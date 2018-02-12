Mahkemeden Hulusi Akar’a davetiye

Davaya bakan Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi, geçen celse dosyada müşteki olarak yer alan, aralarında Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın da bulunduğu müştekilerin tanık olarak ifade vermeleri için davetiye yolladı. Mahkeme kaynakları, “Akar dahil diğer müştekilerin gelmek istemesi halinde ifadelerinin alınacağı, yapılan tebligatın usulen yapıldığına” dikkat çekti. Mahkemenin yaptığı planlama kapsamında, ifade vermeyi istemeleri halinde 19 Şubat 2018’de Genelkurmay Başkanı Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, eski Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve eski Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı İhsan Uyar’ın dinlenebilecek. Mahkeme, dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal ile Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri Fahri Kasırga’nın 21 Şubat, gizli tanıklar Şapka ve Kuzgun’un 22 Şubat’ta dinlenilmesini planladı.