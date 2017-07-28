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Mahkemeden ‘dizel yasaklanabilir’ kararı

BERLİN
28 Temmuz 2017 - 21:51Son Güncelleme : 28 Temmuz 2017 - 23:15

Almanya’da Stuttgart İdari Mahkemesi eski dizel araçların trafiğe çıkmasının yasaklanabileceğine karar verdi. Karar sadece Stuttgart değil, Almanya’nın diğer kentlerinde de dizel araçların yasaklanmasının yolunu açtı.

STUTTGART İdari Mahkemesi, Çevre Koruma Örgütü’nün sağlık açısından dizel motorlu araçların yasaklanması talebini haklı buldu. Karara göre Stuttgart’ta dizel motorlu eski araçlar yılbaşından itibaren trafiğe çıkamayacak. Mahkemenin kararı diğer kentlerde de dizel araçların trafikten men edilmesinin yolunu açtı. Ancak mahkeme kararın temyiz yolunu da açık bıraktı. Mahkeme, eyalet hükümetinin yasak yerine eski dizel motorlu araçlarda motorların yenilenmesi talebini kabul etmedi.

İdari Mahkeme, eyaleti havanın temiz tutulması konusundaki planı yerine getiremediği, motorlarda yapılacak yeniliğin havada sağlığa zararlı nitrik oksit miktarını azaltamayacağı sonucuna vardı. Mahkeme karar gerekçesinde, insan sağlığının korunmasının dizel sürücülerinin çıkarlarından önce geldiğine vurgu yaptı. Hükümetin hedeflenen temiz havaya ulaşmak için otomobil endüstrisini beklememesi gerektiğini kaydeden mahkeme, havadaki zehirli nitrik oksit miktarını azaltmak için yasağın etkili olacağına hükmetti.

 

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Etiketler: ALMANYA , dizel araçlar , Stuttgart
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