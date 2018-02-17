Mahkemeden emniyet’e: Sanık muhbir mi?

10 Ekim 2015 tarihinde ikisi canlı bomba olmak üzere 102 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 36 kişi hakkında dava açmıştı. Sanıklardan emlakçı Suphi Alpfidan, örgüt üyelerine ev temin etmekle suçlanıyordu. Örgütün ‘Gaziantep emiri’ olduğu iddia edilen Yunus Durmaz’ın bilgisayarlarından çıkan notlarda, Alpfidan’a örgütün düzenli maaş ödediği tespit edildi. Canlı bombaları Ankara’ya getiren araçta Alpfidan’ın parmak izine de rastlandı.

Alpfidan ise örgüt üyesi olmadığını, Gaziantep’te ev ve depo kiralamak isteyen DEAŞ’lı olduğunu düşündüğü kişileri emniyete bildirdiğini öne sürdü ve bu durumun emniyete sorulmasını istedi. Dönemin Gaziantep TEM Şube Müdürü Bestami Duman, tanık olarak ifade verirken, Alpfidan’ı tanımadığını iddia etti.

Bunun üzerine Alpfidan, “Karakoldaki tüm polisler beni tanır” diye tepki gösterdi. Alpfidan’ın iddialarını mahkeme, Gaziantep Emniyeti’ne sordu. Ancak Alpfidan’ın bu yönde ihbarlarda bulunduğuna ilişkin kayıt olmadığı belirtildi.

Mahkeme, bu kez Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı’na müzekkere yazarak Alpfidan hakkında muhbir görüşme tutanağı olup olmadığını sordu.