önemli bir gelişme yaşandı.

    Davaya bakan Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi, geçen celse dosyada müşteki olarak yer alan, aralarında Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın da bulunduğu müştekilerin tanık olarak ifade vermeleri için davetiye yolladı. Mahkeme kaynakları, “Akar dahil diğer müştekilerin gelmek istemesi halinde ifadelerinin alınacağı, yapılan tebligatın usulen yapıldığına” dikkat çekti. Mahkemenin yaptığı planlama kapsamında, ifade vermeyi istemeleri halinde 19 Şubat 2018’de Genelkurmay Başkanı Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, eski Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve eski Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı İhsan Uyar’ın dinlenebilecek. Mahkeme, dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal ile Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri Fahri Kasırga’nın 21 Şubat, gizli tanıklar Şapka ve Kuzgun’un 22 Şubat’ta dinlenilmesini planladı.

    Etiketler: gazetehaberleri , Genelkurmay Başkanlığı , Genelkurmay , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri